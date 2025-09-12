Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője azt mondta a Pénzcentrumnak, szerinte 2030-2032 lehet a legkorábbi időpont az euró bevezetésére.
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát: megerősítette az FBI, ő a merénylő
A 22 éves férfi, Tyler Robinson önként adta fel magát, miután apja ismerőse lebuktatta.
Önként adta fel magát az a 22 éves járó Tyler Robinson, Utah állambeli lakos az amerikai politikia influenszer, Charlie Kirk szerdai megölésével kapcsolatos ügyben - ezt az állam rendőrsége és az FBI is megerősítette magyar idő szerint péntek délután.
A BBC azt írta, hogy egyelőre nem tudni, hogy mi volt az indíték, és hogy mi vezérelte Kirk megülésére a fiatal férfit, az elfogás körülményeiről azonban vannak információk. Eszerint Robinsont az apja egyik ismerőse "fedezte fel" a körözési fotókon, majd mikor erről értesítette a fiatalember apját, azonnal a rendőrségre mentek, ahol Tyler Robinson elkövetőként feladta magát.
Charlie Kirk politikai influenszert szerdán lőtték le az egyik utah-i egyetemen tartott előadása közben, a halála sokkolta a republikánus politikai közösséget. Koporsóját maga az alelnök, JD Vance szállította saját repülőjén Phoenixbe, és már Donald Trump elnök is jelezte, hogy mindenképp szeretne ott lenni Kirk temetésén.
A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után.
Orosz drónok tucatjai sértették meg a lengyel légteret, NATO-országok pedig katonákat és fegyvereket küldenek a transzatlanti szövetség keleti határának megerősítésére.
Oroszország az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadást szenvedte el az éjszaka folyamán,
Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.
Itt a világ leggazdagabb embereinek listája: Musk vagyona már 438 milliárd dollár, Trump csak a 201. helyen
A 400 leggazdagabb amerikai vagyona elérte a rekordot jelentő 6600 milliárd dollárt, Elon Musk továbbra is a lista élén áll.
Az ukrán figyelmeztetést követően Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított és légvédelmi készültséget rendelt el.
Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.
Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel
A Kreml egyértelművé tette: a 19. EU-s szankciós csomag és az USA lépései sem fogják módosítani álláspontjukat.
Egy évvel a bemutatása után Mario Draghi átfogó uniós gazdasági reformterve továbbra is megvalósításra vár.
A magyar–ukrán kapcsolatok témája is szóba került hétfőn Budapesten, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter izraeli kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót.
Súlyos incidens a NATO területén: veszélyes orosz fegyvert találtak, ennek nem biztos, hogy jó vége lesz
Újabb lezuhant dróndarabot találtak Lengyelország keleti részén, ezúttal a fehérorosz határhoz közeli Terespol mellett.
Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.
Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?
Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket.
A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra.
Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.
A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű "nemzeti üzenetküldő" alkalmazás megjelenésével
