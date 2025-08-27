2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Utcai tüntetés az ukrajnai háború ellen a főtéren.
Világ

Drámai fordulat Ukrajnában: fiatal férfiak tömegei indulhatnak útnak az országból

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 09:21

Ukrajnában keddtől változott a kiutazási korlátozás: a korábbi 18 éves korhatár helyett már a 22 év alatti férfiak is távozhatnak az országból. A döntést a tanulmányok és a fiatalok jövője miatt tartják kiemelten fontosnak.

Julija Szviridenko miniszterelnök közölte, hogy életbe lépett az a régóta tervezett intézkedés, amely lehetővé teszi: a 22 évnél fiatalabb férfiak is elhagyhatják Ukrajnát. Korábban ez a lehetőség csak a 18 év alattiak számára állt nyitva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Volodimir Zelenszkij már augusztusban jelezte, hogy támogatja a lépést, amely szerinte segít abban, hogy a fiatal ukránok kapcsolatban maradjanak hazájukkal, és tanulmányaikat elsősorban otthon valósíthassák meg.

A hadiállapot kihirdetése óta a 18 és 60 év közötti férfiaknak csak kivételes esetekben engedélyezik a határátlépést. Sok, még kiskorúként távozó ukrán ezért nem tért vissza, mert időközben betöltötte a 18. életévét, és attól tart, hogy nem engedik ki újra. Jelenleg az ukrán hadsereg a 25. életévet betöltött férfiakat mozgósítja, írja a Telex.

Kapcsolódó cikkeink:

A fiatalok elvándorlása már most érezteti hatását: egy idei tanulmány szerint 2024-ben mindössze 197 ezren iratkoztak be felsőoktatási intézményekbe, ami kilenc éve a legalacsonyabb szám. Az iskolások létszáma is három évtizedes mélyponton van. A kutatás szerint különösen sok 17 éves fiú hagyja el Ukrajnát közvetlenül nagykorúságuk előtt, hogy kikerüljék a korlátozásokat.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez a folyamat hosszú távon az ország legtehetségesebb és legambiciózusabb fiataljainak jelentős részének elvesztéséhez vezethet.
Címlapkép: Getty Images
#katona #ukrajna #fiatalok #világ #ukrán #hadkötelezettség #orosz-ukrán háború

