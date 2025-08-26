Az ukrán támadások a Barátság kőolajvezetékre elsősorban az orosz bevételek csökkentését és az ottani üzemanyaghiány fokozását célozzák, de közben a magyar ellátást is veszélyeztetik.
Fontos megállapodás született: Donald Trump jobbkeze ütötte nyélbe, sok európai vezető örülhet
Marco Rubio amerikai külügyminiszter európai partnereivel tárgyalt az ukrajnai háború diplomáciai rendezéséről és az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, Donald Trump elnök megbízásából.
Az amerikai külügyminisztérium hétfői közleménye szerint Rubio telefonon egyeztetett több európai kollégájával, köztük a brit, ukrán és finn külügyminiszterekkel, valamint az EU külügyi főképviselőjével. A megbeszélésen német, francia, olasz és lengyel diplomaták is részt vettek.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en köszönetet mondott Rubiónak és Trumpnak a "béketeremtő vezetésért". Kiemelte, hogy Ukrajna álláspontja szerint a biztonsági garanciáknak konkrétnak, jogilag kötelező érvényűnek és hatékonynak kell lenniük, több dimenziót érintve, beleértve a katonai, diplomáciai és jogi szinteket is.
Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ukrán hadsereg megerősítése a legfőbb prioritás, mivel ez jelenti a biztonsági garanciák alapvető szintjét.
Trump elnök, miután külön-külön találkozott Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökökkel, valamint európai vezetőkkel, Rubiót bízta meg a biztonsági garanciákról szóló tárgyalások vezetésével.
A washingtoni külügyminisztérium közleménye szerint a felek megállapodtak, hogy folytatják az együttműködést a diplomáciai erőfeszítésekben egy tartós, tárgyalásos megoldás érdekében.
Trump elnök az Ovális Irodában tett nyilatkozatában kijelentette, hogy az Egyesült Államok "támogatni fogja" Ukrajna biztonságát, de nem fog további pénzt költeni, hanem a NATO-nak történő fegyvereladásokra fog összpontosítani.
Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban.
A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését.
Szergej Lavrov az amerikai NBC televíziónak adott interjújában kijelentette, hogy elismerik Volodimir Zelenszkijt Ukrajna vezetőjének, és készek tárgyalni vele.
A sugárzási szint normális maradt, és személyi sérülés nem történt.
Több európai postai szolgáltató felfüggeszti a kereskedelmi csomagok kézbesítését az Egyesült Államokba.
A miniszter szerint a kockázatokról tudott a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM), valamint a gazdasági tárca is.
Kaja Kallas a BBC-nek adott interjút, ahol kijelentette, Putyin csapdát állított, és azt akarja, hogy ebbe belesétáljanak.
Thaksin Shinawatra volt thaiföldi miniszterelnököt felmentették a királysértés vádja alól, amely akár 15 év börtönbüntetéssel is járhatott volna
Kína ellenzi az USA India elleni vámjait, és szorosabb együttműködést sürget Indiával.
Az Auchant legutóbb 2023 novemberében érte hasonló támadás, amikor állítólag félmillió ügyfél adatait lopták el.
A bíróság fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárás keretében hozott elmarasztaló ítéletet.
Izrael védelmi minisztere bejelentette, hogy Gáza városát elpusztítják, ha a Hamász nem egyezik bele a leszerelésbe és az összes túsz szabadon bocsátásába.
Putyin új békefeltételeket kínál Ukrajnának: a Donbasz teljes átadását, a NATO-csatlakozás feladását és a nyugati csapatok távoltartását követeli az orosz elnök.
A megállapodás értelmében az EU-nak először jogszabályt kell elfogadnia az amerikai exportra vonatkozó vámok nullára csökkentéséről.
XIV. Leó pápa idén később Libanonba látogathat, ami első külföldi útja lenne májusi megválasztása óta.
Egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket - véli Csehország elnöke.
A dán állami postaszolgálat, a PostNord az év végén megszünteti levélkézbesítési szolgáltatását, miután a digitalizáció hatására drámaian visszaesett a levélforgalom.
