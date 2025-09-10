Az amerikai elnök ezt a javaslatot egy keddi, az USA és az EU tisztviselői közötti megbeszélésen tette.
Trump és Modi meglepőt húztak: jöhet a nagy amerikai–indiai alku?
Donald Trump amerikai elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök kedden bizakodóan nyilatkoztak egy lehetséges kereskedelmi megállapodásról, enyhítve a hónapok óta tartó, vámokkal és orosz olajvásárlásokkal kapcsolatos feszültségeket, számolt be a CNBC.
A hangnemváltás olyan időszakban történt, amikor hírek szerint Trump arra kérte az Európai Uniót, hogy vessen ki 100%-os vámokat Indiára és Kínára az orosz olajvásárlásaik miatt, ezzel próbálva nyomást gyakorolni Moszkvára az ukrajnai háború befejezése érdekében.
Modi szerint a Washingtonnal folytatott tárgyalások felszabadítják "az indiai-amerikai partnerség korlátlan potenciálját". Hozzátette, hogy a következő hetekben egyeztetni fognak Trumppal.
Modi Trump Truth Social platformon közzétett bejegyzésére reagált, amelyben az amerikai elnök kijelentette, hogy a két ország folytatja a kereskedelmi akadályok felszámolására irányuló tárgyalásokat. "Várom, hogy beszéljek jó barátommal, Modi miniszterelnökkel a következő hetekben", írta Trump, hozzátéve, hogy "nem lát nehézséget abban, hogy mindkét nagyszerű ország számára sikeres megállapodás szülessen".
Az indiai-amerikai kapcsolatok az elmúlt hónapokban az együttműködés és a feszültség között ingadoztak. Augusztusban az Egyesült Államok további 25%-os vámot vetett ki az indiai importra Új-Delhi orosz olajvásárlásai miatt, így az összvám akár 50%-ra is emelkedett, ami Washington kereskedelmi partnerei között az egyik legmagasabb tétel.
Ez a lépés megterhelte a két ország kapcsolatát, amit tovább súlyosbított, hogy Modi közös színpadon jelent meg Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Sanghaji Együttműködési Szervezet kínai csúcstalálkozóján.
Trump korábban "teljesen egyoldalú katasztrófának" nevezte a kereskedelmi kapcsolatokat Indiával, és azt állította, hogy az ország felajánlotta vámjainak nullára csökkentését, de "már késő", és ezt "évekkel ezelőtt" meg kellett volna tennie.
India nem reagált ezekre a megjegyzésekre, de néhány nappal később, szeptember 6-án Trump az Ovális Irodából nyilatkozva kijelentette, hogy India és az USA között különleges kapcsolat van, és "nincs miért aggódni".
Az orosz nyersolaj indiai importja továbbra is vitás pont. Indiai tisztviselők a múlt héten egy helyi médiainterjúban kijelentették, hogy a dél-ázsiai ország folytatni fogja az orosz olaj vásárlását, energiaválasztásait nemzeti érdekként keretezve.
Az SCO-csúcstalálkozón Modi "különlegesnek és kiváltságosnak" nevezte a Moszkvával való partnerséget. Új-Delhi ellenállt az USA azon követeléseinek is, hogy nyissa meg mezőgazdasági és tejtermék-ágazatait – ami a kereskedelmi tárgyalások egyik fő akadálya –, azzal érvelve, hogy az ilyen engedmények ártanának a szegény gazdálkodók millióinak.
