Nagy felbontású kép a Marsról. A Mars a Naprendszer egyik bolygója. Napfelkelte lencsevillanással. A kép elemeit a NASA bocsátotta rendelkezésre.
Ilyen nincs, rekordáron kelt el egy kődarab: nyomoznak az ügyben, valami nem stimmel

Egy 25 kilós, Marsról származó kőzet több mint 5 millió dollárért (1,7 milliárd forintért) kelt el a New York-i Sotheby's aukciósházán a múlt hónapban. Nigerben, ahol a meteoritot megtalálták, vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogy illegálisan csempészték-e ki az országból. 

A 25 kilogrammos marsi meteorit, amelyet mindössze kilenc hónapja találtak a távoli Szaharában, júliusban került kalapács alá Manhattanben, ahol rekordösszeget ért el. Niger kormánya most azt vizsgálja, hogyan hagyhatta el az országot ez a több millió éves űrkőzet anélkül, hogy bárki észrevette volna - írja a Euronews.

Az NWA 16788 (Northwest Africa rövidítése) nevű meteoritot feltehetően egy aszteroidabecsapódás szakította le a Mars felszínéről, mielőtt mintegy 225 millió kilométert utazott a Földig. A Sotheby's szerint 2023 novemberében fedezte fel egy meg nem nevezett meteoritvadász Niger Agadez régiójában.

Olasz tudományos források szerint a helyi közösség eladta egy nemzetközi kereskedőnek, és végül egy arezzói magángalériába került Olaszországban. Ott a Firenzei Egyetem tudósai megvizsgálták, majd rövid ideig Rómában állították ki, mielőtt – két kutatási célra levágott szelet kivételével – a Sotheby's New York-i aukciósházába szállították.

Niger kormánya nem ünnepli az eseményt, hanem hivatalos vizsgálatot indított az általuk "illegális nemzetközi kereskedelemnek" nevezett ügy kivizsgálására. Abdourahamane Tiani elnök felfüggesztette a meteoritok és drágakövek exportját további intézkedésig, szigorúbb nyomonkövethetőségre hivatkozva.

A Sotheby's állítja, hogy minden szabályt betartott: "Mint minden általunk értékesített tárgy esetében, minden szükséges dokumentáció rendben volt az útja minden szakaszában, a bevált gyakorlatnak és az érintett országok követelményeinek megfelelően."

Továbbra sem világos azonban, hogy a bevételből részesült-e Niger, vagy egyáltalán a kormány tudtával exportálták-e a meteoritot. Patty Gerstenblith kulturális örökségvédelmi szakértő szerint bár a meteoritok védettek lehetnek a nemzetközi jog szerint, Nigernek bizonyítania kellene tulajdonjogát és azt, hogy a meteoritot ellopták – ami jogi szempontból nehéz feladat lehet.

Paul Sereno paleontológus, aki évek óta dolgozik Nigerben, másként látja: "Amikor olyan törvények vannak, amelyek egyértelműen kimondják, hogy a ritka ásványok, mint a meteoritok, kulturális műtárgyak, nem lehet egyszerűen bemenni és elvinni valamit, ami annyira egyedi és értékes egy ország számára. Már nem a gyarmati korban élünk."

Niger elismerte, hogy még nincs konkrét törvénye a meteoritokról, bár 1997-ben elfogadtak egy általános kulturális örökségvédelmi törvényt. Ez a jogi szürke zóna részben az, ami táplálja a jelenlegi vitát.

A jogi kérdéseken túl a nemzeti büszkeség és a megőrzés is fontos szempont. Állítólag tervek vannak egy új múzeum építésére a Niger folyó egyik szigetén, amely az ország természeti és kulturális műtárgyainak, köztük a jövőbeli meteoritleletek elhelyezésére szolgálna.
Címlapkép: Getty Images
