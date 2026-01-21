2026. január 21. szerda Ágnes
Fiatal űrhajós lebeg az űrben zéró gravitációban. Űrhajós használja az okostelefont a nyílt térben egy keringő űrhajón kívül, videohívás a családnak vagy barátoknak a Földön, hogy megossza ezt a pillanatot.
Világ

NASA: nem igaz, hogy 7 másodpercig nem lesz gravitáció augusztusban - Ez lenne az álhír alapja

hvg.hu
2026. január 21. 11:20

A közösségi médiában terjedő legújabb álhír szerint 2026. augusztus 12-én hét másodpercre eltűnik a Föld gravitációja, ami akár több tízmillió ember halálát okozhatná. A tudományos alapokat teljesen nélkülöző állítást az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA is határozottan cáfolta - írja a HVG. Mutatjuk, miért elképzelhetetlen, hogy 7 másodpercig nem lesz gravitáció.

Az interneten villámgyorsan terjedő hamis információk jelensége nem új keletű, a mostani történet azonban különösen abszurd állításokra épül. Az álhír forrása egy időközben már törölt Instagram- és TikTok-profil volt, amelynek üzemeltetője azt hirdette, hogy jövő év augusztusában hét másodpercre teljesen megszűnik bolygónk gravitációs ereje.

A Snopes tényellenőrző portál vizsgálata szerint a videós tartalom rendkívül népszerű volt: nagyjából 62 ezer kedvelést gyűjtött, és csak az Instagramon 268 ezren osztották meg. Az álhír terjesztője igyekezett hitelesnek láttatni magát azzal, hogy egy állítólag kiszivárgott NASA-dokumentumra hivatkozott, amely szerinte egy Project Anchor nevű, 89 millió dolláros költségvetésű titkos program része.

Azt terjesztik: rengetegen halnának meg, ha 7 másodpercig nem lesz gravitáció

Az állítólagos gravitációmentes időszak következményeit is részletezték: a terjesztők szerint világszerte 40–60 millió ember veszítené életét. Az IFL Science tudományos portál számításai alapján azonban ez a becslés is valószerűtlenül alacsonynak tűnik, ha figyelembe vesszük, hányan tartózkodnak egyszerre a szabadban bolygószerte.

A választott dátum sem véletlen. 2026. augusztus 12-én teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető az Északi-sarktól egészen Spanyolországig, és az ilyen csillagászati jelenségek rendszeresen táptalajt adnak különböző apokaliptikus összeesküvés-elméleteknek.

Az álhír terjesztői még azt is részletezték, szerintük pontosan mi történne a feltételezett esemény során. Azt állították, hogy az első két másodpercben az emberek és az állatok lebegni kezdenének, majd a következő három-négy másodpercben 15–20 méteres magasságig emelkednének. Ez az elképzelés azonban figyelmen kívül hagyja Newton tehetetlenségi törvényét, amely kimondja, hogy a nyugalomban lévő testek nem kezdenek el maguktól mozogni, még akkor sem, ha a gravitáció hirtelen megszűnne.

A történet szerint a gravitációs erő pontosan 7,3 másodperc után állna helyre, ekkor zuhanna vissza mindenki a földre. Bár az álhír terjesztői igyekeztek valamiféle tudományos magyarázatot is kitalálni állításaik alátámasztására, ezek annyira megalapozatlanok, hogy érdemi szakmai vitára sem alkalmasak.

A NASA egyértelműen cáfolta, hogy a megjelölt időpontban bármiféle gravitációs anomália következne be. A rendelkezésre álló tudományos ismeretek alapján semmi nem utal arra, hogy 2026 augusztusában veszélybe kerülnének az emberek a Föld gravitációjának bármilyen hirtelen változása miatt!

Címlapkép: Getty Images
