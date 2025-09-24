2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Autó fényszórókkal autópályán - stock fotó
Világ

Ilyen totális gigavihar még nem volt 2025-ben: óriási pusztítás várható, ez sokkoló lesz

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 13:45

A Ragasa tájfun miatt a hongkongi légitársaságok repülőgépeik 80%-át más országokba menekítették, miközben a világ egyik legforgalmasabb repülőterén 36 órára leállították a forgalmat - számol be a Reuters.

A világ idei legerősebb trópusi ciklonja, a Ragasa tájfun közeledése miatt a hongkongi légitársaságok kénytelenek voltak gépeik jelentős részét más országokba átirányítani. A Flightradar24 adatai szerint a négy fő hongkongi légitársaság repülőgépeinek mintegy 80%-át Japánba, Kínába, Kambodzsába, Európába, Ausztráliába és más helyszínekre menekítették.

A Kong Business Aviation Centre közlése szerint a város üzleti repülőgépeinek többségét is elköltöztették a vihar érkezése előtt. A világ legforgalmasabb teher repülőterén és a nemzetközi utasforgalom szempontjából kilencedik legforgalmasabb légikikötőben kedden estétől 36 órára minden fel- és leszállást töröltek.

Hongkong legnagyobb légitársasága, a Cathay Pacific Airways hétfőn bejelentette, hogy a tájfun "jelentős hatással" lesz a működésére, és több mint 500 távolsági és regionális járatot törölnek. "Repülőgépeink egy részét Hongkongon kívülre helyezzük, és csütörtökön, illetve pénteken fokozatosan állítjuk vissza menetrendünket" - közölte a 179 utasszállító és teherszállító repülőgéppel rendelkező légitársaság.

Hongkong szerdán kora reggel kiadta a legmagasabb, 10-es fokozatú tájfun-figyelmeztetést, amely az üzleti tevékenységek és közlekedési szolgáltatások leállítására szólít fel. A légitársaságok számára bevett gyakorlat, hogy jelentős időjárási események vagy konfliktuskockázat esetén külföldre viszik repülőgépeiket a potenciális károk elkerülése érdekében, gyakran biztosítási kötelezettségeik teljesítése céljából.

Erős szélben a légitársaságok hangárokban tárolhatják repülőgépeiket, vagy extra üzemanyaggal növelhetik súlyukat, a kisebb gépeket le is kötözhetik.

Egész Kínán végigsöpör a tájfun

Tajvan keleti részén, Hualien megyében 17 ember továbbra is eltűntként van nyilvántartva, miután egy természetes gát átszakadt és nagy víztömeg zúdult egy városra. A Ragasa külső széle hétfő óta áztatja a szigetet. Mindeközben Hongkongban hatalmas hullámok csaptak át az ázsiai pénzügyi központ keleti és déli partvidékén, elöntve a járdákat, utakat és lakóingatlanokat.

Kína tengeri hatósága idén először adta ki a legmagasabb, vörös hullámriasztást, az előrejelzésük szerint akár 2,8 méteres vihardagály is lehet Guangdong tartomány egyes részein, miközben a Ragasa tájfun a sűrűn lakott Gyöngy-folyó deltája felé halad.

A múlt héten a Nyugat-Csendes-óceán felett kialakult Ragasa gyorsan 5-ös kategóriájú szupertájfunná erősödött hétfőre, 260 km/órát meghaladó széllökésekkel. Azóta 3-as kategóriájú tájfunná gyengült, de még mindig képes fákat és villanyvezetékeket kidönteni, ablakokat betörni és épületeket megrongálni.

A kínai hatóságok több mint 770 000 embert evakuáltak, és a vészhelyzeti minisztérium sátrakat, összecsukható ágyakat és egyéb mentőfelszereléseket küldött Guangdong tartományba. Egyes üzletek és éttermek nagy teherautókat parkoltak kirakatuk elé, hogy megvédjék azokat a vihartól.

Kína tengeri hatósága árvízveszélyre figyelmeztetett Sencsenben, különösen az alacsonyabban fekvő területeken, a vihardagály-riasztás várhatóan csütörtökig marad érvényben.

Makaót szintén érinti a ciklon, a szerencsejáték-központban a kaszinók kénytelenek voltak bezárni játéktermeiket, a vendégek nem hagyhatták el az épületeket.
Címlapkép: Getty Images
