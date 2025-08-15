Alaszka lázban ég: Putyin és Trump érkezése felforgatta a várost

Vlagyimir Putyin orosz elnök péntek hajnalban Magadanba érkezett, útközben az Alaszkában esedékes csúcstalálkozóra, ahol amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal tárgyal majd – számoltak be az orosz hírügynökségek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy az államfő a régióban városfejlesztési és ipari projekteket tekint meg, valamint találkozik Szergej Nozsov kormányzóval. Magadan légvonalban mintegy 3000 kilométerre található az alaszkai Anchorage-től, a repülőút körülbelül négy órát vesz igénybe.

A tervek szerint Putyin és Trump pénteken, közép-európai idő szerint 21:30-kor ül tárgyalóasztalhoz az anchorage-i Elmendorf–Richardson katonai bázison. Először négyszemközti megbeszélésre kerül sor, majd a delegációk csatlakoznak, a programot pedig közös sajtótájékoztató és munkavacsora zárja.

A TASZSZ hírügynökség szerint a csúcsra érkező csaknem félszáz akkreditált orosz újságírót az ideiglenesen szálláshellyé alakított Alaska Airlines Center stadionban helyezték el. Anchorage-ben, ahol most először rendeznek ilyen léptékű eseményt, minden szálloda teltházas.

