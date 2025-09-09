Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel
Trump átírta a szabályokat: a Magyar Posta nem küld csomagot az USA-ba
Augusztus végén változás történt az USA-ba küldött csomagoknál: Donald Trump megszüntette a de minimis vámmentességet 800 dollár alatti küldeményekre, és az új szabály a feladó postára hárítja a vámadminisztrációt. Emiatt a Magyar Posta ideiglenesen felfüggesztette az USA-ba irányuló csomagküldést, csak a futárcégek jelenthetnek megoldást, írja a HVG.
A korábbi szabályozás szerint a küldeményeket felvevő posta a célország postája számára küldte el a vámadatokat, amely alapján a célország postája végezte a vámkezelést és szedte be a díjakat a címzettektől.
Az új amerikai vámrendelet azonban a feladó, azaz a küldeményt feladó posta felelősségévé teszi a vámok beszedését és a kapcsolódó adminisztrációt. A nemzetközi posták rendszerei nincsenek felkészítve ezekre a feladatokra, így több országban – köztük Magyarországon is – ideiglenes korlátozások léptek életbe.
A Magyar Posta közölte, hogy a jogszabály végrehajtásához kapcsolódó kritikus kérdések, például a vámok beszedése, az adatok továbbítása és az USA Vám- és Határvédelmi Hivatalával való együttműködés, még nem egyértelműek. A társaság felvette a kapcsolatot a nemzetközi postai szervezetekkel, hogy mielőbb kialakítsák a szükséges folyamatokat az export újraindításához.
Jelenleg az USA-ba küldött csomagokat csak futárcégek, például UPS, FedEx vagy TNT útján lehet feladni. A Magyar Posta azonban továbbra is vállalja a dokumentumok és magánlevelek kézbesítését az Egyesült Államokba.
Hihetetlen pénzt vehet ki Elon Musk a Teslából: lehetetlen lesz utolérni a leggazdagabbak versenyében
A javadalmazási csomag mérete jól mutatja az igazgatóság bizalmát Musk képességeiben.
Egy rakás amerikai gyorsétteremlánc készül tarolni Magyarországon: pizzázók és a Wendy's is a listán
A Pénzcentrum értesülései szerint szeptember 16-án Budapestre érkeznek népszerű amerikai étterem-márkák képviselői, hogy potenciális partnerekkel találkozzanak.
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
Hivatalos, új amerikai gyorsétteremlánc hódítja meg Magyarországot: ekkor nyílik az első egység Budapesten
A louisiana-i csirkés gyorsétterem Magyarországra is eljut, hamarosan megnyílik az eslő budapesti éttermük.
A Tesla mindössze 8 837 járművet értékesített júliusban az Európai Unióban az ACEA adatai szerint.
A diszkontlánc a 2026 februárjában záruló pénzügyi évben tervezi lezárni az ügyletet.
Több mint 43 ezer cég nem tette közzé időben a beszámolóját – a NAV már adószámtörléssel is fenyeget.
Huszonhárom év után újra megjelenhet Magyarországon a Wendy’s. A céljaik egyértelműek, mindenképp jönnének.
A kutatásban részt vevő vállalatok nagyjából háromnegyede szembesült az eredetileg meghatározott határidők csúszásával is.
Január 1-jével az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását.
A Magyarország Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közötti stratégiai megállapodás keretében múlt héten egyeztetések zajlottak.
Az Otthon Start 50 millió forintos hitelkeretének akár kétszeresét is felvehetik 3%-os kamattal, aki bérbeadási céllal vesz ingatlant.
Repült a gigabírság az ázsiai ruhaboltnak: lebuktak a trükközéssel, lefoglalta a NAV az árukészletet
A közlemény szerint a NAV kockázatelemzésén akadt fenn a távol-keleti kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök ősztől.
A kormány 49 ezer milliárd forintos beruházási tervet tett közzé a következő tíz évre.
Rémálommá vált egy fiatal pár otthona: szomszédjuk naponta hamis vádakkal hívja rájuk a hatóságokat.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) további javaslatokat tesz a vállalkozások működési feltételeinek javítására.
A kiemelt beruházási státusz jelentős előnyökkel jár a fejlesztők számára, hiszen ezekre nem vonatkoznak a helyi építési szabályok.