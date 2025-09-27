2025. szeptember 27. szombat Adalbert
zárazföldi és légi műveletek szimulációja az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat látogató napján a Magyar Honvédség Központi Gyakorló - és lőterén Hajmáskér térségében 2025. szeptember 25-én. MTI/Katona Tibor
Világ

Válaszolt a Honvédség: ezzel magyarázzák az ukránok vádját

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 17:11

A Magyar Honvédség (MH) határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint drónjai megsértették volna Ukrajna légterét – közölte a Honvéd Vezérkar szombaton a honvedelem.hu-n megjelent közleményében.

A tájékoztatás szerint a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium szorosan együttműködik az ukrán társszervekkel, a nap 24 órájában, “forró drót” jelleggel. Minden határ menti repülésről kölcsönösen értesítik egymást, így kizárt, hogy bejelentés nélkül történjen határ menti átrepülés.

A vezérkar szerint az ukrán vezérkar által közösségi médiában közzétett képek nem tartalmaznak szakmai adatokat, például sebességet vagy magasságot, ezért ezekből nem lehet megalapozott következtetéseket levonni. Hangsúlyozták, hogy 2025. szeptember 26-án sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség nem végzett repülési tevékenységet a vitatott területeken.

A közlemény két térképrészletet is csatolt. Az egyik képen egy, az államhatárt feltételezetten kétszer is megsértő légijármű útvonala látható a magyarországi Tiszaszentmárton és az ukrajnai Szalóka között. A térségben a Tisza folyó egyértelmű tájékozódási pont, és a magyar szakszemélyzet ezen a területen semmilyen repülést nem végzett.

Drónriasztás Ukrajnában – Magyarországról lépte át a határt az ismeretlen objektum
Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy péntek reggel kétszer is megsértette Ukrajna légterét egy drón Magyarország felől.

A második képen az Ungvár környékén állítólag szeptember 26-án végrehajtott repülési útvonal látható. A Honvédség szerint teljesen kizárt, hogy bárki Magyarország területéről kiindulva észrevétlenül 20 kilométernél mélyebbre repüljön Ukrajnába, és semmilyen tudomásuk nincs ilyen repülésről.

A magyar rendvédelmi szervek folyamatosan ellenőrzik a magyar-ukrán államhatárt, amely egyben a NATO és az EU külső határa is. A határvédelemhez szükséges járőrözésről az ukrán fél folyamatosan kap tájékoztatást – olvasható a Honvéd Vezérkar közleményében.

Címlapkép: MTI/Katona Tibor
