2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Olaj- és gázfeldolgozó üzem a groningeni gázmező területén, csővezetéki szelepekkel. Ez egyike Európa kevés földgázmezőinek.
Gazdaság

Apró ország tehet keresztbe a nagy orosz medvének: teljesen kivágnák a gázukat Európából

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 16:41

Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra, miközben az EU 2027 végéig tervezi megszüntetni az orosz gázimportot - jelentette a Portfolio.

Az Európai Unió június 17-én bemutatta azt a rendelettervezetet, amely három éven belül teljes mértékben megszüntetné az orosz földgáz és kőolaj importját. A tervezet kötelező érvényű intézkedéseket és szigorú ütemtervet határoz meg minden tagállam számára. Bár Magyarország egyedi helyzetére való tekintettel részleges halasztást kapott, a 2027. december 31-i végső határidő alól senki sem mentesül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejelentést követően azonnal felmerült a kérdés, hogyan lehet hatékonyan ellenőrizni a gáz eredetét, mivel a különböző forrásokból származó molekulák a szállítás során keverednek, így a végfelhasználónál már nehezen azonosítható a pontos származási hely.

Az EU stratégiája szerint a bizonyítási teher az importőrre hárul. A dán javaslat értelmében minden gázszállítmány, amely az EU és Oroszország vagy Belarusz határán, illetve a Bulgáriát és Törökországot összekötő Strandzsa-Malkoclar interkonnektoron keresztül érkezik, automatikusan orosz eredetűnek minősülne, kivéve, ha az importőr "egyértelmű bizonyítékot" szolgáltat az ellenkezőjére.

A tervezet különös figyelmet fordít a Magyarországot is ellátó Török Áramlat vezetékre, amely kulcsfontosságú a délkelet-európai gázellátásban, ugyanakkor jelentős kockázatot jelent az orosz gáz visszaszivárgása szempontjából.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A javaslat gyakorlatilag megszüntetné a fizikai swap-ügyletek lehetőségét. Ezek olyan csere-megállapodások, amelyekben nem történik tényleges szállítás az eredeti forrásból a célországba, hanem papíron cserélik el a mennyiségeket. Például egy európai vállalat orosz gázszállítóval kötött szerződése esetén a gázt Törökországban "kicserélik" más eredetű (például azeri) gázra, így formálisan megfelelve az uniós előírásoknak.

Az Európai Unió célja, hogy októberig politikai konszenzus alakuljon ki a tagállamok között, majd az év végéig megkezdődhessenek a tárgyalások az Európai Parlamenttel.
Címlapkép: Getty Images
#unió #oroszország #földgáz #orosz #dánia #orosz gazdaság #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán háború #orosz gáz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:41
16:36
16:15
16:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 1. 17:04
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 2. 13:24
Premier League, Serie A, NFL és új sorozatok: bemutatta őszi kínálatát a Network4
A Network4 bemutatta őszi műsorait: a sportcsatornákon többek között a Premier League, a Serie A, az...
Holdblog  |  2025. szeptember 2. 09:03
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk,...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 1. 16:57
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A ban...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 31. 16:24
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreen...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. szeptember 2.
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
2025. szeptember 2.
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
2025. szeptember 2.
Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 2. kedd
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
2
1 hete
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
3
5 napja
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
4
2 hete
Most érkezett! Robbanás történt a Barátság kőolajvezetéknél: leállt a szállítás Magyarország felé
5
3 hete
Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 16:36
Mesés vagyonáról vallott őszintén Jákob Zoli: "Engem is elrontott a pénz"
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 16:15
Kongatják a vészharangot, brutálisan bezuhant a hazai sörforgalom: ezt már a legnagyobb főzdék is megérzik
Agrárszektor  |  2025. szeptember 2. 16:27
Közel ezer euró jár ezért hektáronként: erre használható fel a pénz