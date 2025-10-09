2025. október 9. csütörtök Dénes
15 °C Budapest
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/19436985/1/stock-photo-19436985-globe.jpg
Világ

Újabb veszedelmes katonai konfliktus a láthatáron: ez a szuperhatalom támadhat hamarosan

MTI
2025. október 9. 14:33

Kína fokozza katonai tevékenységét Tajvan körül, és olyan új technológiákat fejleszt, amelyekkel hatékonyabban tud meglepetésszerű támadásokat végrehajtani - közölte a tajpeji védelmi minisztérium csütörtökön.

Tajvanra, amelyet Kína saját területének tekint, az elmúlt öt évben fokozott katonai nyomás nehezedik Peking részéről, beleértve a 2022 óta megtartott legalább hat nagyobb hadgyakorlatot a sziget körül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tajvani védelmi minisztérium kétévente kiadott és csütörtökön publikált jelentése szerint Kína a mesterséges intelligenciát használja Tajvan kiberbiztonságának gyengítésére, illetve a kritikus infrastruktúra gyenge pontjainak felkutatására.

A dokumentum szerint Kína "hibrid hadviselést" is alkalmaz, hogy gyengítse az emberek kormányba vetett bizalmát és a védelmi kiadások támogatottságát. 'A hagyományos és a nem hagyományos kínai katonai akcióknak az a célja, hogy tesztelje Tajvan megtámadásával és a külföldi erőkkel való szembeszállással kapcsolatos képességeit" - közölte a minisztérium.
Címlapkép: Getty Images
#világ #támadás #kína #peking #mesterséges intelligencia #kiberbiztonság #háború #tajvan #hadgyakorlat #védelmi kiadások #katonai konfliktus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Lemondott a francia kormányfő

Lemondott a francia kormányfő

Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.

FRISS HÍREK
Több friss hír
15:46
15:31
15:22
15:14
15:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 9.
Már félmillióba kerül meghalni Magyarországon: rakétáznak az árak, sokkban a gyászolók
2025. október 9.
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
2025. október 9.
Így utazhatsz potom pénzért hideg őszből a nyárba: még októberben sem késő lépni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
2
1 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
3
2 hete
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
4
6 napja
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
5
4 napja
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aukció
A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges Forgalmazók jegyezhetnek kötvényeket. A kisbefektetők ez után, az Elsődleges forgalmazókon keresztül juthatnak hozzá az értékpapírokhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 15:46
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 15:11
Kiszállítási gondokkal küzd az év végi hajrá előtt az IKEA: a kis méretű csomagokat érinti
Agrárszektor  |  2025. október 9. 15:36
Elhalasztották a sokakat érintő szabályozás alkalmazását: itt az új dátum