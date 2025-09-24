Kegyetlen fordulat az időjárásban: szerdától minden megváltozik

Szerdán borongós, szeles időre készülhetünk: bár délelőtt még lehetnek szakadozások a felhőzetben, napközben már döntően erősen felhős égbolt várható, csak rövid napos időszakokkal. A Nyugat-Dunántúlon estétől egyre többfelé fordulhat elő eső, zápor, míg a keleti országrész jó eséllyel szárazon marad. Az északkeleti szél sok helyen megélénkül, Borsod térségében pedig viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 21–28 fok között alakul, de az Alpokalján és Borsod északi részén ennél hűvösebb lesz. Késő este 12–20 fokra számíthatunk.

Erősen felhős vagy borult idő várható. Hazánk északnyugati, nyugati felén akár több helyen is előfordulhat eső, zápor, a keleti tájakon inkább csak elvétve valószínű csapadék. Az északkeleti szelet nagy területen élénk, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul - írja a met.hu.