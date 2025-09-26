2025. szeptember 26. péntek Jusztina
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Kizárhatják a válogatottat az Eb-ről, vb-ről: ez az oka, lépéskényszerben az UEFA

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 10:44

Az UEFA már a jövő héten dönthet Izrael felfüggesztéséről a nemzetközi labdarúgótornákról, amelyet régóta követelnek mind a sportvilágon belülről, mind azon kívülről - írta a The Guardian.

A csütörtöki sajtójelentések szerint az UEFA végrehajtó bizottsága már az október 6-án kezdődő nemzetközi szünet előtt szavazhat Izrael világbajnoki selejtezőkön való részvételéről és a Maccabi Tel Aviv Európa-ligás szerepléséről.

Bár az UEFA közlése szerint a következő hivatalos végrehajtó bizottsági ülés csak december 3-án esedékes, nemzeti szövetségekhez közeli források szerint az események felgyorsultak, és várható, hogy Alekszander Ceferin UEFA-elnök hamarosan lépéseket tesz az ügyben.

A sportvilágon kívülről is erősödik a nyomás. Kedden magas rangú diplomaták szólították fel az UEFA-t és a FIFA-t a tiltás bevezetésére, miután az ENSZ független vizsgálóbizottsága megállapította, hogy Izrael népirtást követ el Gázában. A múlt héten a Game Over Israel kampánycsoport New York-ban, a Times Square-en helyezett el óriásplakátot, amelyen az Izrael elleni bojkottra szólított fel.

Olaszország különösen nehéz helyzetben van, mivel a következő selejtezőkörben, október 14-én Udinében kellene fogadnia Izraelt. Az országban nemrég 24 órás általános sztrájkot tartottak az izraeli gázai akciók elleni tiltakozásul.

Gabriele Gravina, az olasz labdarúgó-szövetség elnöke, aki az UEFA végrehajtó bizottságának is tagja, kijelentette, hogy a bojkott "csak Izraelnek kedvezne, akik így előnyhöz juthatnának a selejtezősorozatban", ugyanakkor hangsúlyozta, hogy "elítéli" a gázai szenvedést.

Az Izraeli Labdarúgó Szövetség felfüggesztéséről az UEFA 19 tagú végrehajtó bizottsága egyszerű többségi szavazással döntene. Bennfentesek szerint a javaslat jó eséllyel átmenne, mindössze három-négy tartózkodás vagy ellenszavazat várható. A döntésnek azonban jelentős politikai következményei lehetnek.

Az Egyesült Államok kormánya már jelezte, hogy ellenezne egy ilyen döntést, különösen mivel az ország társházigazdája a jövő nyári világbajnokságnak. "Határozottan fellépünk minden olyan kísérlet ellen, amely Izrael nemzeti válogatottjának világbajnokságról való kitiltására irányul" – nyilatkozta az amerikai külügyminisztérium szóvivője a Sky Newsnak.

A FIFA jelenleg is vizsgálja azokat a vádakat, amelyek szerint izraeli csapatok illegális ciszjordániai településeken rendeznek mérkőzéseket, miután a Palesztin Labdarúgó Szövetség (PFA) 2024-ben panaszt nyújtott be. Jibril Rajoub, a PFA elnöke csütörtökön bejelentette, hogy a jövő héten találkozik Ceferinnel és Kirsty Coventryvel, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével az ügy megvitatására. "Úgy gondolom, hogy Izraelnek nem szabadna részt vennie semmilyen mérkőzésen, legyen az UEFA vagy FIFA által szervezett" – nyilatkozta a norvég TV2-nek.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #nemzetközi #vb #felfüggesztés #gáza #FIFA #selejtező

