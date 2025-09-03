A Pénzcentrum 2025. szeptember 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kijött az elemzés: kegyetlen GDP-zuhanás jöhet Magyarországon Trump vámjai miatt, ez fájni fog
Az IMF friss elemzése szerint egy esetleges vámháború miatt két év alatt akár 2 százalékponttal is alacsonyabb lehet a magyar GDP-növekedés, ami 2025-ben gazdasági visszaesést, 2026-ban pedig csak minimális növekedést eredményezne - írta a Portfolio.
A Nemzetközi Valutaalap nemrég publikálta Magyarországgal kapcsolatos negyedik cikk szerinti felülvizsgálatát, amelyben elsősorban a költségvetés helyzetét látja kockázatosnak. Az alappálya szerint 2025-ben 0,7%-os, 2026-ban pedig 2%-os GDP-növekedést várnak, de figyelmeztetnek a lefelé mutató kockázatokra.
Az egyik ilyen kockázat a vámháború eldurvulása lehet. Az IMF áprilisi World Economic Outlook kiadványában felvázolt egy pesszimista forgatókönyvet, amely szerint az USA további terheket vetne ki, amire más országok hasonló intézkedésekkel válaszolnának. Ez az amerikai-kínai kereskedelemben akár 50%-os vámokat is jelenthetne, míg más relációkban az effektív vámteher 18 százalékponttal emelkedhetne.
A most megjelent elemzés szerint ez a stressz-forgatókönyv a magyar gazdaságra súlyos hatással lenne: a GDP 2026-ig összesen 2 százalékponttal maradna el az alappályától. Ez azt jelentené, hogy 2025-ben 0,8%-os visszaesés, 2026-ban pedig mindössze 1,2%-os növekedés következne be.
Az IMF szerint egy ilyen helyzetben további költségvetési kiigazító lépésekre lenne szükség. A szakértők becslése alapján 2030-ig a GDP mintegy egy százalékával lenne magasabb a költségvetési hiány minden évben, mint az alappályán, így a deficit bőven 5% fölé emelkedhetne. A GDP-arányos államadósság pedig 5 százalékponttal növekedne, meghaladva a 80%-ot.
A magasabb hiány fokozott forrásbevonási igényt jelentene, ami likviditási kockázatot is hordozhat, mivel a bankok állampapír-kitettsége már most is magas, a devizaadósság aránya pedig meghaladja a magyar hatóságok által meghatározott 30%-os maximális értéket.
Az IMF szerint egy ilyen helyzetben hiteles középtávú költségvetési csomagra lenne szükség, amelyben a lakossági támogatásokat célzottabbá kellene tenni. A vámháború ugyanakkor mérsékelten lefelé nyomná a magyar inflációt, ami növelhetné az MNB mozgásterét a kamatcsökkentésre. A szakértők szerint válsághelyzetben is megfelelő maradna a magyar bankok tőkeellátottsága.
A Bosch hivatalosan bejelentette, hogy németországi gyártókapacitásainak egy részét a miskolci üzemébe helyezi át.
Egyre romlik a fővárosi hidak állapota, van köztük olyan, amihez negyvenöt éve alig nyúltak hozzá, mostanra elöregedtek az elemei.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.



