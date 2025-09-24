2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Kegyetlen fordulat az időjárásban: szerdától minden megváltozik
Kegyetlen fordulat az időjárásban: szerdától minden megváltozik

2025. szeptember 24. 07:14

Szerdán borongós, szeles időre készülhetünk: bár délelőtt még lehetnek szakadozások a felhőzetben, napközben már döntően erősen felhős égbolt várható, csak rövid napos időszakokkal. A Nyugat-Dunántúlon estétől egyre többfelé fordulhat elő eső, zápor, míg a keleti országrész jó eséllyel szárazon marad. Az északkeleti szél sok helyen megélénkül, Borsod térségében pedig viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 21–28 fok között alakul, de az Alpokalján és Borsod északi részén ennél hűvösebb lesz. Késő este 12–20 fokra számíthatunk.

Délelőtt még nagyobb szakadozások is lehetnek a felhőzetben, utána döntően erősen felhős idő várható inkább csak rövidebb napos időszakokkal. Elsősorban a Nyugat-Dunántúlon várható eső, zápor, amely estétől délnyugat felől egyre többfelé fordulhat elő, de a keleti országrész jó eséllyel teljesen szárazon marad. Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, Borsodban és környékén azonban erős, sőt helyenként viharos széllökések is lehetnek. A maximum-hőmérséklet általában 21 és 28 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 15, 20 fok lesz. Késő este 12, 20 fok valószínű.

Erősen felhős vagy borult idő várható. Hazánk északnyugati, nyugati felén akár több helyen is előfordulhat eső, zápor, a keleti tájakon inkább csak elvétve valószínű csapadék. Az északkeleti szelet nagy területen élénk, északkeleten erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul - írja a met.hu.
Címlapkép: Getty Images
