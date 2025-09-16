Magyar részvétellel készült nemzetközi tanulmány mutatja be a mikroműanyag-szennyezés mértékét a levegőben három kontinensen.
Kína beelőzte Európa egyik nagyhatalmát: milyen világ vár ránk, ha ez tartósan így marad?
Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé, kiszorítva onnan Németországot, miközben a pekingi cégek jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe.
A kedden közzétett Globális Innovációs Index (GII) felmérésében Svájc továbbra is az első helyen áll, amelyet 2011 óta őriz, őt követi Svédország és az Egyesült Államok. Kína a 10. helyre lépett elő a 139 gazdaságot 78 mutató alapján rangsoroló listán - írja a Reuters.
Kína jó úton halad, hogy a legnagyobb K+F finanszírozóvá váljon, mivel gyorsan csökkenti a magánszektorbeli finanszírozásban mutatkozó lemaradását. Ugyanakkor a globális innovációs kilátásokat beárnyékolja a csökkenő befektetési kedv. A K+F növekedése várhatóan 2,3%-ra lassul idén a tavalyi 2,9%-ról, ami a 2010-es pénzügyi válság óta a legalacsonyabb érték volt.
Kína 2024-ben a nemzetközi szabadalmi bejelentések mintegy negyedét adta, továbbra is a legnagyobb forrásként, miközben az Egyesült Államok, Japán és Németország – amelyek együttesen a bejelentések 40%-át teszik ki – enyhe csökkenést mutattak.
A szabadalmak birtoklását széles körben az ország gazdasági erejének és ipari szaktudásának fontos jeleként tartják számon. Sacha Wunsch-Vincent, a GII társszerkesztője szerint Németországnak hosszú távon nem kell aggódnia a 11. helyre való visszaesése miatt.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
"Németország számára a kihívás az, hogy az erős, több évtizedes ipari innovációs motorja mellett hogyan váljon a digitális innováció erőközpontjává is" – nyilatkozta Daren Tang, a WIPO főigazgatója.
A lista első tíz helyén az Egyesült Államok és Kína között – rangsorolás sorrendjében – Dél-Korea, Szingapúr, Nagy-Britannia, Finnország, Hollandia és Dánia szerepel.
Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak...
Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
„Azt hittem, könnyű lesz” – vallotta be az amerikai elnök, aki szerint az orosz és ukrán vezető annyira utálja egymást, hogy képtelenek tárgyalni.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vészesen közeledik a NATO 5. cikkelyének aktiválásához szükséges határvonalhoz.
Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen.
Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
Észak-Korea egyre gyakrabban alkalmazza a halálbüntetést, akár külföldi filmek és tévéműsorok nézéséért és megosztásáért is kiszabhatják.
A 22 éves férfi, Tyler Robinson önként adta fel magát, miután apja ismerőse lebuktatta.
A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után.
Orosz drónok tucatjai sértették meg a lengyel légteret, NATO-országok pedig katonákat és fegyvereket küldenek a transzatlanti szövetség keleti határának megerősítésére.
Oroszország az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadást szenvedte el az éjszaka folyamán,
Alexander Stubb finn elnök szerint Ukrajna számára az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát – és egyben Oroszország stratégiai vereségét.
A dél-koreai elnök figyelmeztetett, hogy a vízumrendszer javítása nélkül a koreai cégek visszafoghatják amerikai befektetéseiket.
Kamala Harris új könyvében élesen bírálja Joe Biden döntését, hogy második elnöki ciklusra is indult, és felidézi, hogyan érezte magát mellőzve alelnökként.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.