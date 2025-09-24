Egészségügyi szakértők elutasították Donald Trump kijelentéseit, amelyekben összefüggést sugallt a fájdalomcsillapítók, a vakcinák és az autizmus között.
Ilyen totális gigavihar még nem volt 2025-ben: óriási pusztítás várható, ez sokkoló lesz
A Ragasa tájfun miatt a hongkongi légitársaságok repülőgépeik 80%-át más országokba menekítették, miközben a világ egyik legforgalmasabb repülőterén 36 órára leállították a forgalmat - számol be a Reuters.
A világ idei legerősebb trópusi ciklonja, a Ragasa tájfun közeledése miatt a hongkongi légitársaságok kénytelenek voltak gépeik jelentős részét más országokba átirányítani. A Flightradar24 adatai szerint a négy fő hongkongi légitársaság repülőgépeinek mintegy 80%-át Japánba, Kínába, Kambodzsába, Európába, Ausztráliába és más helyszínekre menekítették.
A Kong Business Aviation Centre közlése szerint a város üzleti repülőgépeinek többségét is elköltöztették a vihar érkezése előtt. A világ legforgalmasabb teher repülőterén és a nemzetközi utasforgalom szempontjából kilencedik legforgalmasabb légikikötőben kedden estétől 36 órára minden fel- és leszállást töröltek.
Hongkong legnagyobb légitársasága, a Cathay Pacific Airways hétfőn bejelentette, hogy a tájfun "jelentős hatással" lesz a működésére, és több mint 500 távolsági és regionális járatot törölnek. "Repülőgépeink egy részét Hongkongon kívülre helyezzük, és csütörtökön, illetve pénteken fokozatosan állítjuk vissza menetrendünket" - közölte a 179 utasszállító és teherszállító repülőgéppel rendelkező légitársaság.
Hongkong szerdán kora reggel kiadta a legmagasabb, 10-es fokozatú tájfun-figyelmeztetést, amely az üzleti tevékenységek és közlekedési szolgáltatások leállítására szólít fel. A légitársaságok számára bevett gyakorlat, hogy jelentős időjárási események vagy konfliktuskockázat esetén külföldre viszik repülőgépeiket a potenciális károk elkerülése érdekében, gyakran biztosítási kötelezettségeik teljesítése céljából.
Erős szélben a légitársaságok hangárokban tárolhatják repülőgépeiket, vagy extra üzemanyaggal növelhetik súlyukat, a kisebb gépeket le is kötözhetik.
Egész Kínán végigsöpör a tájfun
Tajvan keleti részén, Hualien megyében 17 ember továbbra is eltűntként van nyilvántartva, miután egy természetes gát átszakadt és nagy víztömeg zúdult egy városra. A Ragasa külső széle hétfő óta áztatja a szigetet. Mindeközben Hongkongban hatalmas hullámok csaptak át az ázsiai pénzügyi központ keleti és déli partvidékén, elöntve a járdákat, utakat és lakóingatlanokat.
Kína tengeri hatósága idén először adta ki a legmagasabb, vörös hullámriasztást, az előrejelzésük szerint akár 2,8 méteres vihardagály is lehet Guangdong tartomány egyes részein, miközben a Ragasa tájfun a sűrűn lakott Gyöngy-folyó deltája felé halad.
A múlt héten a Nyugat-Csendes-óceán felett kialakult Ragasa gyorsan 5-ös kategóriájú szupertájfunná erősödött hétfőre, 260 km/órát meghaladó széllökésekkel. Azóta 3-as kategóriájú tájfunná gyengült, de még mindig képes fákat és villanyvezetékeket kidönteni, ablakokat betörni és épületeket megrongálni.
A kínai hatóságok több mint 770 000 embert evakuáltak, és a vészhelyzeti minisztérium sátrakat, összecsukható ágyakat és egyéb mentőfelszereléseket küldött Guangdong tartományba. Egyes üzletek és éttermek nagy teherautókat parkoltak kirakatuk elé, hogy megvédjék azokat a vihartól.
Kína tengeri hatósága árvízveszélyre figyelmeztetett Sencsenben, különösen az alacsonyabban fekvő területeken, a vihardagály-riasztás várhatóan csütörtökig marad érvényben.
Makaót szintén érinti a ciklon, a szerencsejáték-központban a kaszinók kénytelenek voltak bezárni játéktermeiket, a vendégek nem hagyhatták el az épületeket.
Ukrajna felgyorsítaná a tárgyalásokat az IMF-fel, mivel a háború miatt gyorsan fogynak a pénzügyi tartalékai.
A NATO elítéli az észt légtér szeptember 19-i orosz megsértését, és szükség esetén erőteljesen fog reagálni – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben kedden.
A NAÜ legfrissebb jelentése szerint az atomerőmű biztonsági feltételei megfelelőek, de a csernobili tiltott zónában észlelt drónok veszélyt jelentenek.
Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak.
Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben ad képet a háború állásáról, és Donald Trumppal is találkozik.
Magyarország és Szlovákia nem kapott meghívást az EU keleti határa mentén létesítendő tervezett „drónfalról” szóló magas szintű videokonferenciára.
A francia államfő közölte, hogy egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.
A skandináv légiközlekedés hatalmas fennakadást szenvedett hétfő éjjel és kedden hajnalban: drónok miatt órákra leállt a forgalom a koppenhágai és az oslói repülőtéren is.
Orosz-ukrán háború 2025: komoly bejelentést tett Erdogan kormánya, ennek nagyon nem fog örülni Putyin
A döntés azt követően született, hogy a lengyel hatóságok szerint szeptember 9-10. éjszakáján 19 alkalommal sértették meg az ország légterét.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 38 országában az átlagos felső jövedelemadó-kulcs az 1980-as 66%-ról napjainkra 43%-ra csökkent.
Palesztin háború 2025: történelmi bejelentés a világ egyik legerősebb hatalmától, ez fájhat Izraelnek
Izrael erőteljesen ellenzi a döntést.
Határozottan kell fellépnünk, és ha jogsértések történnek, ennek megfelelően kell reagálnunk - mondta Petr Pavel cseh elnök.
A német légierő szerint az orosz gép kísérését a továbbiakban átengedték a svéd NATO-partnernek.
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
Mindezt úgy, hogy az alap étkezési ellátás és a szállás is biztosítva lesz a munkavállalók számára.
A brit királyi légierő két Typhoon típusú repülőgépe hajtott végre légtérellenőrző repülést Lengyelország felett.
A támadás a kormányok és cégek ellen világszerte indított kiberakciók sorába illeszkedik, amelyek számos ágazatot vettek célba.
Az EU csökkentené a függőségét a Visa és Mastercard rendszerektől, két-három éven belül jöhet a digitális euró.
A Trump-adminisztráció új szabálya szerint évi 100 000 dollárt kell fizetni minden H-1B vízummal rendelkező dolgozó után, ami a startupokat különösen érzékenyen érinti.
