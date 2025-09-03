2025. szeptember 3. szerda Hilda
Container Cargo Port Ship Yard Storage Handling of Logistic Transportation Industry. Row of Stacking Containers of Freight Import/Export Distribution Warehouse. Shipping Logistics Transport Industrial
Gazdaság

Kijött az elemzés: kegyetlen GDP-zuhanás jöhet Magyarországon Trump vámjai miatt, ez fájni fog

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 08:42

Az IMF friss elemzése szerint egy esetleges vámháború miatt két év alatt akár 2 százalékponttal is alacsonyabb lehet a magyar GDP-növekedés, ami 2025-ben gazdasági visszaesést, 2026-ban pedig csak minimális növekedést eredményezne - írta a Portfolio.

A Nemzetközi Valutaalap nemrég publikálta Magyarországgal kapcsolatos negyedik cikk szerinti felülvizsgálatát, amelyben elsősorban a költségvetés helyzetét látja kockázatosnak. Az alappálya szerint 2025-ben 0,7%-os, 2026-ban pedig 2%-os GDP-növekedést várnak, de figyelmeztetnek a lefelé mutató kockázatokra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyik ilyen kockázat a vámháború eldurvulása lehet. Az IMF áprilisi World Economic Outlook kiadványában felvázolt egy pesszimista forgatókönyvet, amely szerint az USA további terheket vetne ki, amire más országok hasonló intézkedésekkel válaszolnának. Ez az amerikai-kínai kereskedelemben akár 50%-os vámokat is jelenthetne, míg más relációkban az effektív vámteher 18 százalékponttal emelkedhetne.

A most megjelent elemzés szerint ez a stressz-forgatókönyv a magyar gazdaságra súlyos hatással lenne: a GDP 2026-ig összesen 2 százalékponttal maradna el az alappályától. Ez azt jelentené, hogy 2025-ben 0,8%-os visszaesés, 2026-ban pedig mindössze 1,2%-os növekedés következne be.

Az IMF szerint egy ilyen helyzetben további költségvetési kiigazító lépésekre lenne szükség. A szakértők becslése alapján 2030-ig a GDP mintegy egy százalékával lenne magasabb a költségvetési hiány minden évben, mint az alappályán, így a deficit bőven 5% fölé emelkedhetne. A GDP-arányos államadósság pedig 5 százalékponttal növekedne, meghaladva a 80%-ot.

A magasabb hiány fokozott forrásbevonási igényt jelentene, ami likviditási kockázatot is hordozhat, mivel a bankok állampapír-kitettsége már most is magas, a devizaadósság aránya pedig meghaladja a magyar hatóságok által meghatározott 30%-os maximális értéket.

Az IMF szerint egy ilyen helyzetben hiteles középtávú költségvetési csomagra lenne szükség, amelyben a lakossági támogatásokat célzottabbá kellene tenni. A vámháború ugyanakkor mérsékelten lefelé nyomná a magyar inflációt, ami növelhetné az MNB mozgásterét a kamatcsökkentésre. A szakértők szerint válsághelyzetben is megfelelő maradna a magyar bankok tőkeellátottsága.

Címlapkép: Getty Images
