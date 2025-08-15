Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, ami belföldön és külföldön egyaránt jelentős ellenállásba ütközik.
Izrael és Amerika a célkeresztben – robbanás előtt a libanoni helyzet
Libanon jövője forog kockán, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal – figyelmeztetett Náim Kászem, a síita radikális szervezet vezetője egy pénteki televíziós beszédben.
A Hezbollah szerint a kormány azon terve, hogy az Egyesült Államok támogatásával visszaállítsa az állam kizárólagos erőszakmonopóliumát, destabilizálhatja az országot. Kászem kijelentette: fegyverletételről csak akkor lehet szó, ha Izrael beszünteti a támadásokat és kivonul a Dél-Libanonban elfoglalt területekről.
„Ez a mi közös hazánk: vagy együtt, méltóságban élünk és erősítjük a szuverenitást, vagy megpróbálnak eltörölni minket – de akkor Libanonnak nem lesz jövője” – fogalmazott.
A libanoni kabinet múlt héten döntött arról, hogy fegyvereket kizárólag az állami biztonsági erők tarthatnak. Ez élesen ütközik a Hezbollah érdekeivel, amely az elmúlt két évben súlyos veszteségeket szenvedett: Izrael célzott akciókban megölte korábbi vezetőjét, több mint ötezer harcosát, és fegyverarzenáljának jelentős részét is megsemmisítette.
Kászem a kormányt azzal vádolta, hogy „amerikai–izraeli megrendelésre” akarja felszámolni az „ellenállást”, még akkor is, ha ez belső konfliktust szít. Bár a Hezbollah és szövetségese, az Amal Mozgalom egyelőre elhalasztja a tömegtüntetéseket, a vezető figyelmeztetett: ha rákényszerítik őket a szembenállásra, készülnek az országos tiltakozásokra, amelyek az amerikai nagykövetséget is elérhetik.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Hezbollah 2023 októberében kezdett fegyveres támadásokat izraeli állások ellen a déli határnál, a Gázában harcoló Hamász iránti szolidaritásból.
A munkálatok az 1-es villamos Lurdy Ház és Közvágóhíd közötti részét, valamint a 12-es és 14-es villamosok Angyalföld kocsiszín környékét érintik.
Putyin titkos családjáról közölt részleteket Navalnij szövetségese.
Az államfő szerint rövid időn belül Lengyelországnak nem a harmadik, hanem az első legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie Európában.
Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó, pasztőrözött tehén- és kecsketejből készült sajtokban.
A kormány, az önkormányzatok és az egyének egyaránt tehetnek a kockázat csökkentéséért.
Erdőtüzek százai pusztítottak, és emberek ájultak el a nyári rendezvényeken.
Az Egyesült Államok és Oroszország elnöke pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljon.
Putyin orosz elnök péntek hajnalban Magadanba érkezett, útközben az Alaszkában esedékes csúcstalálkozóra, ahol amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal tárgyal majd.
Pénteken és szombaton is tombol a hőség – több vármegyére másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben.
Szakértők szerint a mentális betegségek nem felelősek a tömeges lövöldözésekért, a megoldás inkább a fegyverekhez való hozzáférés korlátozásában rejlik.
Az amerikai gyermekek Covid-19 elleni védőoltáshoz való hozzáférése jelentősen korlátozódhat, miután az FDA várhatóan nem újítja meg a Pfizer vakcina engedélyét.
Visszautasíthatatlan ajánlatot készül tenni Trump Putyinnak: lehet, hogy tényleg itt az ukrajnai béke?
Az ösztönzők akkor lehetnek elfogadhatók Európa számára, ha azok nem tűnnek Oroszországnak adott jutalomnak.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója jelentős diplomáciai győzelem lehet Oroszország számára.
Zelenszkij tűzszünetet és erős biztonsági garanciákat vár a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozótól.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából számos rendezvényt tartanak Budapesten, amelyekhez kapcsolódóan forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani a belvárosban.
Az orosz külügyminisztérium szóvivője súlyos vádakat fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben, azt állítva, hogy valójában saját népe ellen harcol.
Halálos áldozatokat követelő hőhullám és erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, ahol a hőmérséklet több helyen meghaladja a 40 Celsius-fokot
Trump szerdán Zelenszkijjel egyeztet, majd pénteken Alaszkában találkozik Putyinnal.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.