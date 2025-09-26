2025. szeptember 26. péntek Jusztina
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hexakopter repülés közben légi felvételeket készít. Más néven drón vagy UAV (pilóta nélküli légi jármű).
Világ

Cáfolták a vádakat: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 18:28

A magyar honvédelmi minisztérium határozottan cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítását, miszerint magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.

Ahogy arról korábban beszámoltunk az ukrán elnök korábban közösségi média felületén számolt be arról, hogy egy katonai eligazításon tájékoztatták: feltehetően magyar eredetű felderítő drónok hatoltak be Ukrajna légterébe. Zelenszkij szerint az ukrán erők rögzítették az esetet, és előzetes értékelésük alapján a drónok célja az ukrán határmenti térség ipari termelési kapacitásainak felmérése lehetett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Súlyos váddal állt elő Zelenszkij: küszöbön a magyar-ukrán katonai konfliktus?
EZ IS ÉRDEKELHET
Súlyos váddal állt elő Zelenszkij: küszöbön a magyar-ukrán katonai konfliktus?
A magyar vonatkozású állításokkal kapcsolatban a Külügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett kérdésekre egyelőre nem érkezett válasz.

A magyar honvédelmi tárca azonban egyértelműen tagadta az állításokat. "A sajtóban is megjelent magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük" – közölte a minisztérium.

A tárca válaszában kiemelte, hogy a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy Magyarországon jelenleg is zajlik az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül, amelyről nemcsak a NATO-szövetségesek, hanem az ukrán fél is folyamatos tájékoztatást kap. Szijjártó Péter külügyminiszter élesebben reagált az ukrán elnök kijelentéseire.
Címlapkép: Getty Images
#külügyminisztérium #világ #konfliktus #honvédelmi minisztérium #drón #szijjártó #háború #orosz-ukrán háború #nato #zelenszkij

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:39
18:35
18:33
18:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 26.
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
2025. szeptember 26.
Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat százezernyi magyar nyugdíjas 2025 telén: erre jobb felkészülni
2025. szeptember 26.
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb ország: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 26. péntek
Jusztina
39. hét
Szeptember 26.
Kutatók éjszakája
Szeptember 26.
Az európai nyelvek napja
Szeptember 26.
A fogamzásgátlás világnapja
Szeptember 26.
A tiszta hegyek napja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
5 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
4 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
5 napja
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
3 napja
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beállítható hóvégi egyenleg
olyan szolgáltatás, amelynél a bankszámla egyenlege a számlatulajdonos által meghatározott összegre áll be a hóvégi záráskor. Abban az esetben ha az egyenleg magasabb akkor a különbözetet a bank átutalja a számlatulajdonos rendelkezése szerint, ha pedig kevesebb, akkor feltölti a számlatulajdonos egy másik, ugyanannál a banknál vezetett számlájáról.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 19:00
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 18:00
Kvíz: Te ismered ezeket a pénzügyi fogalmakat? Ez a tudás aranyat érhet, akár szó szerint is
Agrárszektor  |  2025. szeptember 26. 18:26
Bejelentették: nem terveznek közvetlen kifizetést adni itt a termelőnek