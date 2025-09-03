Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia – derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón.
A szlovákokon keresztül üzenhet Putyin Zelenszkijnek: jöhet a csúcstalálkozó?
Robert Fico szlovák miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal folytatott pekingi tárgyalása után közölte: olyan üzeneteket és következtetéseket fogalmazott meg, amelyeket hamarosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek ad át. A találkozó különösen figyelemre méltó, mivel Fico korábban kizárta, hogy egyeztessen Zelenszkijjel.
Robert Fico szlovák miniszterelnök közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott találkozóját követően „több következtetésre és üzenetre” jutott, amelyeket Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek kíván átadni – számolt be az Ukrajinszka Pravda.
A két vezető Pekingben ült tárgyalóasztalhoz, a Japán II. világháborús kapitulációjának évfordulója alkalmából rendezett kínai katonai díszszemle előtt. A megbeszélés után Putyin hangsúlyozta: Moszkva sosem ellenezte Ukrajna esetleges uniós csatlakozását, és visszautasította azokat a vádakat, miszerint Oroszország Európa megtámadását tervezné. Fico a gazdasági kapcsolatok normalizálását sürgette Oroszországgal, ugyanakkor bírálta Ukrajnát, amiért támadás érte a Szlovákiába és Magyarországra irányuló orosz gázszállítás szempontjából létfontosságú vezetékeket.
A szlovák miniszterelnök elmondása szerint a körülbelül egyórás egyeztetés főként a háborúról szólt. Putyin beszámolt neki alaszkai találkozójáról Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a konfliktus lezárásának lehetséges forgatókönyveiről. Fico kijelentette: „E fontos megbeszélésből számos következtetést és üzenetet levontam, amelyeket pénteken Zelenszkij elnöknek adok át.” A két vezető Szlovákiában találkozik majd, ami azért figyelemre méltó, mert korábban Fico kizárta egy ilyen találkozó lehetőségét, mondván nincs rá ok, és az ukrán elnök „gyűlöli” őt.
Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.
Radikális lépés a magyar kormánytól: beperlik ezt az EU-s szervet, Ukrajnához is köze van a dolognak
A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.
Jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!