A Chinese flag flies high over The Bund.
Világ

Kína beelőzte Európa egyik nagyhatalmát: milyen világ vár ránk, ha ez tartósan így marad?

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 21:17

Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé, kiszorítva onnan Németországot, miközben a pekingi cégek jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe.

A kedden közzétett Globális Innovációs Index (GII) felmérésében Svájc továbbra is az első helyen áll, amelyet 2011 óta őriz, őt követi Svédország és az Egyesült Államok. Kína a 10. helyre lépett elő a 139 gazdaságot 78 mutató alapján rangsoroló listán - írja a Reuters.

Kína jó úton halad, hogy a legnagyobb K+F finanszírozóvá váljon, mivel gyorsan csökkenti a magánszektorbeli finanszírozásban mutatkozó lemaradását. Ugyanakkor a globális innovációs kilátásokat beárnyékolja a csökkenő befektetési kedv. A K+F növekedése várhatóan 2,3%-ra lassul idén a tavalyi 2,9%-ról, ami a 2010-es pénzügyi válság óta a legalacsonyabb érték volt.

Kína 2024-ben a nemzetközi szabadalmi bejelentések mintegy negyedét adta, továbbra is a legnagyobb forrásként, miközben az Egyesült Államok, Japán és Németország – amelyek együttesen a bejelentések 40%-át teszik ki – enyhe csökkenést mutattak.

A szabadalmak birtoklását széles körben az ország gazdasági erejének és ipari szaktudásának fontos jeleként tartják számon. Sacha Wunsch-Vincent, a GII társszerkesztője szerint Németországnak hosszú távon nem kell aggódnia a 11. helyre való visszaesése miatt.

"Németország számára a kihívás az, hogy az erős, több évtizedes ipari innovációs motorja mellett hogyan váljon a digitális innováció erőközpontjává is" – nyilatkozta Daren Tang, a WIPO főigazgatója.

A lista első tíz helyén az Egyesült Államok és Kína között – rangsorolás sorrendjében – Dél-Korea, Szingapúr, Nagy-Britannia, Finnország, Hollandia és Dánia szerepel.
Címlapkép: Getty Images
#kínai #németország #kutatás #ensz #cégek #kína

