Támadás érte a volgográdi olajfinomítót: ettől kilőhet a benzin ára!

Az ukrán Különleges Műveleti Erők csapást mértek a Lukoil volgográdi olajfinomítójára, miközben az Ukrán Biztonsági Szolgálat drónokkal támadta a Gazprom baskíriai létesítményét. Zelenszkij elnök jelentős területi visszafoglalásokról számolt be a donyecki régióban.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők csütörtök éjjel támadást hajtottak végre a Lukoil orosz vállalat volgográdi olajfinomítója ellen - tájékoztatott az alakulat sajtószolgálata. A közlemény szerint a létesítmény az orosz haderő üzemanyag-ellátásában is kulcsszerepet játszik, éves feldolgozási kapacitása 15,7 millió tonna, ami Oroszország teljes kőolaj-feldolgozásának 5,6 százalékát teszi ki. Előzetes információk alapján a finomító működését felfüggesztették - írta az ATV.

Ezzel párhuzamosan az Ukrán Biztonsági Szolgálat nagy hatótávolságú drónokkal támadta a Gazprom Naftohim Szalavat olajfeldolgozó üzemet az oroszországi Baskíriában. A drónok eltalálták az egyik kritikus fontosságú berendezést, amely a kőolaj tisztításáért és feldolgozásáért felel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon közzétett üzenetében beszámolt arról, hogy Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal a donyecki régióba látogatott, ahol találkozott az ellencsapásokban részt vevő katonákkal. Az elnök közlése szerint a hadműveletekben eddig több mint 170 négyzetkilométernyi területet és kilenc települést sikerült visszafoglalni, közel száz orosz katonát ejtettek foglyul, valamint jelentős veszteségeket okoztak az orosz erőknek.

Az ukrán hadifoglyok ügyeivel foglalkozó koordinációs törzs jelentése szerint Oroszország újabb ezer holttestet adott át Ukrajnának, amelyeket állításuk szerint ukrán katonáktól származnak.

Vjacseszlav Csausz, Csernyihiv megye kormányzója közölte, hogy orosz dróntámadás érte Nyizsin városát, amelyben a katasztrófavédelem egy munkatársa életét vesztette, ketten pedig megsérültek.

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán Oroszország 75 drónt indított Ukrajna ellen. A légvédelem 48-at megsemmisített, azonban több helyszínen becsapódásokat regisztráltak.

Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentése szerint szerdán 184 fegyveres összecsapás történt, a legtöbb a Donyeck megyei Pokrovszk térségében. Az összesítés alapján Oroszország ukrajnai embervesztesége már meghaladta az 1 millió 98 ezret. Az ukrán erők szerdán megsemmisítettek két orosz harckocsit, 33 tüzérségi eszközt, egy légvédelmi rendszert és 390 drónt.

Kijevben Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter magas rangú katonai vezetőkkel folytatott tárgyalásokat. Elmondása szerint "Lengyelország együttműködik Ukrajnával a drónkezelési készségek elsajátításában, valamint a lengyel haderő képzésének fejlesztésében az ukrajnai tapasztalatok alapján."

A megbeszéléseket követően Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter bejelentette, hogy memorandumot írtak alá közös drónkezelési programok indításáról. Emellett közös nyilatkozatot fogadtak el a biztonsági és védelmi együttműködés megerősítéséről, valamint levelet intéztek a NATO-tagállamok védelmi minisztereinek, amelyben szakértők részvételét kérik a NATO–Ukrajna Közös Elemző, Képzési és Oktatási Központ munkájában.