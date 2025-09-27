Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben.
Polgárháború előtt Amerika? Donald Trump csapatokat vezényelt Portlandbe
Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.
Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében utasította Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy biztosítson minden szükséges katonai erőt Portland és az ICE (Bevándorlási és Vámügyi Hivatal) létesítményeinek védelmére, amelyeket szerinte az Antifa és más "belföldi terroristák" támadásai fenyegetnek - írja a BBC.
Portland lenne a negyedik amerikai város Los Angeles, Washington DC és Memphis után, ahol az elnök csapatokat vet be az Egyesült Államok területén.
Keith Wilson, Portland demokrata polgármestere korábban határozottan elutasította Trump terveit a csapatok bevetésére vonatkozóan. "Nem kértem és nincs is szükségem szövetségi beavatkozásra" – jelentette ki a hónap elején.
Trump szombat reggeli bejegyzése nem részletezi, hogy a Nemzeti Gárda vagy a reguláris amerikai hadsereg egységeit kívánja-e bevetni a városban.
Franciaországban ismét előkerült a vagyonadó ötlete, de most nem a teljes középosztályt céloznák, hanem kifejezetten az ultra-gazdagokat.
Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón.
Moszkva „több száz millió eurót” költ arra, hogy befolyásolja a vasárnapi moldovai parlamenti választások kimenetelét.
Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy péntek reggel kétszer is megsértette Ukrajna légterét egy drón Magyarország felől.
Az állami hírügynökségek szerint 25 milliárd dolláros szerződést ütöttek nyélbe négy nukleáris erőmű építésére Iránban.
Péntek este meghibásodott a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának egyik generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett.
A 15 tagú testületben négyen támogatták a halasztást, kilencen ellene szavaztak, ketten tartózkodtak.
Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.
Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a jelenleg kormányzó, Európa-párti Akció és Szolidaritás Párt (PAS) nehezen tarthatja meg többségét a 101 fős törvényhozásban.
Cáfolták a vádakat: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen
A magyar honvédelmi minisztérium határozottan cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítását, miszerint magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.
A magyar vonatkozású állításokkal kapcsolatban a Külügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett kérdésekre egyelőre nem érkezett válasz.
Az ukrán miniszter közlése szerint ez válaszlépés arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot.
Trump aláírta a TikTok amerikai működését szabályozó rendeletet.
Európai miniszterek sürgős tervet dolgoznak ki egy kontinens-szintű 'drónfal' létrehozására Moszkva légi behatolásainak elhárítására.
Ennek a fele se tréfa: orosz katonai repülő miatt riasztották a magyar Gripeneket, mire készül Moszkva?
Az azonosított orosz légijárművek között három MiG-31-es, egy Szu-30-as és egy Szu-35-ös vadászrepülőgép volt.
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Donald Trump újra keményebb hangot üt meg Oroszországgal szemben, miközben Kínára is nyomást gyakorolna az orosz olajimport korlátozásán keresztül.
Dél-Korea haditengerészete figyelmeztető lövéseket adott le egy észak-koreai kereskedelmi hajóra.
