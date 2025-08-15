2025. augusztus 15. péntek Mária
32 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kislány hűsít a ventilátorral a nyári hőségben.
Világ

Pénteken még forró, szombaton már perzsel: ezek a vármegyék kapják a legdurvább figyelmeztetést

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 07:05

Pénteken és szombaton is tombol a hőség – több vármegyére másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben.

A HungaroMet Zrt. péntekre másodfokú figyelmeztetést adott ki Baranya, Tolna, Fejér, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 Celsius-fokot. Az ország többi részén – Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén kivételével – elsőfokú, sárga figyelmeztetés van érvényben, mert ott 25 fok feletti középhőmérséklet várható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az időjárás pénteken is nyárias arcát mutatja: derült, napos, száraz időre készülhetünk, legfeljebb néhol jelenhet meg néhány gomolyfelhő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet pedig 33 és 38 fok között alakulhat.

Szombaton tetőzik a forróság – Csongrád-Csanád és Békés vármegyében harmadfokú, piros riasztás lesz érvényben, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 fokot. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyékben 25 fok feletti középhőmérséklet várható, itt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az ország többi részére másodfokú figyelmeztetés vonatkozik, mert a középhőmérséklet több helyen 27 fok fölé emelkedhet.

A tartós hőség miatt a szakemberek fokozott folyadékpótlást, a déli órákban pedig a tűző nap kerülését javasolják.
Címlapkép: Getty Images
#hőség #figyelmeztetés #péntek #szombat #csongrád #hőségriasztás #hőségriadó #hőségriad

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:30
07:05
06:01
05:31
21:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 15.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
2025. augusztus 14.
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
2025. augusztus 14.
Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2025 őszén: rengetegen vágnak bele
2025. augusztus 14.
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
2025. augusztus 14.
Még pár napig kell kibírnunk a hőségben: jön a fordulat, 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 15. péntek
Mária
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
1 hete
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
4 napja
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
4
6 napja
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
5
5 napja
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bruttó árfolyam
A nettó árfolyam és a kamatok összege. A bruttó árfolyam az értékpapír tényleges ellenértéke, amelyet a vevő megfizet az eladónak. Kötvények kamatfizetésekor csak annak a tulajdonosa kap pénz, attól függetlenül, hogy mikor történt az adásvétel. Ezért minden értékpapír vásárlásnál el kell számolni az utolsó kamatfizetés óta eltelt időre eső kamatokkal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 05:31
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 19:05
Még pár napig kell kibírnunk a hőségben: jön a fordulat, 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet
Agrárszektor  |  2025. augusztus 15. 05:59
Őszintén beszélt a magyar gazda - befellegzett a kukoricának itthon?