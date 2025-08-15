Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, mennyit keres a magánoktatója

Putyin titkos családjáról közölt részleteket Navalnij szövetségese - jelentette a Daily Mail.

Maria Pevchikh, Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki politikus szövetségese nyilvánosságra hozta, amit Vlagyimir Putyin legfiatalabb fiának fényképeként azonosított egy korrupciós vizsgálat részeként.

A nyomozás során kiderült, hogy Putyin állítólagos gyermekeit, a tízéves Ivánt és a hatéves Vlagyimir Juniort magántanárok oktatják az elnök rejtett rezidenciáin. A tanárok havi 36 ezer dolláros fizetést kapnak, amit nem az orosz elnök, hanem egy Putyin-barát oligarchához, Gennagyij Timcsenkóhoz köthető vállalat fizet.

A gyermekek édesanyja a feltételezések szerint Alina Kabajeva 42 éves olimpiai bajnok tornász, bár hivatalosan sem a gyermekek létezését, sem Putyin kapcsolatát Kabajevával nem erősítették meg.

Pevchikh szerint a német nyelvtanárok, a 33 éves bosnyák Sofia Bozic és a 36 éves német Irene Ens rendszeresen utaznak Putyin valdaji rezidenciájára, ahol az elnök állítólag a legtöbb időt tölti gyermekeivel és Kabajevával.

A korrupciós vizsgálat feltárta, hogy Timcsenko, akinek vagyonát 16 milliárd fontra becsülik, 4,6 millió fontot utalt át Kabajeva alapítványának, valamint 4,2 millió fontot egy Putyin legidősebb lányához, a 40 éves Maria Vorontsovához köthető klinikának.

Putyin kritikusai szerint az elnök a világ egyik leggazdagabb embere, akinek titkos vagyonát baráti oligarchák kezelik, miközben hivatalosan csak évi 94 ezer fontot keres.

A valdaji rezidenciát, ahol a gyermekek élnek, legalább tizenkét modern légvédelmi rendszer védi az esetleges ukrán drón- vagy rakétatámadások ellen. A birtokot saját vasútvonal szolgálja ki, amelyen Putyin páncélozott vonata közlekedik, a környező biztonsági zóna pedig nagyobb, mint Málta szigete.

Címlapfotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA