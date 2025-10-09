Újabb veszedelmes katonai konfliktus a láthatáron: ez a szuperhatalom támadhat hamarosan

Kína fokozza katonai tevékenységét Tajvan körül, és olyan új technológiákat fejleszt, amelyekkel hatékonyabban tud meglepetésszerű támadásokat végrehajtani - közölte a tajpeji védelmi minisztérium csütörtökön.

Tajvanra, amelyet Kína saját területének tekint, az elmúlt öt évben fokozott katonai nyomás nehezedik Peking részéről, beleértve a 2022 óta megtartott legalább hat nagyobb hadgyakorlatot a sziget körül.

A tajvani védelmi minisztérium kétévente kiadott és csütörtökön publikált jelentése szerint Kína a mesterséges intelligenciát használja Tajvan kiberbiztonságának gyengítésére, illetve a kritikus infrastruktúra gyenge pontjainak felkutatására.

A dokumentum szerint Kína "hibrid hadviselést" is alkalmaz, hogy gyengítse az emberek kormányba vetett bizalmát és a védelmi kiadások támogatottságát. 'A hagyományos és a nem hagyományos kínai katonai akcióknak az a célja, hogy tesztelje Tajvan megtámadásával és a külföldi erőkkel való szembeszállással kapcsolatos képességeit" - közölte a minisztérium.