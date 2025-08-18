Kiéleződik a feszültség: Németország élesen bírálta Kína magatartását

Németország külügyminisztere, Johann Wadephul élesen bírálta Kínát a tajvani szorosban és a kelet- és dél-kínai tengereken tanúsított agresszív magatartása, valamint az Oroszországnak nyújtott támogatása miatt.

A Euronews tudósítása szerint Wadephul vasárnap, japán hivatalos látogatása előtt tette közzé nyilatkozatát, amelyben hangsúlyozta, hogy Kína "egyre inkább érvényesíti regionális fölényét, és ezzel megkérdőjelezi a nemzetközi jog alapelveit is". A japán külügyminiszterrel, Takeshi Iwayával folytatott hétfői tárgyalásokat követően a német politikus hozzátette: "Bármilyen eszkaláció ebben a nemzetközi kereskedelem szempontjából érzékeny csomópontban súlyos következményekkel járna a globális biztonságra és a világgazdaságra nézve."

Wadephul bírálta Kína "orosz hadigépezetnek nyújtott támogatását" is az ukrajnai invázió közepette. "Kína Oroszország legnagyobb kettős felhasználású termékszállítója és legjobb olaj- és gázvásárlója. Oroszország ukrajnai háborúja csak Kína miatt lehetséges" - jelentette ki.

Szavai éles választ váltottak ki Pekingből, amely azzal vádolta Németországot, hogy "konfrontációt szít és feszültséget kelt". Mao Ning kínai külügyminisztériumi szóvivő egy sajtótájékoztatón felszólította "az érintett feleket, hogy tartsák tiszteletben a regionális országokat, párbeszéd és konzultáció útján oldják meg a problémákat, és őrizzék meg a béke és stabilitás közös érdekét, ahelyett, hogy konfrontációt szítanának és feszültséget keltenének".

A feszültség az utóbbi időben fokozódott Kína és az ázsiai-csendes-óceáni térség más hatalmai között a területi követelések miatt. Peking emellett nézeteltérésbe került a nyugati hatalmakkal az Oroszországnak nyújtott folyamatos támogatása miatt az ukrajnai háború kapcsán, bár Kína kitart amellett, hogy nem segíti Oroszország katonai erőit és nem vesz részt közvetlenül a háborúban.

Wadephul nyilatkozata akkor hangzott el, amikor Friedrich Merz német kancellár más európai vezetőkkel együtt Washingtonba készült, hogy Donald Trump amerikai elnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyaljon az orosz-ukrán háború lezárásáról.

Címlapkép: Pang Hszing-lej, MTI/MTVA