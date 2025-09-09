Trump átírta a szabályokat: a Magyar Posta nem küld csomagot az USA-ba

Augusztus végén változás történt az USA-ba küldött csomagoknál: Donald Trump megszüntette a de minimis vámmentességet 800 dollár alatti küldeményekre, és az új szabály a feladó postára hárítja a vámadminisztrációt. Emiatt a Magyar Posta ideiglenesen felfüggesztette az USA-ba irányuló csomagküldést, csak a futárcégek jelenthetnek megoldást, írja a HVG.

A korábbi szabályozás szerint a küldeményeket felvevő posta a célország postája számára küldte el a vámadatokat, amely alapján a célország postája végezte a vámkezelést és szedte be a díjakat a címzettektől.

Az új amerikai vámrendelet azonban a feladó, azaz a küldeményt feladó posta felelősségévé teszi a vámok beszedését és a kapcsolódó adminisztrációt. A nemzetközi posták rendszerei nincsenek felkészítve ezekre a feladatokra, így több országban – köztük Magyarországon is – ideiglenes korlátozások léptek életbe.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre romlik a helyzet a Magyar Postánál: romlik a szolgáltatás, mindenki megissza a levét Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.

A Magyar Posta közölte, hogy a jogszabály végrehajtásához kapcsolódó kritikus kérdések, például a vámok beszedése, az adatok továbbítása és az USA Vám- és Határvédelmi Hivatalával való együttműködés, még nem egyértelműek. A társaság felvette a kapcsolatot a nemzetközi postai szervezetekkel, hogy mielőbb kialakítsák a szükséges folyamatokat az export újraindításához.

Jelenleg az USA-ba küldött csomagokat csak futárcégek, például UPS, FedEx vagy TNT útján lehet feladni. A Magyar Posta azonban továbbra is vállalja a dokumentumok és magánlevelek kézbesítését az Egyesült Államokba.