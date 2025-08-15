Az Egyesült Államok és Oroszország elnöke pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljon.
Putyin figyel, Lengyelország készül: jön Európa legerősebb hadserege?
Lengyelország NATO-első katonai erővé készül válni – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök a Lengyel Hadsereg Ünnepén, a varsói katonai díszszemlén. Az államfő szerint rövid időn belül Lengyelországnak nem a harmadik, hanem az első legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie Európában.
A varsói csata 105. évfordulóján megrendezett parádén a politikai és katonai vezetők mellett több ezer civil is részt vett a Visztula rakpartján. Idén először a balti-tengeri Hel-félszigeten is tartottak díszszemlét, a haditengerészet bevonásával.
Nawrocki új nemzetbiztonsági stratégia kidolgozását jelentette be, és javasolta Donald Tusk kormányfőnek, hogy pártok feletti nyilatkozatban rögzítsék a védelmi rendszer alapelveit. Szorgalmazza a védelmi kiadások GDP-arányos 5 százalékra emelését, valamint a hadsereg létszámának legalább 300 ezer főre, de akár 500 ezer főre növelését is támogatná.
Beszédében felidézte, hogy 1920-ban a lengyelek győzelmet arattak a „szovjet, bolsevik anticivilizáció” felett, bizonyítva, hogy Oroszország nem legyőzhetetlen. Hangsúlyozta: Oroszország jelenleg is Ukrajna elleni agresszióba van „beragadva”.
A díszszemlén több mint 4000 lengyel és NATO-katona, mintegy 300 harci jármű, köztük amerikai Abrams és dél-koreai K2-es harckocsik, HIMARS rakétavetők és Patriot légvédelmi rendszerek vonultak fel. A programot légibemutató nyitotta meg.
Az ünnep részeként szombaton megnyílik a Varsói Csata Múzeuma Ossówban, a csata eredeti helyszínén. A több mint 5 hektáron felépített, közel 300 millió zloty értékű komplexum a „Visztulai csoda” történetét mutatja be – azt az 1920-as ütközetsorozatot, amely megvédte Lengyelország függetlenségét és megállította a kommunizmus nyugati terjedését.
A lengyel győzelemhez Magyarország is hozzájárult: a Weiss Manfréd gyár lőszerszállítmánya döntő segítséget jelentett. Ezt ma emléktábla őrzi Varsóban, valamint a Skierniewicében 2020-ban felavatott emlékmű, amelyen Teleki Pál alakja is látható.
