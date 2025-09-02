Apró ország tehet keresztbe a nagy orosz medvének: teljesen kivágnák a gázukat Európából

Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra, miközben az EU 2027 végéig tervezi megszüntetni az orosz gázimportot - jelentette a Portfolio.

Az Európai Unió június 17-én bemutatta azt a rendelettervezetet, amely három éven belül teljes mértékben megszüntetné az orosz földgáz és kőolaj importját. A tervezet kötelező érvényű intézkedéseket és szigorú ütemtervet határoz meg minden tagállam számára. Bár Magyarország egyedi helyzetére való tekintettel részleges halasztást kapott, a 2027. december 31-i végső határidő alól senki sem mentesül.

A bejelentést követően azonnal felmerült a kérdés, hogyan lehet hatékonyan ellenőrizni a gáz eredetét, mivel a különböző forrásokból származó molekulák a szállítás során keverednek, így a végfelhasználónál már nehezen azonosítható a pontos származási hely.

Az EU stratégiája szerint a bizonyítási teher az importőrre hárul. A dán javaslat értelmében minden gázszállítmány, amely az EU és Oroszország vagy Belarusz határán, illetve a Bulgáriát és Törökországot összekötő Strandzsa-Malkoclar interkonnektoron keresztül érkezik, automatikusan orosz eredetűnek minősülne, kivéve, ha az importőr "egyértelmű bizonyítékot" szolgáltat az ellenkezőjére.

A tervezet különös figyelmet fordít a Magyarországot is ellátó Török Áramlat vezetékre, amely kulcsfontosságú a délkelet-európai gázellátásban, ugyanakkor jelentős kockázatot jelent az orosz gáz visszaszivárgása szempontjából.

A javaslat gyakorlatilag megszüntetné a fizikai swap-ügyletek lehetőségét. Ezek olyan csere-megállapodások, amelyekben nem történik tényleges szállítás az eredeti forrásból a célországba, hanem papíron cserélik el a mennyiségeket. Például egy európai vállalat orosz gázszállítóval kötött szerződése esetén a gázt Törökországban "kicserélik" más eredetű (például azeri) gázra, így formálisan megfelelve az uniós előírásoknak.

Az Európai Unió célja, hogy októberig politikai konszenzus alakuljon ki a tagállamok között, majd az év végéig megkezdődhessenek a tárgyalások az Európai Parlamenttel.