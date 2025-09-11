Meggyilkolták Donald Trump egyik kulcsemberét: még keresik az elkövetőt

Meghalt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista nem sokkal azt követően, hogy szerdán lövés érte Utah államban, egy egyetemi rendezvényen – a hírt Donald Trump elnök jelentette közösségi oldalán.

Charlie Kirk-ot a Utah Valley Egyetem rendezvényén lőtték le Orem városában, a támadót egyelőre keresik. A fiatal férfit válságos állapotban vitték kórházba, ahol elhunyt. A rendőrök egy időre őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, akit nem sokkal később szabadon engedtek.

Továbbra is keresik a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét, az előzőleg őrizetbe vett személyt elengedték a hatóságok Utah államban - közölte az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója washingtoni idő szerint szerdán késő este.

A nyomozásban a helyi rendőrség mellett Utah állam rendőrsége, valamint a Szövetségi Nyomozó Iroda egységei is részt vesznek. Az Orem városban működő Utah Valley University közleménye szerint a lövést egy közeli épületből adták le, kevesebb mint 200 méterre a színpadtól, ami előtt több száz diák zsúfolódott össze.

Az incidens helyi idő szerint 12 óra 20 perckor történt, mintegy 20 perccel az után, hogy a rendezvény elkezdődött. A Fehér Ház közleménye szerint a Nemzetbiztonsági Tanács szintén szorosan nyomon követi a fejleményeket. Jason Chaffetz, Utah állam korábbi kongresszusi képviselője, aki a helyszínen tartózkodott, szemtanúként a Fox News hírtelevízióban arról számolt be, hogy egyetlen lövés dördült el, ami után Charlie Kirk leesett a székről.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Elmondta, hogy a rendezvényt az állam legnagyobb egyeteme a Utah Valley University központi terén tartották, amit alacsonyabb épületek vesznek körbe. Beszámolója szerint közvetlenül a lövés előtt az egyik hallgató egy transzneműekkel kapcsolatos kérdést tett fel. Charlie Kirk a Turning Point USA nevű szervezet alapítója, amelynek elsődleges feladataként a fiatalok politikai érdeklődésének felkeltését szabta konzervatív nézőpontból, de ösztönzi az érvekre épülő vitát is. A szervezetet 19 éves korában, 2012-ben alapította.

Charlie Kirk 32 éves volt, feleségével 2021-ben házasodott össze, 2022-ben lányuk és 2024-ben fiuk született. A konzervatív aktivista évek óta látogatja az Egyesült Államokban középiskoláit és egyetemeit, legnépszerűbb nyilvános eseményei a diákoknak tartott nyilvános vitafórumok. Ezeken mindenkinek lehetősége van kérdezni, bármilyen témában és bármilyen politikai nézőpontból, és ezek időnként kemény vitákat is kiváltanak. Charlie Kirk és a Turning Point USA szervezete 2024-ben segítette Donald Trump republikánus elnökjelölt kampányát, és elemzők szerint komoly része volt abban, hogy mozgósította a fiatal, egyetemista korú választókat a republikánus oldalon.