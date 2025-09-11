A Hold nemcsak a szokásos fázisaival, hanem különleges égi eseményekkel is lenyűgözi a megfigyelőket. Ezek közé tartozik a szuperhold is. Nézzük, mit is jelent ez...
Itt az áttörés, életre utaló jeleket találtak a Marson: ez mindent megváltoztat, amit eddig tudtunk
A NASA Perseverance marsjáró által felfedezett szokatlan kőzetek minden eddiginél ígéretesebb jeleket mutatnak a vörös bolygón egykor létezett élet lehetőségére.
A NASA Perseverance marsjárója által egy kiszáradt folyómederben talált iszapköveken különleges mintázatok figyelhetők meg, melyeket a kutatók "leopárdfoltoknak" és "mákmagoknak" neveztek el. A tudósok szerint ezek a jellegzetességek olyan ásványokat tartalmaznak, amelyek olyan kémiai reakciók során jöhettek létre, amelyek ősi marsi mikroorganizmusokhoz kapcsolódhatnak - írta a BBC.
Bár lehetséges, hogy az ásványok természetes geológiai folyamatok eredményeként alakultak ki, a NASA sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy ezek lehetnek a valaha talált legegyértelműbb életnyomok. A felfedezés elég jelentős ahhoz, hogy megfeleljen a NASA "potenciális biológiai nyom" kritériumainak, ami további vizsgálatokat indokol annak megállapítására, hogy biológiai eredetűek-e.
"Korábban nem találkoztunk ilyesmivel, ez a nagy szó" – nyilatkozta Sanjeev Gupta professzor, az Imperial College London bolygókutatója, aki társszerzője a Nature folyóiratban megjelent tanulmánynak. "Olyan jellegzetességeket találtunk a kőzetekben, amelyek a Földön biológiai – mikrobiális – folyamatokkal lennének magyarázhatók. Nem állítjuk, hogy életet találtunk, de ez valami, amit érdemes tovább kutatni."
A marsjáró a Jezero-kráterben, egy egykori tó területén fedezte fel a "leopárdmintás" kőzeteket tavaly, a Bright Angel Formation nevű területen. A körülbelül 3,5 milliárd éves iszapkövek finom szemcséjű, agyagból képződött kőzetek.
Joel Hurowitz, a Stony Brook Egyetem kutatója és a tanulmány vezető szerzője szerint: "Úgy gondoljuk, hogy egy sor kémiai reakció bizonyítékát találtuk, amelyek a tó alján lerakódott iszapban zajlottak – ezek a reakciók az iszap és a szerves anyagok között mehettek végbe, létrehozva új ásványokat."
A Földön hasonló körülmények között az ilyen ásványokat létrehozó kémiai reakciókat tipikusan mikroorganizmusok segítik elő. A tudósok megvizsgálták, hogyan alakulhattak ki ezek az ásványok mikroorganizmusok nélkül is, és arra jutottak, hogy természetes geológiai folyamatok is állhatnak a kémiai reakciók mögött, bár ezek magas hőmérsékletet igényelnének, a kőzetek pedig nem mutatják a felmelegedés jeleit.
A Perseverance marsjáró küldetése során mintákat gyűjtött, köztük a Bright Angel Formation területén talált kőzeteket is. Ezeket tárolóedényekben helyezték el, és a Mars felszínén fogják hagyni, várva egy olyan küldetésre, amely visszahozhatja őket a Földre.
A NASA tervei egy ilyen vállalkozásra bizonytalanok a fenyegető költségvetési megszorítások miatt, de Kína is tervez egy mintavételi küldetést, amely 2028-ban indulhat. A tudósok türelmetlenül várják, hogy alaposabban megvizsgálhassák ezeket a kőzeteket a Földön, ami elengedhetetlen lenne a biztos következtetések levonásához.
