A szlovákokon keresztül üzenhet Putyin Zelenszkijnek: jöhet a csúcstalálkozó?

Robert Fico szlovák miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal folytatott pekingi tárgyalása után közölte: olyan üzeneteket és következtetéseket fogalmazott meg, amelyeket hamarosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek ad át. A találkozó különösen figyelemre méltó, mivel Fico korábban kizárta, hogy egyeztessen Zelenszkijjel.

Robert Fico szlovák miniszterelnök közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott találkozóját követően „több következtetésre és üzenetre” jutott, amelyeket Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek kíván átadni – számolt be az Ukrajinszka Pravda.

A két vezető Pekingben ült tárgyalóasztalhoz, a Japán II. világháborús kapitulációjának évfordulója alkalmából rendezett kínai katonai díszszemle előtt. A megbeszélés után Putyin hangsúlyozta: Moszkva sosem ellenezte Ukrajna esetleges uniós csatlakozását, és visszautasította azokat a vádakat, miszerint Oroszország Európa megtámadását tervezné. Fico a gazdasági kapcsolatok normalizálását sürgette Oroszországgal, ugyanakkor bírálta Ukrajnát, amiért támadás érte a Szlovákiába és Magyarországra irányuló orosz gázszállítás szempontjából létfontosságú vezetékeket.

A szlovák miniszterelnök elmondása szerint a körülbelül egyórás egyeztetés főként a háborúról szólt. Putyin beszámolt neki alaszkai találkozójáról Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a konfliktus lezárásának lehetséges forgatókönyveiről. Fico kijelentette: „E fontos megbeszélésből számos következtetést és üzenetet levontam, amelyeket pénteken Zelenszkij elnöknek adok át.” A két vezető Szlovákiában találkozik majd, ami azért figyelemre méltó, mert korábban Fico kizárta egy ilyen találkozó lehetőségét, mondván nincs rá ok, és az ukrán elnök „gyűlöli” őt.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA