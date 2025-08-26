Fontos megállapodás született: Donald Trump jobbkeze ütötte nyélbe, sok európai vezető örülhet

Marco Rubio amerikai külügyminiszter európai partnereivel tárgyalt az ukrajnai háború diplomáciai rendezéséről és az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, Donald Trump elnök megbízásából.

Az amerikai külügyminisztérium hétfői közleménye szerint Rubio telefonon egyeztetett több európai kollégájával, köztük a brit, ukrán és finn külügyminiszterekkel, valamint az EU külügyi főképviselőjével. A megbeszélésen német, francia, olasz és lengyel diplomaták is részt vettek.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en köszönetet mondott Rubiónak és Trumpnak a "béketeremtő vezetésért". Kiemelte, hogy Ukrajna álláspontja szerint a biztonsági garanciáknak konkrétnak, jogilag kötelező érvényűnek és hatékonynak kell lenniük, több dimenziót érintve, beleértve a katonai, diplomáciai és jogi szinteket is.

Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ukrán hadsereg megerősítése a legfőbb prioritás, mivel ez jelenti a biztonsági garanciák alapvető szintjét.

Trump elnök, miután külön-külön találkozott Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökökkel, valamint európai vezetőkkel, Rubiót bízta meg a biztonsági garanciákról szóló tárgyalások vezetésével.

A washingtoni külügyminisztérium közleménye szerint a felek megállapodtak, hogy folytatják az együttműködést a diplomáciai erőfeszítésekben egy tartós, tárgyalásos megoldás érdekében.

Trump elnök az Ovális Irodában tett nyilatkozatában kijelentette, hogy az Egyesült Államok "támogatni fogja" Ukrajna biztonságát, de nem fog további pénzt költeni, hanem a NATO-nak történő fegyvereladásokra fog összpontosítani.