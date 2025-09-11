A 400 leggazdagabb amerikai vagyona elérte a rekordot jelentő 6600 milliárd dollárt, Elon Musk továbbra is a lista élén áll.
Meggyilkolták Donald Trump egyik kulcsemberét: még keresik az elkövetőt
Meghalt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista nem sokkal azt követően, hogy szerdán lövés érte Utah államban, egy egyetemi rendezvényen – a hírt Donald Trump elnök jelentette közösségi oldalán.
Charlie Kirk-ot a Utah Valley Egyetem rendezvényén lőtték le Orem városában, a támadót egyelőre keresik. A fiatal férfit válságos állapotban vitték kórházba, ahol elhunyt. A rendőrök egy időre őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, akit nem sokkal később szabadon engedtek.
Továbbra is keresik a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét, az előzőleg őrizetbe vett személyt elengedték a hatóságok Utah államban - közölte az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója washingtoni idő szerint szerdán késő este.
A nyomozásban a helyi rendőrség mellett Utah állam rendőrsége, valamint a Szövetségi Nyomozó Iroda egységei is részt vesznek. Az Orem városban működő Utah Valley University közleménye szerint a lövést egy közeli épületből adták le, kevesebb mint 200 méterre a színpadtól, ami előtt több száz diák zsúfolódott össze.
Az incidens helyi idő szerint 12 óra 20 perckor történt, mintegy 20 perccel az után, hogy a rendezvény elkezdődött. A Fehér Ház közleménye szerint a Nemzetbiztonsági Tanács szintén szorosan nyomon követi a fejleményeket. Jason Chaffetz, Utah állam korábbi kongresszusi képviselője, aki a helyszínen tartózkodott, szemtanúként a Fox News hírtelevízióban arról számolt be, hogy egyetlen lövés dördült el, ami után Charlie Kirk leesett a székről.
Elmondta, hogy a rendezvényt az állam legnagyobb egyeteme a Utah Valley University központi terén tartották, amit alacsonyabb épületek vesznek körbe. Beszámolója szerint közvetlenül a lövés előtt az egyik hallgató egy transzneműekkel kapcsolatos kérdést tett fel. Charlie Kirk a Turning Point USA nevű szervezet alapítója, amelynek elsődleges feladataként a fiatalok politikai érdeklődésének felkeltését szabta konzervatív nézőpontból, de ösztönzi az érvekre épülő vitát is. A szervezetet 19 éves korában, 2012-ben alapította.
Charlie Kirk 32 éves volt, feleségével 2021-ben házasodott össze, 2022-ben lányuk és 2024-ben fiuk született. A konzervatív aktivista évek óta látogatja az Egyesült Államokban középiskoláit és egyetemeit, legnépszerűbb nyilvános eseményei a diákoknak tartott nyilvános vitafórumok. Ezeken mindenkinek lehetősége van kérdezni, bármilyen témában és bármilyen politikai nézőpontból, és ezek időnként kemény vitákat is kiváltanak. Charlie Kirk és a Turning Point USA szervezete 2024-ben segítette Donald Trump republikánus elnökjelölt kampányát, és elemzők szerint komoly része volt abban, hogy mozgósította a fiatal, egyetemista korú választókat a republikánus oldalon.
Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.
Az ukrán figyelmeztetést követően Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított és légvédelmi készültséget rendelt el.
Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel
A Kreml egyértelművé tette: a 19. EU-s szankciós csomag és az USA lépései sem fogják módosítani álláspontjukat.
Egy évvel a bemutatása után Mario Draghi átfogó uniós gazdasági reformterve továbbra is megvalósításra vár.
A magyar–ukrán kapcsolatok témája is szóba került hétfőn Budapesten, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter izraeli kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót.
Súlyos incidens a NATO területén: veszélyes orosz fegyvert találtak, ennek nem biztos, hogy jó vége lesz
Újabb lezuhant dróndarabot találtak Lengyelország keleti részén, ezúttal a fehérorosz határhoz közeli Terespol mellett.
Az amerikai elnök szerint hamarosan Európa vezetői is Washingtonba utaznak, hogy a békéről egyeztessenek.
Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.
Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?
Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket.
A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra.
Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.
A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű "nemzeti üzenetküldő" alkalmazás megjelenésével
Embereket árulnak, mint a használt autókat. Az EU-ban 2023-ban rekordszámú áldozatot regisztráltak. Mi történik a színfalak mögött? Nézd meg videónkat!
Putyin, Hszi és Kim beszélgetése során felszínre került az autokraták megszállottsága az élethosszabbítás iránt.
Az orosz elnök nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a tettre készek koalíció tagjai elkötelezte magát amellett, hogy csapatokat küld Ukrajnába.
Az Egyesült Államok által bevezetett magas vámok miatt a brazil és indiai exportőrök egyre inkább Kína felé fordulnak, miközben az amerikai fogyasztók áremelkedésre számíthatnak.
