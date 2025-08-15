A hétvégén tetőzik a kánikula, szombaton akár 39 fokos hőség is várható, majd vasárnaptól enyhülés kezdődik. Helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
Pénteken még forró, szombaton már perzsel: ezek a vármegyék kapják a legdurvább figyelmeztetést
Pénteken és szombaton is tombol a hőség – több vármegyére másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben.
A HungaroMet Zrt. péntekre másodfokú figyelmeztetést adott ki Baranya, Tolna, Fejér, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 Celsius-fokot. Az ország többi részén – Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén kivételével – elsőfokú, sárga figyelmeztetés van érvényben, mert ott 25 fok feletti középhőmérséklet várható.
Az időjárás pénteken is nyárias arcát mutatja: derült, napos, száraz időre készülhetünk, legfeljebb néhol jelenhet meg néhány gomolyfelhő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet pedig 33 és 38 fok között alakulhat.
Szombaton tetőzik a forróság – Csongrád-Csanád és Békés vármegyében harmadfokú, piros riasztás lesz érvényben, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 fokot. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyékben 25 fok feletti középhőmérséklet várható, itt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az ország többi részére másodfokú figyelmeztetés vonatkozik, mert a középhőmérséklet több helyen 27 fok fölé emelkedhet.
A tartós hőség miatt a szakemberek fokozott folyadékpótlást, a déli órákban pedig a tűző nap kerülését javasolják.
