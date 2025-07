Elestek jelentős kikötők: nem csillapodik a konfliktus a Vörös-tengeren, nagy a baj

Globális logisztikai kihívások, több napos torlódások okoznak gondokat számos jelentős kikötőben. Emellett a vámháború és a közel-keleti konfliktus továbbra is egyaránt kiszámíthatatlanságot, valamint kockázatokat lebegtet a levegőben.

Az elmúlt években már eddig is komoly gazdasági és logisztikai kihívások nehezítették Európa és a világ működését, most pedig egy újabb kihívás jelent fennakadást. A világ számos jelentős kereskedelmi csomópontjában, köztük Európa több kikötőjében súlyos torlódások alakultak ki, amelyek olyan mértékű késéseket és bizonytalanságokat eredményezhetnek, hogy azok már a gyártási folyamatokat is veszélyeztethetik.

„Néhány hónappal ezelőtt még az jelentette az egyik legnagyobb kihívást, hogy az Ázsiából Európába tartó szállítmányok szállítási ideje gyakran akár két héttel is meghosszabbodott. Ennek oka az a máig fennálló gyakorlat, hogy a hajók a közel-keleti konfliktus miatt a veszélyesebb tengeri útvonalakat elkerülve, Afrikát délről megkerülve érkeznek meg Európába” – mondta Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke, aki hozzátette, hogy a hajózási logisztika azonban jelenleg más kihívással is küzd. Az óceánjárók pontossága messze elmarad a normához képest: jelenleg csupán az esetek 58,7%-ában érkeznek meg időben, ami nemcsak a korábbi 75%-os aránytól marad el, de még a világjárvány idején mért 65%-os pontosságtól is.

A pontatlan érkezés és a geopolitikai kihívások egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy számos jelentős kikötőben legalább néhány, de akár több mint 10 napos várakozási idővel is számolhatnak a teherhajók. A torlódás Európában inkább az északi kikötőket sújtja, azonban a mediterrán térségben is gondot okoz.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a teherhajók gyakran kénytelenek a kikötők közelében lehorgonyozva várakozni, amíg felszabadul elegendő kapacitás a konténerek le- és felrakodásához. Ehhez az akár 10 napos várakozási időhöz hozzáadódik az Afrika megkerülése miatt megnövekedett hajózási idő, így összességében akár egy hónapnyi plusz szállítási idő is kialakulhat. Ennek következtében például egy alkatrész a korábban megszokotthoz képest akár egy hónappal később érkezhet meg egy európai gyártóhoz, ami felkészülés hiányában komoly fennakadásokat okozhat a termelésben

– emelte ki a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke, aki azt is elárulta, hogy áruhiányra viszont várhatóan nem kell számítani. A teherhajókat sújtó forgalmi dugók azonban nemcsak az adminisztrációt, a gyártási kapacitástervezést terhelik, hanem jelentős költségnövekedést is teremtenek. A kikötők kapacitásának érdemi növelése pedig rövid távon nem lehetséges, hosszú hónapokba, de évekbe is telhet egy ekkora kaliberű beruházás.

A közel-keleti konfliktus továbbra is többletterhet eredményez a logisztikai szereplőknek

A Vörös-tenger térségében továbbra is intenzív támadások zajlanak: júliusban a húszi lázadók megtámadták például a görög tulajdonú Magic Seas teherhajót, amely ennek eredményeként kigyulladt. A térség ráadásul nem csak a tűzharcok miatt vált kockázatossá, ezért elkerülése továbbra is várható.

A Perzsa-öbölnél jelentős GPS-zavarok is tapasztalhatóak. 24 órán belül volt, amikor a kereskedelmi hajók 23%-a GPS-zavarokat szenvedett. Az amerikai–iráni ellentét is szintén növeli a feszültséget: a húszi lázadók után már Irán is megfenyegette a kereskedelmi hajókat. Mindezeknek köszönhetően az áruszállítás továbbra is kiemelten kockázatos jelenleg a térségben, rendszerint elkerülik inkább a logisztikai szereplők

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– hangsúlyozta Dr. Doór Zoltán. Az ENSZ és az USA több célzott szankciót is hozott már a húszi lázadók ellen. Ez annak is köszönhető, hogy a támadássorozatok száma a térségben már 100 fölé emelkedett. Érdemi javulás ráadásul továbbra sem látszik.

Hazai helyzet: akár nagyobb raktárkészlettel is védekezhetnek a gyártóvállalatok

„A logisztikai szektor szereplői tehát igencsak nehezített pályán mozognak. A geopolitikai kihívások, a különböző háborús konfliktusok egyaránt folyamatos újratervezésre kényszerítik a szereplőket. Az USA és az EU között friss vámegyezmény született, ez kiszámíthatóbb kereskedelmet eredményezhet, de a globális logisztikában továbbra is sok a bizonytalanság. Mindez azonban a helyi raktározás szerepét erősítheti” – hívta fel a figyelmet a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke.

Több ezer kilométeres ellátási láncok esetén a jelenlévő különböző nehezítő körülmények továbbra is kiszámíthatatlanságot és pontatlan érkezéseket generálhatnak. Éppen ezért a gyártóvállalatok az alapanyagaikból nagyobb készleteket is felhalmozhatnak helyeben, a gyártósorok közelében a továbbiakban. Ezzel pedig elé mehetnek az esetleges késve beérkező alapanyagok okozta leállási kényszernek.

Persze a raktározásnak is megvan a maga költsége és kockázata, de egy gyártásleállás szintén érdemi rizikót jelenthet. A naprakész tudással rendelkező logisztikai szakemberek szerepe nemzetközi és hazai szinten egyaránt fontos, hiszen a költségeket optimalizálhatjuk és a leállás veszélyét is csökkenthetjük megfelelő intézkedéseikkel.

„Fontos, hogy megfelelő minőségű ismeretekkel rendelkezzen a szektor munkaerőállománya. Hazánkban számos felsőoktatási intézmény nyújt minőségi alapot ehhez, de például mi is országosan, Budapesten és több vidéki városban is rendszeresen indítunk elismert logisztikai képzéseket” – mutatott rá Dr. Doór Zoltán, aki megemlítette, hogy az idén 35 éves logisztikai szakmai szervezetük jelenleg online, Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán és Pécsen is egyaránt szervez logisztikai képzést, amelyre folyamatos az érdeklődés és a piaci visszajelzések is pozitívak.