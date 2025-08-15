2025. augusztus 15. péntek Mária
37 °C Budapest
3d Rendering Molecular Structure,Ozone,Hydrogen and oxygen,Selective focus.
Világ

Ózonsokk a nyár közepén: így védd magad a veszélyes légszennyezéstől

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 15:02

Az utóbbi napokban a talajközeli ózonszint Magyarországon több helyen az egészségügyi határértéket is meghaladta, ami nemcsak az emberekre, hanem az élővilágra is veszélyt jelent. A kormány, az önkormányzatok és az egyének egyaránt tehetnek a kockázat csökkentéséért.

Az ózon nemcsak a légutakat irritálja – köhögést, torokkaparást, mellkasi fájdalmat és nehézlégzést okozhat –, hanem az asztmás tüneteket is súlyosbíthatja, sőt a szemet is irritálja. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) szerint, ha 2022-ben az ózonszint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott szintre csökkent volna, az EU-ban 70 ezer korai haláleset lett volna megelőzhető. Az ózon emellett a növényzet növekedését is gátolja, az EEA becslése szerint az EU mezőgazdaságát évente 2 milliárd eurós kár éri emiatt.

Az ózon a napsugárzás hatására alakul ki a gépjárművek, ipari folyamatok és mezőgazdaság által kibocsátott nitrogén-oxidokból és illékony szerves vegyületekből, valamint a metánból, amelyet főként a földgáz-infrastruktúra, az állattenyésztés és a hulladékgazdálkodás bocsát ki.

Szegő Judit, a Levegő Munkacsoport projektvezetője szerint az emberek leginkább úgy védekezhetnek az ózon ellen, ha a legerősebb napsütés idején kerülik a szabadban végzett intenzív tevékenységeket, inkább kora reggel vagy naplemente után sportolnak, és bőségesen fogyasztanak vizet, valamint antioxidánsokban gazdag gyümölcsöt és zöldséget, például almát, szőlőt, céklát vagy káposztát.

Ózonkoncentráció-előrejelzés a pénteki napon. Forrás: www.aeffect.huÓzonkoncentráció-előrejelzés a pénteki napon. Forrás: www.aeffect.hu

Tóth Csaba, a civil szervezet szakpolitikai munkatársa kiemelte, hogy a kormány és az önkormányzatok rövid távon a lakosság tájékoztatásával és a gépjárműforgalom korlátozásával tehetnek a szennyezés csökkentéséért. Hosszabb távon a közlekedés környezetbarátabbá tétele és a metánkibocsátás mérséklése hozhat valódi eredményt.

Az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbak a forró, száraz, napsütéses időszakok, amelyek fokozzák a talajközeli ózon képződését. Ha nem lépünk időben, könnyen előfordulhat, hogy Magyarországon is olyan helyzet alakul ki, mint Dél-Európában, ahol idén már többször is túllépték a szmogriadó fokozatát az ózonértékek.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #kockázat #who #önkormányzatok #ózon #egészségügyi világszervezet

