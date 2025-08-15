2025. augusztus 15. péntek Mária
32 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Bordetella pertussis baktérium konceptuális orvosbiológiai illusztrációja fekete háttérrel. A Bordetella pertussis egy légúti betegség, amelyet általában szamárköhögésként ismernek.
Világ

Rendkívüli termékvisszahívás: a magyar boltokba is bejutott a lisztériás, gyilkos francia sajt

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 15:31

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) figyelmeztetést adott ki: Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó, pasztőrözött tehén- és kecsketejből készült sajtokban. A fertőzött tételekből Magyarországra is érkezett szállítmány.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnal felvette a kapcsolatot az érintett forgalmazókkal, akik a hatósággal együttműködve haladéktalanul intézkedtek a problémás termékek visszahívásáról és a fogyasztók tájékoztatásáról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Érintett termékek és adatok
1. BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG

Tételszám, minőségmegőrzési idő:

  • C5170130; 12.08.2025
  • C5154101; 25.07.2025
  • C5168109; 01.08.2025

2. Camembert – Everyday

  • Kiszerelés: 250 g
  • Minőségmegőrzési idő: 13.08.2025

3. CAM.PERE ALEXANDRE BOITE BOIS 240G X12

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

  • Tételszám: C5155106
  • Minőségmegőrzési idő: 24.07.2025
  • A visszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes).

Miért veszélyes a Listeria?

A Listeria monocytogenes baktérium liszteriózist okozhat. Egészséges felnőtteknél a fertőzés sokszor tünetmentes, de csecsemők, várandósok és legyengült immunrendszerű személyek esetében súlyos, akár halálos kimenetelű megbetegedést is előidézhet.

A magyar hatóság arra figyelmeztetett: ha a felsorolt tételszámú termékek valamelyike az Ön birtokában van, semmiképpen ne fogyassza el!

A francia egészségügyi hatóságok korábban 21 lisztériás megbetegedést azonosítottak, köztük két halálesetet, amelyek feltehetően összefüggésbe hozhatók a Chavegrand sajtüzem pasztőrözött tejből készült termékeivel. Ezeket a sajtokat már visszahívták a forgalomból.
Címlapkép: Getty Images
#termékvisszahívás #hatóság #termék #idő #termékek #termékbevonás #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:30
16:15
16:07
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 15.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
2025. augusztus 15.
Ez az igazi magyar nyugdíjtragédia: sokkolóan kevés jó év jut az időseknek, a gazdaság is megérzi
2025. augusztus 15.
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
2025. augusztus 15.
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
2025. augusztus 15.
Ez a forradalmi találmány gyógyíthatja az ősi népbetegséget: magyarok milliói szenvednek miatta
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 15. péntek
Mária
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
1 hete
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
4 napja
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
4
6 napja
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
5
5 napja
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lejárat
A szerződésben (hitelszerződés, biztosítási szerződés, befektetési szerződés) naptárilag megjelölt időpont, amikor a szerződés megszűnik, vagy a szolgáltatás esedékessé válik. Az a dátum, ameddig az adott papír futamideje tart. A dátum abban is segít, hogy belőle könnyen ki tudjuk olvasni, hogy a vásárlandó többéves futamidejű államkötvényünk következő kamatfizetési napja mikorra esik, azaz mikor kapunk pénzt a papír után, amit újra be tudunk fektetni. Például egy 2022.02.02 lejáratú, évente kamatot fizető papírból tudjuk, hogy annak következő kamatfizetése jövő február 2-án lesz. A Webkincstárban már előre is rendelkezni tudunk arról, de a lejára napjai körül is tudunk erről határozni, hogy mi legyen a megkapott pénz sorsa: vagy újra befektethetjük egy másik papírba, vagy esetleg kérhetjük annak kifizetését, azaz átutalását saját banki folyószámlánkra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 16:02
Ez az igazi magyar nyugdíjtragédia: sokkolóan kevés jó év jut az időseknek, a gazdaság is megérzi
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 15:45
Ez a forradalmi találmány gyógyíthatja az ősi népbetegséget: magyarok milliói szenvednek miatta
Agrárszektor  |  2025. augusztus 15. 16:28
Egyre nő az eszközök ára a mezőgazdaságban, de lesz aki megfizesse őket?