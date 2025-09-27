2025. szeptember 27. szombat Adalbert
18 °C Budapest
Drónriasztás Ukrajnában – Magyarországról lépte át a határt az ismeretlen objektum
Világ

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 13:56

Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy péntek reggel kétszer is megsértette Ukrajna légterét egy drón Magyarország felől.

A hivatalos tájékoztatás szerint szeptember 26-án reggel a radarberendezések egy ismeretlen dróntípust észleltek Kárpátalja felett, amely különböző magasságokon haladva kétszer is átrepült az ukrán határ felett Magyarország irányából.

A vezérkar a közleményhez több térképet és képi felvételt is csatolt az objektum útvonaláról.

Az esetet fenyegetésként értékelték, ezért az ungvári járás légterében Csaklun-KM típusú drónnal hajtottak végre ellenőrző járőrözést az ukrán erők.
Címlapkép: Getty Images
#határ #magyarország #ukrajna #világ #drón #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #kárpátalja #vezérkar #légter #magyar-ukrán

