Rendőr bilincset tesz a bűnöző kezére.
Világ

Elfogták Charlie Kirk gyilkosát: megerősítette az FBI, ő a merénylő

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 16:20

A 22 éves férfi, Tyler Robinson önként adta fel magát, miután apja ismerőse lebuktatta.

Önként adta fel magát az a 22 éves járó Tyler Robinson, Utah állambeli lakos az amerikai politikia influenszer, Charlie Kirk szerdai megölésével kapcsolatos ügyben - ezt az állam rendőrsége és az FBI is megerősítette magyar idő szerint péntek délután.

A BBC azt írta, hogy egyelőre nem tudni, hogy mi volt az indíték, és hogy mi vezérelte Kirk megülésére a fiatal férfit, az elfogás körülményeiről azonban vannak információk. Eszerint Robinsont az apja egyik ismerőse "fedezte fel" a körözési fotókon, majd mikor erről értesítette a fiatalember apját, azonnal a rendőrségre mentek, ahol Tyler Robinson elkövetőként feladta magát.

Charlie Kirk politikai influenszert szerdán lőtték le az egyik utah-i egyetemen tartott előadása közben, a halála sokkolta a republikánus politikai közösséget. Koporsóját maga az alelnök, JD Vance szállította saját repülőjén Phoenixbe, és már Donald Trump elnök is jelezte, hogy mindenképp szeretne ott lenni Kirk temetésén.
