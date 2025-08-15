Rendkívüli termékvisszahívás: a magyar boltokba is bejutott a lisztériás, gyilkos francia sajt

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) figyelmeztetést adott ki: Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó, pasztőrözött tehén- és kecsketejből készült sajtokban. A fertőzött tételekből Magyarországra is érkezett szállítmány.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnal felvette a kapcsolatot az érintett forgalmazókkal, akik a hatósággal együttműködve haladéktalanul intézkedtek a problémás termékek visszahívásáról és a fogyasztók tájékoztatásáról.

Érintett termékek és adatok

1. BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG

Tételszám, minőségmegőrzési idő:

C5170130; 12.08.2025

C5154101; 25.07.2025

C5168109; 01.08.2025

2. Camembert – Everyday

Kiszerelés: 250 g

Minőségmegőrzési idő: 13.08.2025

3. CAM.PERE ALEXANDRE BOITE BOIS 240G X12

Tételszám: C5155106

Minőségmegőrzési idő: 24.07.2025

A visszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes).

Miért veszélyes a Listeria?

A Listeria monocytogenes baktérium liszteriózist okozhat. Egészséges felnőtteknél a fertőzés sokszor tünetmentes, de csecsemők, várandósok és legyengült immunrendszerű személyek esetében súlyos, akár halálos kimenetelű megbetegedést is előidézhet.

A magyar hatóság arra figyelmeztetett: ha a felsorolt tételszámú termékek valamelyike az Ön birtokában van, semmiképpen ne fogyassza el!

A francia egészségügyi hatóságok korábban 21 lisztériás megbetegedést azonosítottak, köztük két halálesetet, amelyek feltehetően összefüggésbe hozhatók a Chavegrand sajtüzem pasztőrözött tejből készült termékeivel. Ezeket a sajtokat már visszahívták a forgalomból.