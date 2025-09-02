Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Apró ország tehet keresztbe a nagy orosz medvének: teljesen kivágnák a gázukat Európából
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra, miközben az EU 2027 végéig tervezi megszüntetni az orosz gázimportot - jelentette a Portfolio.
Az Európai Unió június 17-én bemutatta azt a rendelettervezetet, amely három éven belül teljes mértékben megszüntetné az orosz földgáz és kőolaj importját. A tervezet kötelező érvényű intézkedéseket és szigorú ütemtervet határoz meg minden tagállam számára. Bár Magyarország egyedi helyzetére való tekintettel részleges halasztást kapott, a 2027. december 31-i végső határidő alól senki sem mentesül.
A bejelentést követően azonnal felmerült a kérdés, hogyan lehet hatékonyan ellenőrizni a gáz eredetét, mivel a különböző forrásokból származó molekulák a szállítás során keverednek, így a végfelhasználónál már nehezen azonosítható a pontos származási hely.
Az EU stratégiája szerint a bizonyítási teher az importőrre hárul. A dán javaslat értelmében minden gázszállítmány, amely az EU és Oroszország vagy Belarusz határán, illetve a Bulgáriát és Törökországot összekötő Strandzsa-Malkoclar interkonnektoron keresztül érkezik, automatikusan orosz eredetűnek minősülne, kivéve, ha az importőr "egyértelmű bizonyítékot" szolgáltat az ellenkezőjére.
A tervezet különös figyelmet fordít a Magyarországot is ellátó Török Áramlat vezetékre, amely kulcsfontosságú a délkelet-európai gázellátásban, ugyanakkor jelentős kockázatot jelent az orosz gáz visszaszivárgása szempontjából.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A javaslat gyakorlatilag megszüntetné a fizikai swap-ügyletek lehetőségét. Ezek olyan csere-megállapodások, amelyekben nem történik tényleges szállítás az eredeti forrásból a célországba, hanem papíron cserélik el a mennyiségeket. Például egy európai vállalat orosz gázszállítóval kötött szerződése esetén a gázt Törökországban "kicserélik" más eredetű (például azeri) gázra, így formálisan megfelelve az uniós előírásoknak.
Az Európai Unió célja, hogy októberig politikai konszenzus alakuljon ki a tagállamok között, majd az év végéig megkezdődhessenek a tárgyalások az Európai Parlamenttel.
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez.
Ez alapján jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a tanulmányok finanszírozása legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.
A Mol 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében.
Az idei első féléves profit 51 százalékkal, 287 milliárd rubelre (kb. 1200 milliárd forintra) zuhant.
A vállalat közlése szerint az érintett személyek, a szakszervezet és a munkaerő-kölcsönző partnerek tájékoztatása már megkezdődött.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!