Az amerikai fegyvergyárak jelentősen bővítették gyártókapacitásukat, többek között a Patriot-rakéták előállítását is megsokszorozták.
Drámai fordulat Ukrajnában: fiatal férfiak tömegei indulhatnak útnak az országból
Ukrajnában keddtől változott a kiutazási korlátozás: a korábbi 18 éves korhatár helyett már a 22 év alatti férfiak is távozhatnak az országból. A döntést a tanulmányok és a fiatalok jövője miatt tartják kiemelten fontosnak.
Julija Szviridenko miniszterelnök közölte, hogy életbe lépett az a régóta tervezett intézkedés, amely lehetővé teszi: a 22 évnél fiatalabb férfiak is elhagyhatják Ukrajnát. Korábban ez a lehetőség csak a 18 év alattiak számára állt nyitva.
Сьогодні Уряд оновив порядок перетину державного кордону - чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. pic.twitter.com/0B9yYOqSJx— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) August 26, 2025
Volodimir Zelenszkij már augusztusban jelezte, hogy támogatja a lépést, amely szerinte segít abban, hogy a fiatal ukránok kapcsolatban maradjanak hazájukkal, és tanulmányaikat elsősorban otthon valósíthassák meg.
A hadiállapot kihirdetése óta a 18 és 60 év közötti férfiaknak csak kivételes esetekben engedélyezik a határátlépést. Sok, még kiskorúként távozó ukrán ezért nem tért vissza, mert időközben betöltötte a 18. életévét, és attól tart, hogy nem engedik ki újra. Jelenleg az ukrán hadsereg a 25. életévet betöltött férfiakat mozgósítja, írja a Telex.
A fiatalok elvándorlása már most érezteti hatását: egy idei tanulmány szerint 2024-ben mindössze 197 ezren iratkoztak be felsőoktatási intézményekbe, ami kilenc éve a legalacsonyabb szám. Az iskolások létszáma is három évtizedes mélyponton van. A kutatás szerint különösen sok 17 éves fiú hagyja el Ukrajnát közvetlenül nagykorúságuk előtt, hogy kikerüljék a korlátozásokat.
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez a folyamat hosszú távon az ország legtehetségesebb és legambiciózusabb fiataljainak jelentős részének elvesztéséhez vezethet.
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Németországi sörgyárak csődhullámát jósolja a napokban az Oettinger vezérigazgatója.
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén.
Az indiai gyémántipar súlyos válságban van, miután a kínai kereslet gyengülése után most az amerikai vámok emelése fenyegeti a szektor legnagyobb exportpiacát.
Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ukrán hadsereg megerősítése a legfőbb prioritás.
Kedd reggel még felfrissülhetünk a kissé üdébb levegőben, de sokáig nem tart a hűvös: a délelőtti órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet.
Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban.
Zelenszkij bejelentette: a hét második felében újabb amerikai–ukrán találkozó lesz a háború lezárásáról.
Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.
A gárdisták többsége M17-es pisztolyt, kisebb részük M4-es puskát fog hordani, de ezeket kizárólag önvédelmi célokra használhatják.
A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését.
Szergej Lavrov az amerikai NBC televíziónak adott interjújában kijelentette, hogy elismerik Volodimir Zelenszkijt Ukrajna vezetőjének, és készek tárgyalni vele.
A sugárzási szint normális maradt, és személyi sérülés nem történt.
Több európai postai szolgáltató felfüggeszti a kereskedelmi csomagok kézbesítését az Egyesült Államokba.
A miniszter szerint a kockázatokról tudott a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM), valamint a gazdasági tárca is.
Kaja Kallas a BBC-nek adott interjút, ahol kijelentette, Putyin csapdát állított, és azt akarja, hogy ebbe belesétáljanak.
Thaksin Shinawatra volt thaiföldi miniszterelnököt felmentették a királysértés vádja alól, amely akár 15 év börtönbüntetéssel is járhatott volna
Kína ellenzi az USA India elleni vámjait, és szorosabb együttműködést sürget Indiával.
