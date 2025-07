Trump szerint már csak egy lépés a gázai tűzszünet: erre számít az USA elnöke

Trump bejelentette, hogy Izrael elfogadta a gázai tűzszünet feltételeit, de a Hamász jóváhagyása még kérdéses- írja a CNN.

Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy Izrael "elfogadta a szükséges feltételeket" egy gázai tűzszünet véglegesítéséhez, bár egyelőre nem világos, hogy a Hamász is beleegyezik-e a feltételekbe. Kormányzati tisztviselők szerint a megállapodáshoz még szükség van a Hamász jóváhagyására is.

"Képviselőim hosszú és eredményes megbeszélést folytattak ma az izraeliekkel Gázáról. Izrael elfogadta a szükséges feltételeket a 60 napos TŰZSZÜNET véglegesítéséhez, amely időszak alatt minden féllel együtt dolgozunk a háború befejezésén. A katariak és az egyiptomiak, akik keményen dolgoztak a béke elősegítésén, továbbítják ezt a végső javaslatot" – írta Trump a Truth Social platformon.

A CNN korábban arról számolt be, hogy a katari tisztviselők kedden egy új, 60 napos tűzszüneti javaslatot nyújtottak be mind a Hamásznak, mind Izraelnek, amelyet a Trump-adminisztráció is támogat. A javaslatot Steve Witkoff, Trump különmegbízottja által vezetett hónapok óta tartó háttértárgyalások során véglegesítették.

Trump bejelentése ellenére egy izraeli forrás szerint Izrael még nem hagyta jóvá az új javaslatot, amely a háború befejezésének ütemtervére és garanciáira összpontosít – ezek voltak a korábbi tárgyalások kritikus pontjai. Netanyahu küldöttséget küldhet a tűzszüneti tárgyalásokra a Trumppal való találkozója után.

Az új javaslat napokkal azután érkezett, hogy Katar segített tűzszünetet közvetíteni Irán és Izrael között, miután az USA és Izrael csapást mért Irán nukleáris programjára. A tűzszünet ideje alatt izraeli túszokat engednének szabadon palesztin foglyokért cserébe.

Trump hétfőre tervez találkozót Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, aki a CNN szerint mérlegeli, hogy tűzszünetet kössön vagy fokozza a Gáza elleni támadásokat. Egy izraeli katonai tisztviselő kedden elmondta a CNN-nek, hogy Izrael még nem érte el teljesen háborús céljait, de mivel a Hamász erői megfogyatkoztak és rejtőzködnek, egyre nehezebb hatékonyan célba venni a militáns csoport maradványait.

Trump kedden újságíróknak azt mondta, hogy "nagyon határozott" lesz a Netanyahuval folytatott megbeszéléseken, és úgy véli, a miniszterelnök szeretné befejezni a háborút. "Azt hiszem, jövő héten megállapodásunk lesz" – mondta Trump.

A tűzszünet elfogadása azonban továbbra is nagy kihívást jelent. A Hamász régóta állandó tűzszünetet követel, így nem világos, hogy beleegyezne-e egy ideiglenes 60 napos fegyvernyugvásba. A Hamász továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a háborúnak véget kell érnie, és hogy hatalmon maradhasson, amit Izrael nem fog megengedni.