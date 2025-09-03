Robert Fico több üzenetet is át fog adni Zelenszkijnek a Putyinnal való tárgyalása után.
Putyin hálás Észak-Koreának: hihetetlen, mit mondott az orosz elnök a háborúról
Putyin megköszönte Kim Dzsongunnak az Ukrajnában harcoló észak-koreai katonák bátorságát, miközben a két vezető Pekingben találkozott egy nagyszabású kínai katonai parádén.
A BBC szerint az orosz elnök és az észak-koreai vezető szerdán Pekingben találkozott, ahol Kína a második világháború ázsiai befejezésének 80. évfordulóját ünnepelte. Ez volt az első alkalom, hogy Kim Dzsongun nemzetközi vezetői találkozón vett részt.
Putyin elismerően nyilatkozott a két ország közötti baráti kapcsolatokról, és külön kiemelte Phenjan katonai segítségét a kurszki régió felszabadításában. "Katonáid bátran és hősiesen harcoltak. Soha nem fogjuk elfelejteni az áldozatokat, amelyeket fegyveres erőid és a katonák családjai hoztak" - mondta az orosz elnök.
Kim köszönetet mondott Putyinnak az elismerésért, és hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatai "minden területen fejlődnek", utalva Phenjan részvételére az ukrajnai "közös küzdelemben". "Ha bármiben segíthetünk Oroszországnak, azt testvéri kötelességként meg fogjuk tenni" - jelentette ki.
Dél-Korea szerint Észak-Korea mintegy 15 000 katonát küldött Oroszország támogatására, rakétákkal és nagy hatótávolságú fegyverekkel együtt. Cserébe vélhetően élelmiszert, pénzt és technikai segítséget kapott.
Az észak-koreai katonák részt vesznek a nyugat-kurszki területek visszafoglalásában, ahol az ukránok egy augusztusi meglepetésszerű betörés során elfoglalt kis területet védenek. A jelentések szerint súlyos veszteségeket szenvedtek: nyugati tisztviselők szerint januárban már legalább 1000 észak-koreai katona halt meg három hónap alatt, márciusban pedig szöuli törvényhozók 4700 észak-koreai áldozatról beszéltek, köztük 600 halottról.
A harci tapasztalattal nem rendelkező észak-koreai csapatok az első heteket oroszországi kiképzéssel töltötték, mielőtt támogató szerepkörbe kerültek volna.
A találkozó a harmadik Putyin és Kim között két éven belül, miközben Moszkva és Phenjan elmélyíti együttműködését. Tavaly júniusban megállapodást írtak alá, amelyben vállalták, hogy segítik egymást "agresszió" esetén.
Phenjan áprilisban ismerte el először nyilvánosan, hogy csapatokat küldött Oroszországba, hónapokkal azután, hogy Ukrajna és a Nyugat leleplezte az észak-koreai csapatok nagyszabású mozgósítását az orosz-ukrán frontvonalra. Emellett Észak-Korea több ezer munkást is ígért a háború sújtotta kurszki régió újjáépítésére.
Címlapkép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
