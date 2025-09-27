Polgárháború előtt Amerika? Donald Trump csapatokat vezényelt Portlandbe

Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.

Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében utasította Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy biztosítson minden szükséges katonai erőt Portland és az ICE (Bevándorlási és Vámügyi Hivatal) létesítményeinek védelmére, amelyeket szerinte az Antifa és más "belföldi terroristák" támadásai fenyegetnek - írja a BBC.

Portland lenne a negyedik amerikai város Los Angeles, Washington DC és Memphis után, ahol az elnök csapatokat vet be az Egyesült Államok területén.

Keith Wilson, Portland demokrata polgármestere korábban határozottan elutasította Trump terveit a csapatok bevetésére vonatkozóan. "Nem kértem és nincs is szükségem szövetségi beavatkozásra" – jelentette ki a hónap elején.

Trump szombat reggeli bejegyzése nem részletezi, hogy a Nemzeti Gárda vagy a reguláris amerikai hadsereg egységeit kívánja-e bevetni a városban.