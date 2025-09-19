Magyarország és Szlovákia egyre erősebb nyomás alatt áll az orosz kőolajról való leválás kérdésében.
Támadás érte a volgográdi olajfinomítót: ettől kilőhet a benzin ára!
Az ukrán Különleges Műveleti Erők csapást mértek a Lukoil volgográdi olajfinomítójára, miközben az Ukrán Biztonsági Szolgálat drónokkal támadta a Gazprom baskíriai létesítményét. Zelenszkij elnök jelentős területi visszafoglalásokról számolt be a donyecki régióban.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők csütörtök éjjel támadást hajtottak végre a Lukoil orosz vállalat volgográdi olajfinomítója ellen - tájékoztatott az alakulat sajtószolgálata. A közlemény szerint a létesítmény az orosz haderő üzemanyag-ellátásában is kulcsszerepet játszik, éves feldolgozási kapacitása 15,7 millió tonna, ami Oroszország teljes kőolaj-feldolgozásának 5,6 százalékát teszi ki. Előzetes információk alapján a finomító működését felfüggesztették - írta az ATV.
Ezzel párhuzamosan az Ukrán Biztonsági Szolgálat nagy hatótávolságú drónokkal támadta a Gazprom Naftohim Szalavat olajfeldolgozó üzemet az oroszországi Baskíriában. A drónok eltalálták az egyik kritikus fontosságú berendezést, amely a kőolaj tisztításáért és feldolgozásáért felel.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon közzétett üzenetében beszámolt arról, hogy Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal a donyecki régióba látogatott, ahol találkozott az ellencsapásokban részt vevő katonákkal. Az elnök közlése szerint a hadműveletekben eddig több mint 170 négyzetkilométernyi területet és kilenc települést sikerült visszafoglalni, közel száz orosz katonát ejtettek foglyul, valamint jelentős veszteségeket okoztak az orosz erőknek.
Az ukrán hadifoglyok ügyeivel foglalkozó koordinációs törzs jelentése szerint Oroszország újabb ezer holttestet adott át Ukrajnának, amelyeket állításuk szerint ukrán katonáktól származnak.
Vjacseszlav Csausz, Csernyihiv megye kormányzója közölte, hogy orosz dróntámadás érte Nyizsin városát, amelyben a katasztrófavédelem egy munkatársa életét vesztette, ketten pedig megsérültek.
Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán Oroszország 75 drónt indított Ukrajna ellen. A légvédelem 48-at megsemmisített, azonban több helyszínen becsapódásokat regisztráltak.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentése szerint szerdán 184 fegyveres összecsapás történt, a legtöbb a Donyeck megyei Pokrovszk térségében. Az összesítés alapján Oroszország ukrajnai embervesztesége már meghaladta az 1 millió 98 ezret. Az ukrán erők szerdán megsemmisítettek két orosz harckocsit, 33 tüzérségi eszközt, egy légvédelmi rendszert és 390 drónt.
Kijevben Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter magas rangú katonai vezetőkkel folytatott tárgyalásokat. Elmondása szerint "Lengyelország együttműködik Ukrajnával a drónkezelési készségek elsajátításában, valamint a lengyel haderő képzésének fejlesztésében az ukrajnai tapasztalatok alapján."
A megbeszéléseket követően Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter bejelentette, hogy memorandumot írtak alá közös drónkezelési programok indításáról. Emellett közös nyilatkozatot fogadtak el a biztonsági és védelmi együttműködés megerősítéséről, valamint levelet intéztek a NATO-tagállamok védelmi minisztereinek, amelyben szakértők részvételét kérik a NATO–Ukrajna Közös Elemző, Képzési és Oktatási Központ munkájában.
A Fed kamatcsökkentéssel reagált a munkaerőpiaci kockázatokra, miközben az amerikai gazdaság jövője továbbra is bizonytalan.
Négy utas családja perelte be a Boeingot és a Honeywell vállalatot az Air India júniusi légikatasztrófája miatt, amelyben 260 ember vesztette életét.
Légiforgalmi incidens történt Donald Trump amerikai elnök repülőgépe közelében, New Yorkban.
III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Narva folyó, Peipus-tó és most már tankcsapdák: Észtország több fronton készül az esetleges támadások kivédésére.
Az Aldi vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban.
A konfliktus 2021-ben kezdődött, amikor a Ben & Jerry's bejelentette, hogy nem árusítja tovább termékeit a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.
Az első Trump által jóváhagyott fegyverszállítmány úton van Ukrajnába: légvédelmi és levegő-föld rakéták várhatók.
Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.
Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé, miközben a pekingi cégek jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe.
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak...
Egy ukrán férfi, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak, Olaszország legfelsőbb bíróságához fordul a Németországnak való kiadatása ellen.
Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.
Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.
Az Egyesült Államok betiltja a TikTokot, ha Kína nem mond le a vámcsökkentési követeléseiről.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.