A Swatch bocsánatot kért és visszavonta reklámkampányát, amelyben egy ázsiai modell a szemét húzta, amit sokan rasszista gesztusként értelmeztek Kínában.
Kiéleződik a feszültség: Németország élesen bírálta Kína magatartását
Németország külügyminisztere, Johann Wadephul élesen bírálta Kínát a tajvani szorosban és a kelet- és dél-kínai tengereken tanúsított agresszív magatartása, valamint az Oroszországnak nyújtott támogatása miatt.
A Euronews tudósítása szerint Wadephul vasárnap, japán hivatalos látogatása előtt tette közzé nyilatkozatát, amelyben hangsúlyozta, hogy Kína "egyre inkább érvényesíti regionális fölényét, és ezzel megkérdőjelezi a nemzetközi jog alapelveit is". A japán külügyminiszterrel, Takeshi Iwayával folytatott hétfői tárgyalásokat követően a német politikus hozzátette: "Bármilyen eszkaláció ebben a nemzetközi kereskedelem szempontjából érzékeny csomópontban súlyos következményekkel járna a globális biztonságra és a világgazdaságra nézve."
Wadephul bírálta Kína "orosz hadigépezetnek nyújtott támogatását" is az ukrajnai invázió közepette. "Kína Oroszország legnagyobb kettős felhasználású termékszállítója és legjobb olaj- és gázvásárlója. Oroszország ukrajnai háborúja csak Kína miatt lehetséges" - jelentette ki.
Szavai éles választ váltottak ki Pekingből, amely azzal vádolta Németországot, hogy "konfrontációt szít és feszültséget kelt". Mao Ning kínai külügyminisztériumi szóvivő egy sajtótájékoztatón felszólította "az érintett feleket, hogy tartsák tiszteletben a regionális országokat, párbeszéd és konzultáció útján oldják meg a problémákat, és őrizzék meg a béke és stabilitás közös érdekét, ahelyett, hogy konfrontációt szítanának és feszültséget keltenének".
A feszültség az utóbbi időben fokozódott Kína és az ázsiai-csendes-óceáni térség más hatalmai között a területi követelések miatt. Peking emellett nézeteltérésbe került a nyugati hatalmakkal az Oroszországnak nyújtott folyamatos támogatása miatt az ukrajnai háború kapcsán, bár Kína kitart amellett, hogy nem segíti Oroszország katonai erőit és nem vesz részt közvetlenül a háborúban.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Wadephul nyilatkozata akkor hangzott el, amikor Friedrich Merz német kancellár más európai vezetőkkel együtt Washingtonba készült, hogy Donald Trump amerikai elnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyaljon az orosz-ukrán háború lezárásáról.
Címlapkép: Pang Hszing-lej, MTI/MTVA
A hatóságok lezárták a több ezer zarándok által látogatott útvonal 50 kilométeres szakaszát, autópályákat és vasúti vonalakat is felfüggesztettek.
A koronavírus-fertőzések száma ismét emelkedik, és a szakértők szerint a nyári hullám szeptember elején tetőzhet az USA-ban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel.
A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, és 2032-re még durvább számok jöhetnek.
Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében.
Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása.
A munkálatok az 1-es villamos Lurdy Ház és Közvágóhíd közötti részét, valamint a 12-es és 14-es villamosok Angyalföld kocsiszín környékét érintik.
Libanon jövője forog kockán, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal – figyelmeztetett Náim Kászem, a síita radikális szervezet vezetője egy pénteki televíziós beszédben.
Putyin titkos családjáról közölt részleteket Navalnij szövetségese.
Az államfő szerint rövid időn belül Lengyelországnak nem a harmadik, hanem az első legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie Európában.
Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó, pasztőrözött tehén- és kecsketejből készült sajtokban.
A kormány, az önkormányzatok és az egyének egyaránt tehetnek a kockázat csökkentéséért.
Erdőtüzek százai pusztítottak, és emberek ájultak el a nyári rendezvényeken.
Az Egyesült Államok és Oroszország elnöke pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljon.
Putyin orosz elnök péntek hajnalban Magadanba érkezett, útközben az Alaszkában esedékes csúcstalálkozóra, ahol amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal tárgyal majd.
Pénteken és szombaton is tombol a hőség – több vármegyére másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben.
Szakértők szerint a mentális betegségek nem felelősek a tömeges lövöldözésekért, a megoldás inkább a fegyverekhez való hozzáférés korlátozásában rejlik.
Az amerikai gyermekek Covid-19 elleni védőoltáshoz való hozzáférése jelentősen korlátozódhat, miután az FDA várhatóan nem újítja meg a Pfizer vakcina engedélyét.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.