Brüsszel, 2024. december 19.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtónak az EU-tagországok állam- és kormányfõinek brüsszeli csúcstalálkozója elõtt 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?

2025. augusztus 7. 09:44

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök népszerűsége jelentősen visszaesett, miután megpróbálta korlátozni a korrupcióellenes szervek hatalmát, ami országos tiltakozásokat váltott ki.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) legfrissebb felmérése szerint az ukrán lakosság 58 százaléka bízik Zelenszkijben, ami jelentős visszaesést jelent a májusi 74 százalékos, 18 hónapos csúcshoz képest. Ez a féléves mélypont azután következett be, hogy az elnök vitatott törvénymódosítással próbálta a korrupcióellenes hatóságokat egy általa kiválasztott főügyész alá rendelni.

A gyorsított eljárásban elfogadott intézkedések ellen több ezer ukrán vonult az utcára Kijevben és más városokban a múlt hónap végén, aminek hatására Zelenszkij és a kormánypárt gyorsan visszakozott. A KIIS július 22-én, a vitatott szavazás utáni napon kezdte a felmérését.

A korrupcióellenes hatóságok elleni lépések különösen nagy elégedetlenséget váltottak ki, mivel a kritikusok szerint az intézkedéseket túl gyorsan és átláthatatlanul hozták meg. A korrupció elleni harc kulcsfontosságú feltétele annak, hogy az EU-csatlakozásra törekvő Ukrajna előreléphessen.

A felmérés szerint azok, akik nem bíznak Zelenszkijben, leggyakrabban a korrupciót (21 százalék) és a háború kezelését (20 százalék) nevezték meg fő okként. Az intézet szerint a közvélemény bizalma már a tiltakozások előtt is csökkenő tendenciát mutatott, de a demonstrációk "kétségtelenül hatással voltak" a további csökkenésre.

Anton Gruseckij, az intézet ügyvezető igazgatója szerint Zelenszkij továbbra is "meglehetősen magas bizalmi szintet élvez", de a fokozatos csökkenés intő jelként szolgálhat. "A tartósan csökkenő tendencia aggasztó jelzés, amely figyelmet és átgondolt döntéseket igényel a hatóságok részéről" – írta.

Zelenszkij, miután engedett a nyomásnak, és új törvényjavaslatot nyújtott be a vitatott intézkedések visszavonására, azt mondta, "tiszteletben tartja minden ukrán álláspontját". A Reutersnek nyilatkozó tüntetők egy része szerint a botrány legalább részben megváltoztatta az elnökről alkotott képüket, különösen mivel felmerült a vád, hogy a háborús helyzetet a hatalma koncentrálására használja fel.

Kapcsolódó cikkeink:

Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#ukrajna #világ #globális #háború #zelenszkij

