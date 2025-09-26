Ben Foster, korábbi Wrexham-kapus szerint a walesi klub két-három éven belül feljuthat a Premier League-be
Kizárhatják a válogatottat az Eb-ről, vb-ről: ez az oka, lépéskényszerben az UEFA
Az UEFA már a jövő héten dönthet Izrael felfüggesztéséről a nemzetközi labdarúgótornákról, amelyet régóta követelnek mind a sportvilágon belülről, mind azon kívülről - írta a The Guardian.
A csütörtöki sajtójelentések szerint az UEFA végrehajtó bizottsága már az október 6-án kezdődő nemzetközi szünet előtt szavazhat Izrael világbajnoki selejtezőkön való részvételéről és a Maccabi Tel Aviv Európa-ligás szerepléséről.
Bár az UEFA közlése szerint a következő hivatalos végrehajtó bizottsági ülés csak december 3-án esedékes, nemzeti szövetségekhez közeli források szerint az események felgyorsultak, és várható, hogy Alekszander Ceferin UEFA-elnök hamarosan lépéseket tesz az ügyben.
A sportvilágon kívülről is erősödik a nyomás. Kedden magas rangú diplomaták szólították fel az UEFA-t és a FIFA-t a tiltás bevezetésére, miután az ENSZ független vizsgálóbizottsága megállapította, hogy Izrael népirtást követ el Gázában. A múlt héten a Game Over Israel kampánycsoport New York-ban, a Times Square-en helyezett el óriásplakátot, amelyen az Izrael elleni bojkottra szólított fel.
KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Olaszország különösen nehéz helyzetben van, mivel a következő selejtezőkörben, október 14-én Udinében kellene fogadnia Izraelt. Az országban nemrég 24 órás általános sztrájkot tartottak az izraeli gázai akciók elleni tiltakozásul.
Gabriele Gravina, az olasz labdarúgó-szövetség elnöke, aki az UEFA végrehajtó bizottságának is tagja, kijelentette, hogy a bojkott "csak Izraelnek kedvezne, akik így előnyhöz juthatnának a selejtezősorozatban", ugyanakkor hangsúlyozta, hogy "elítéli" a gázai szenvedést.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az Izraeli Labdarúgó Szövetség felfüggesztéséről az UEFA 19 tagú végrehajtó bizottsága egyszerű többségi szavazással döntene. Bennfentesek szerint a javaslat jó eséllyel átmenne, mindössze három-négy tartózkodás vagy ellenszavazat várható. A döntésnek azonban jelentős politikai következményei lehetnek.
Az Egyesült Államok kormánya már jelezte, hogy ellenezne egy ilyen döntést, különösen mivel az ország társházigazdája a jövő nyári világbajnokságnak. "Határozottan fellépünk minden olyan kísérlet ellen, amely Izrael nemzeti válogatottjának világbajnokságról való kitiltására irányul" – nyilatkozta az amerikai külügyminisztérium szóvivője a Sky Newsnak.
A FIFA jelenleg is vizsgálja azokat a vádakat, amelyek szerint izraeli csapatok illegális ciszjordániai településeken rendeznek mérkőzéseket, miután a Palesztin Labdarúgó Szövetség (PFA) 2024-ben panaszt nyújtott be. Jibril Rajoub, a PFA elnöke csütörtökön bejelentette, hogy a jövő héten találkozik Ceferinnel és Kirsty Coventryvel, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével az ügy megvitatására. "Úgy gondolom, hogy Izraelnek nem szabadna részt vennie semmilyen mérkőzésen, legyen az UEFA vagy FIFA által szervezett" – nyilatkozta a norvég TV2-nek.
Gareth Bale, a walesi futball-legenda új életet kezdett a visszavonulása óta, amely során a családjára és új szakmai kihívásaira koncentrál
José Mourinho már a második Benfica-meccsén botrányt kavart, amikor élesen bírálta a játékvezetőt a Rio Ave elleni 1-1-es döntetlen után.
Olekszandr Usyk, a nehézsúlyú ökölvívás vitathatatlan bajnoka kihívta Jake Pault egy MMA mérkőzésre, miután befejezi bokszkarrierjét
Romain Grosjean közel öt évvel csaknem végzetes kimenetelű balesete után visszatér a Formula 1-be egy tesztvezetés erejéig
A közvetítésben először úgy tűnt, hogy valamilyen belső nézeteltérés miatt egymást püfölik a román ultrák, de másról volt szó.
Egy döntetlen is elég volt ahhoz, hogy a magyar futsalválogatott tíz év után újra kijusson az Eb-re.
Gulyás Michelle még nem indult el sérülése után a világbajnokságon, de így legalább van ideje pihenni - ezúttal egy varázslatos görög szigetről jelentkezett.
Federica Brignone olasz síző még nem tudja, mikor térhet vissza a versenyzéshez a lábműtétje után.
A FIFA nem tervezi a világbajnokság 64 csapatosra bővítését a 2030-as centenáriumi tornára, annak ellenére, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök New Yorkban tárgyalt erről.
Két korábbi Macarthur Bulls-játékos, Clayton Lewis és Kearyn Baccus 10 000 ausztrál dolláros (6 600 amerikai dollár) pénzbüntetést kapott egy fogadási botrányban való részvételért.
A Major League Baseball 2026-tól bevezeti a robotbírókat a mérkőzéseken, amelyek a vitás helyzetek elbírálásában segítenek majd a játékvezetőknek.
A Premier League-részvényesek legutóbbi találkozóján nem sikerült előrelépést elérni az új költségvetési szabályok bevezetésében.
Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után jelentős váltást hajt végre.
Hugo Ekitike, a Liverpool csatára négy gólt szerzett hét mérkőzésen, de a Southampton elleni Ligakupa-meccsen kiállították.
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya továbbra is kórházi kezelésre szorul, miután többszöri műtétet követően fertőzést kapott a jobb bokájában.
Felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult a Juventus korábbi vezetői ellen indított csalási ügy, miután a római bíróság elfogadta a vádalkut
Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás.
Daniel Jones, az NFL-es Indianapolis Colts irányítója jelentős pénzügyi ösztönzőt kap minden győzelem után, amelyben részt vesz.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is