Fontos változás élesedik a Covid-19 oltások terén: erre lehet számítani ősszel, indul a roham

Az amerikai gyermekek Covid-19 elleni védőoltáshoz való hozzáférése jelentősen korlátozódhat, miután az FDA várhatóan nem újítja meg a Pfizer vakcina engedélyét az 5 év alatti korosztály számára- írja a CNN.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) pénteken tájékoztatta az állami és helyi egészségügyi tisztviselőket, hogy az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) valószínűleg nem hosszabbítja meg a Pfizer Covid-19 vakcinájának engedélyét az 5 évnél fiatalabb gyermekek számára a 2025-2026-os szezonra.

Májusban Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi minisztere bejelentette, hogy a CDC már nem javasolja a Covid-19 elleni oltásokat az egészséges gyermekek és várandós nők számára. A CDC oltási ütemterve úgy módosult, hogy a gyermekek egészségügyi szolgáltatóval való konzultáció után kaphatják meg a vakcinákat, amit "közös döntéshozatalnak" neveznek.

Az FDA engedély hiányában azonban a Pfizer vakcinája egyáltalán nem lenne elérhető az 5 év alatti gyermekek számára. A Moderna Covid-19 vakcinája, amely a másik lehetőség ebben a korcsoportban, csak "off-label" módon lenne beadható egy erre hajlandó gyógyszerész vagy orvos által.

"A közös klinikai döntéshozatal feltételezi, hogy a döntést az adott gyermek számára hozzák meg, függetlenül attól, hogy egészséges-e vagy sem. Így most zavaros a helyzet" - nyilatkozta Dr. Paul Offit, a Philadelphiai Gyermekkórház Vakcina Oktatási Központjának igazgatója.

A Pfizer megerősítette a CNN-nek, hogy az FDA jelezte, esetleg nem újítja meg a vészhelyzeti felhasználási engedélyt a 6 hónapos és 4 éves kor közötti gyermekek számára. "Jelenleg tárgyalásokat folytatunk a hivatallal a lehetséges előrelépésről, és kértük, hogy az EUA erre a korcsoportra maradjon érvényben a 2025-2026-os szezonra" - közölte a vállalat.

A CDC adatai szerint a Covid-19 miatti kórházi kezelések aránya a legfiatalabb korcsoportokban a legmagasabb. Az elmúlt légúti vírusos szezonban 100 000 öt év alatti gyermekre 48 Covid-19 miatti kórházi kezelés jutott - ez közel hétszerese az idősebb gyermekek arányának és több mint kétszerese az 50 év alatti felnőttek arányának.

Fatima Khan, a gyermekek oltáshoz való hozzáférését támogató Protect Their Future nonprofit csoport társalapítója szerint "egy bizonyítottan biztonságos és hatékony vakcina elvétele a veszélyeztetett gyermekektől elfogadhatatlan". A Moderna, amely szintén rendelkezik Covid-19 vakcinával a 11 éves és fiatalabb gyermekek számára, tervezi az oltóanyag-ellátás növelését, hogy "segítsen enyhíteni az esetleges ellátási hiányt" - áll a CDC pénteki e-mailjében, bár a Moderna még meghatározza a pontos mennyiséget és időzítést.