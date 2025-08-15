Karikó Katalin értetlenül áll az előtt, hogy az Egyesült Államokban rövid idő alatt felerősödött a tudományellenesség.
Rendkívüli termékvisszahívás: a magyar boltokba is bejutott a lisztériás, gyilkos francia sajt
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) figyelmeztetést adott ki: Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó, pasztőrözött tehén- és kecsketejből készült sajtokban. A fertőzött tételekből Magyarországra is érkezett szállítmány.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnal felvette a kapcsolatot az érintett forgalmazókkal, akik a hatósággal együttműködve haladéktalanul intézkedtek a problémás termékek visszahívásáról és a fogyasztók tájékoztatásáról.
Érintett termékek és adatok
1. BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG
Tételszám, minőségmegőrzési idő:
- C5170130; 12.08.2025
- C5154101; 25.07.2025
- C5168109; 01.08.2025
2. Camembert – Everyday
- Kiszerelés: 250 g
- Minőségmegőrzési idő: 13.08.2025
3. CAM.PERE ALEXANDRE BOITE BOIS 240G X12
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- Tételszám: C5155106
- Minőségmegőrzési idő: 24.07.2025
- A visszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes).
Miért veszélyes a Listeria?
A Listeria monocytogenes baktérium liszteriózist okozhat. Egészséges felnőtteknél a fertőzés sokszor tünetmentes, de csecsemők, várandósok és legyengült immunrendszerű személyek esetében súlyos, akár halálos kimenetelű megbetegedést is előidézhet.
A magyar hatóság arra figyelmeztetett: ha a felsorolt tételszámú termékek valamelyike az Ön birtokában van, semmiképpen ne fogyassza el!
A francia egészségügyi hatóságok korábban 21 lisztériás megbetegedést azonosítottak, köztük két halálesetet, amelyek feltehetően összefüggésbe hozhatók a Chavegrand sajtüzem pasztőrözött tejből készült termékeivel. Ezeket a sajtokat már visszahívták a forgalomból.
Az államfő szerint rövid időn belül Lengyelországnak nem a harmadik, hanem az első legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie Európában.
A kormány, az önkormányzatok és az egyének egyaránt tehetnek a kockázat csökkentéséért.
Erdőtüzek százai pusztítottak, és emberek ájultak el a nyári rendezvényeken.
Az Egyesült Államok és Oroszország elnöke pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljon.
Putyin orosz elnök péntek hajnalban Magadanba érkezett, útközben az Alaszkában esedékes csúcstalálkozóra, ahol amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal tárgyal majd.
Pénteken és szombaton is tombol a hőség – több vármegyére másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben.
Szakértők szerint a mentális betegségek nem felelősek a tömeges lövöldözésekért, a megoldás inkább a fegyverekhez való hozzáférés korlátozásában rejlik.
Az amerikai gyermekek Covid-19 elleni védőoltáshoz való hozzáférése jelentősen korlátozódhat, miután az FDA várhatóan nem újítja meg a Pfizer vakcina engedélyét.
Visszautasíthatatlan ajánlatot készül tenni Trump Putyinnak: lehet, hogy tényleg itt az ukrajnai béke?
Az ösztönzők akkor lehetnek elfogadhatók Európa számára, ha azok nem tűnnek Oroszországnak adott jutalomnak.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója jelentős diplomáciai győzelem lehet Oroszország számára.
Zelenszkij tűzszünetet és erős biztonsági garanciákat vár a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozótól.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából számos rendezvényt tartanak Budapesten, amelyekhez kapcsolódóan forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani a belvárosban.
Az orosz külügyminisztérium szóvivője súlyos vádakat fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben, azt állítva, hogy valójában saját népe ellen harcol.
Halálos áldozatokat követelő hőhullám és erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, ahol a hőmérséklet több helyen meghaladja a 40 Celsius-fokot
Trump szerdán Zelenszkijjel egyeztet, majd pénteken Alaszkában találkozik Putyinnal.
Kim Keon Hee-t, Dél-Korea korábbi elnökének feleségét letartóztatták vesztegetés, részvénymanipuláció és jelöltállításba való beavatkozás gyanújával.
Az ukrán elnök elutasította az orosz területi követeléseket, miközben Ukrajna keleti részén orosz előretörésről érkeztek hírek.
Az amerikai vámpolitika alakulása jelentős hatással van a globális gazdaságra és a tőkepiacokra.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.