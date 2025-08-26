2025. augusztus 26. kedd Izsó
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
The White House in Washington DC, USA, South front Portico facing trees and garden.Official residence and workplace of the president of the United States.Sunset (or sunrise) scenic summer view of the iconic portico and the american
Világ

Fontos megállapodás született: Donald Trump jobbkeze ütötte nyélbe, sok európai vezető örülhet

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 09:33

Marco Rubio amerikai külügyminiszter európai partnereivel tárgyalt az ukrajnai háború diplomáciai rendezéséről és az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, Donald Trump elnök megbízásából.

Az amerikai külügyminisztérium hétfői közleménye szerint Rubio telefonon egyeztetett több európai kollégájával, köztük a brit, ukrán és finn külügyminiszterekkel, valamint az EU külügyi főképviselőjével. A megbeszélésen német, francia, olasz és lengyel diplomaták is részt vettek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en köszönetet mondott Rubiónak és Trumpnak a "béketeremtő vezetésért". Kiemelte, hogy Ukrajna álláspontja szerint a biztonsági garanciáknak konkrétnak, jogilag kötelező érvényűnek és hatékonynak kell lenniük, több dimenziót érintve, beleértve a katonai, diplomáciai és jogi szinteket is.

Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ukrán hadsereg megerősítése a legfőbb prioritás, mivel ez jelenti a biztonsági garanciák alapvető szintjét.

Kapcsolódó cikkeink:

Trump elnök, miután külön-külön találkozott Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökökkel, valamint európai vezetőkkel, Rubiót bízta meg a biztonsági garanciákról szóló tárgyalások vezetésével.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A washingtoni külügyminisztérium közleménye szerint a felek megállapodtak, hogy folytatják az együttműködést a diplomáciai erőfeszítésekben egy tartós, tárgyalásos megoldás érdekében.

Trump elnök az Ovális Irodában tett nyilatkozatában kijelentette, hogy az Egyesült Államok "támogatni fogja" Ukrajna biztonságát, de nem fog további pénzt költeni, hanem a NATO-nak történő fegyvereladásokra fog összpontosítani.
Címlapkép: Getty Images
#európa #ukrajna #oroszország #amerika #eu #putyin #donald trump #háború #zelenszkij

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:44
10:25
10:02
09:46
09:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról
2025. augusztus 25.
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
2025. augusztus 25.
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Sokkoló ultimátum Zelenszkijnek: ezt kell adnia Putyinnak, hogy véget érjen a háború
2
2 hete
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
3
6 napja
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
4
5 napja
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
5
2 hete
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 10:02
Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 09:02
Megjelent Orbán Viktor bolti rendelete: minden vásárlót érint, erről tudni kell
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 10:34
Nem mindegy, hol veszed a dinnyét: ezzel a trükkel válaszd ki a legfinomabbat