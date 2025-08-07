A megbeszélés központi témája az ukrajnai fegyverszünet lehet, amelyhez az amerikai fél komoly diplomáciai előkészítést folytatott.
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök népszerűsége jelentősen visszaesett, miután megpróbálta korlátozni a korrupcióellenes szervek hatalmát, ami országos tiltakozásokat váltott ki.
A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) legfrissebb felmérése szerint az ukrán lakosság 58 százaléka bízik Zelenszkijben, ami jelentős visszaesést jelent a májusi 74 százalékos, 18 hónapos csúcshoz képest. Ez a féléves mélypont azután következett be, hogy az elnök vitatott törvénymódosítással próbálta a korrupcióellenes hatóságokat egy általa kiválasztott főügyész alá rendelni.
A gyorsított eljárásban elfogadott intézkedések ellen több ezer ukrán vonult az utcára Kijevben és más városokban a múlt hónap végén, aminek hatására Zelenszkij és a kormánypárt gyorsan visszakozott. A KIIS július 22-én, a vitatott szavazás utáni napon kezdte a felmérését.
A korrupcióellenes hatóságok elleni lépések különösen nagy elégedetlenséget váltottak ki, mivel a kritikusok szerint az intézkedéseket túl gyorsan és átláthatatlanul hozták meg. A korrupció elleni harc kulcsfontosságú feltétele annak, hogy az EU-csatlakozásra törekvő Ukrajna előreléphessen.
A felmérés szerint azok, akik nem bíznak Zelenszkijben, leggyakrabban a korrupciót (21 százalék) és a háború kezelését (20 százalék) nevezték meg fő okként. Az intézet szerint a közvélemény bizalma már a tiltakozások előtt is csökkenő tendenciát mutatott, de a demonstrációk "kétségtelenül hatással voltak" a további csökkenésre.
Anton Gruseckij, az intézet ügyvezető igazgatója szerint Zelenszkij továbbra is "meglehetősen magas bizalmi szintet élvez", de a fokozatos csökkenés intő jelként szolgálhat. "A tartósan csökkenő tendencia aggasztó jelzés, amely figyelmet és átgondolt döntéseket igényel a hatóságok részéről" – írta.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Zelenszkij, miután engedett a nyomásnak, és új törvényjavaslatot nyújtott be a vitatott intézkedések visszavonására, azt mondta, "tiszteletben tartja minden ukrán álláspontját". A Reutersnek nyilatkozó tüntetők egy része szerint a botrány legalább részben megváltoztatta az elnökről alkotott képüket, különösen mivel felmerült a vád, hogy a háborús helyzetet a hatalma koncentrálására használja fel.
Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA
Fokozódik a feszültség a Baltikumban: orosz katonai drón sértette meg a litván légteret, robbanóanyaggal a fedélzetén – a NATO azonnali reagálást ígér.
A kutatók jelezték, hogy nincsenek medúzák a Balatonban, csupán egy természetes folyamatról van szó.
Trump ultimátuma vészesen közeleg: napokon belül elszabadulhat az energiaháború?
Változékony szerda, napos csütörtök: ilyen időre készüljünk a hét közepén - derül ki az előrejelzésből.
A litván külügyi és védelmi minisztérium közös levelet küldött Mark Rutte NATO-főtitkárnak.
Telefonon tárgyalt kedden Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Donald Trump amerikai elnök 35%-os vámmal fenyegette meg az Európai Uniót, amennyiben nem teljesíti korábbi ígéreteit.
Putyin várhatóan figyelmen kívül hagyja Trump ultimátumát, és folytatja a háborút Ukrajnában.
Európa topgazdasága alól rúgná ki a sámlit Donald Trump? Fontos tárgalások indulnak az USA elnökével
A svájci elnök és a gazdasági miniszter Washingtonba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson a Trump által bejelentett 39%-os vámok elkerülése érdekében.
Döbbenetes, mivel fenyeget Putyin erős embere: "Ez egy új valóság, amellyel minden ellenfelünknek számolnia kell!"
Oroszország felmondta a közép- és rövidtávú nukleáris rakéták telepítésére vonatkozó moratóriumot.
Több mint 7000 szúnyogok által terjesztett vírusos megbetegedést jelentettek Kína Guangdong tartományában július óta.
Putyin állítólagos eltitkolt lánya, Elizaveta Krivonogikh először szólalt meg apjáról és az ukrajnai háborúról a közösségi médiában, miközben Párizsban új életet kezdett.
A bíróság elrendelte egy budapesti rendőr letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy kolléganői sérelmére szexuális erőszakot követett el.
India és a Fülöp-szigetek első alkalommal tartott közös tengeri és haditengerészeti gyakorlatot a Dél-kínai-tengeren, ami várhatóan provokálja Pekinget.
Leó pápa több mint egymillió fiatal előtt celebrált misét Rómában, ahol a hit terjesztésére és a békére buzdította a résztvevőket.
Donald Trump elbocsátotta a Munkaügyi Statisztikai Hivatal vezetőjét, miután a hivatal által közölt gyenge foglalkoztatási adatok ellentmondtak a gazdasági aranykorról szóló elnöki kijelentéseknek.
Vasárnap Portugália északi régiójában a légköri ózonkoncentráció meghaladta a közbiztonsági határértéket, ami veszélyt jelent a sérülékeny csoportok egészségére.
A Smithsonian Intézet bejelentette, hogy hamarosan visszaállítja Donald Trump amerikai elnök két impeachmentjére vonatkozó kiállítási anyagot, de frissített formában.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.