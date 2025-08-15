Izrael és Amerika a célkeresztben – robbanás előtt a libanoni helyzet

Libanon jövője forog kockán, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal – figyelmeztetett Náim Kászem, a síita radikális szervezet vezetője egy pénteki televíziós beszédben.

A Hezbollah szerint a kormány azon terve, hogy az Egyesült Államok támogatásával visszaállítsa az állam kizárólagos erőszakmonopóliumát, destabilizálhatja az országot. Kászem kijelentette: fegyverletételről csak akkor lehet szó, ha Izrael beszünteti a támadásokat és kivonul a Dél-Libanonban elfoglalt területekről.

„Ez a mi közös hazánk: vagy együtt, méltóságban élünk és erősítjük a szuverenitást, vagy megpróbálnak eltörölni minket – de akkor Libanonnak nem lesz jövője” – fogalmazott.

A libanoni kabinet múlt héten döntött arról, hogy fegyvereket kizárólag az állami biztonsági erők tarthatnak. Ez élesen ütközik a Hezbollah érdekeivel, amely az elmúlt két évben súlyos veszteségeket szenvedett: Izrael célzott akciókban megölte korábbi vezetőjét, több mint ötezer harcosát, és fegyverarzenáljának jelentős részét is megsemmisítette.

Kászem a kormányt azzal vádolta, hogy „amerikai–izraeli megrendelésre” akarja felszámolni az „ellenállást”, még akkor is, ha ez belső konfliktust szít. Bár a Hezbollah és szövetségese, az Amal Mozgalom egyelőre elhalasztja a tömegtüntetéseket, a vezető figyelmeztetett: ha rákényszerítik őket a szembenállásra, készülnek az országos tiltakozásokra, amelyek az amerikai nagykövetséget is elérhetik.

A Hezbollah 2023 októberében kezdett fegyveres támadásokat izraeli állások ellen a déli határnál, a Gázában harcoló Hamász iránti szolidaritásból.