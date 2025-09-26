Cáfolták a vádakat: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen

A magyar honvédelmi minisztérium határozottan cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítását, miszerint magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.

Ahogy arról korábban beszámoltunk az ukrán elnök korábban közösségi média felületén számolt be arról, hogy egy katonai eligazításon tájékoztatták: feltehetően magyar eredetű felderítő drónok hatoltak be Ukrajna légterébe. Zelenszkij szerint az ukrán erők rögzítették az esetet, és előzetes értékelésük alapján a drónok célja az ukrán határmenti térség ipari termelési kapacitásainak felmérése lehetett.

A magyar honvédelmi tárca azonban egyértelműen tagadta az állításokat. "A sajtóban is megjelent magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük" – közölte a minisztérium.

A tárca válaszában kiemelte, hogy a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy Magyarországon jelenleg is zajlik az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül, amelyről nemcsak a NATO-szövetségesek, hanem az ukrán fél is folyamatos tájékoztatást kap. Szijjártó Péter külügyminiszter élesebben reagált az ukrán elnök kijelentéseire.