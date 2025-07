Rengeteg magyar készülhet radikális lépésre a pénzével: durván jól járhat az, aki még időben lép?

Erősödő dollár, gyengülő euró – nemcsak a globális piacokat rázta meg a legutóbbi fordulat a devizapiacokon, de a magyarok pénztárcáján is hamar nyomot hagyhat. Az amerikai valuta május óta nem látott tempóban drágult, miközben az euró gyengülését az EU és az USA közötti kereskedelmi alku is súlyosbította. Most úgy tűnik, újra a dollár lehet a befektetők kedvence – és talán a magyar utazóké, vásárlóké is.

Természetes, hogy a világgazdaság utóbbi évekbeli kilengései – járvány, háború, infláció, kamatemelések és geopolitikai feszültségek – után egyre többen keresik a válaszokat arra, hol lehet a legnagyobb biztonságban a megtakarított pénzük. Sokan nemcsak a veszteségek elkerülésére, hanem arra is törekednek, hogy a turbulens piaci környezetben akár extra profitra tegyenek szert – ha már a hagyományos formák nem feltétlenül nyújtanak biztos hozamot.

Egy nemrégiben közzétett olvasói szavazásunk azt mutatta: az arany és az ingatlan továbbra is a legnépszerűbb befektetési formák közé tartoznak. Mégsem beszélhetünk egyértelmű konszenzusról – a válaszadók preferenciái erősen szóródtak, ami azt jelzi, hogy a befektetők egy jelentős része bizonytalan, vagy épp nyitott az új lehetőségekre.

És valóban: míg az aranyhoz vagy egy ingatlanhoz nem feltétlenül fér hozzá bárki egy átlagos megtakarítással, addig egy devizabefektetés már sokkal szélesebb rétegek számára is elérhető. A kérdés már csak az: ha a forint nem jelent biztos pontot, akkor vajon melyik valutában bízhatunk a következő időszakban?

Hol lehet számítani erősödésre, stabilitásra – és talán még némi hozamra is? Ebben a cikkben most a legfrissebb nemzetközi elemzések alapján mutatjuk be, mely devizák emelkedtek ki az utóbbi időszakban, és milyen trendek mozgathatják a piacot a következő hónapokban.

Vámmegállapodás az USA és az EU között – sok mindent átírt

Egy újabb nagy gazdasági alku borzolja a kedélyeket a nemzetközi pénzpiacokon: az Egyesült Államok és az Európai Unió végre nyélbe ütötte a hónapok óta tárgyalt kereskedelmi megállapodást, amelyet Ursula von der Leyen egyenesen „minden idők legnagyobb kereskedelmi egyezségének” nevezett. A megállapodás azonban meglepő következményekkel járt:

az euró több mint 1 százalékot gyengült a dollárral szemben , ez volt a legnagyobb egynapos esés május óta,

, ez volt a legnagyobb egynapos esés május óta, az európai tőzsdék lefordultak a hírre: a DAX 1,1, a CAC 40 pedig 0,4 százalékot esett,

különösen a német autóipari részvényeket ütötte meg a fejlemény: ezek 1,8 százalékkal estek vissza a Stoxx Europe 600 indexen.

Bár a megállapodásnak köszönhetően Európa elkerülte a komolyabb kereskedelmi háborút, az, hogy az USA 15 százalékos vámokat vezet be az EU-s termékek jelentős részére, még így is háromszoros növekedést jelent a korábbi átlagos vámszinthez képest.

Felemelkedőben a dollár: itt az új szuperdeviza?

A hét eleje „kulcsfontosságú” időszak volt a nemzetközi piacokon. Összefoglalva a következő fontos döntések születtek:

Az USA és az EU egy új kereskedelmi megállapodást kötött, amelyet sokan az USA javára „féloldalas egyezségként” értelmeznek.

Donald Trump elnök jelezte: a Kínával folytatott vámháborúban is újabb fegyverszünet jöhet, ami csillapította a globális kockázatkerülést.

Az amerikai jegybank a héten dönt az alapkamat sorsáról, és bár változás nem várható, a piac erőteljes jelzést remél az őszi kamatcsökkentésekről.

Eközben a tőzsdéken rekordszintek környékén mozog az S&P 500, az amerikai cégek profitadatai pedig egyelőre a várakozásokat is felülteljesítik.

Az úgynevezett „US exceptionalism”, vagyis az amerikai gazdaság relatív ereje újra egyre több befektetőt vonz – emiatt a dollár iránti kereslet nő, és az árfolyam emelkedik.

Mindezeknek (is) köszönhetően az amerikai dollár hétfőn az év egyik legerősebb napját produkálta: május óta nem látott mértékben erősödött. Eközben az euró gyengült, és a piac szereplői most azt találgatják, vajon csak egy átmeneti kilengésről van-e szó, vagy tartósabb erőviszony-átalakulásnak vagyunk a tanúi. A kérdés nem pusztán spekuláció – aki időben lép, az akár több tízezer forintot is nyerhet az árfolyamváltozásokon.

Hiába az érzékeny környezet, tartós lehet az erősödés

A múlt héten bejelentett amerikai GDP-adat a vártnál kedvezőbb volt, ami megerősítette a befektetők hitét abban, hogy az amerikai gazdaság túlszárnyalja az európait. Emellett a pénzügyi piacokon csillapodni látszanak a globális kereskedelmi aggodalmak az említett vámmegállapodásnak köszönhetően.

A dollár erejét az is fűti, hogy a Federal Reserve várhatóan szigorítani fogja monetáris politikáját, miközben az Európai Központi Bank inkább kivár. Tehát: az amerikai kamatok emelkedése vonzóbbá teszi a dollárt a befektetők szemében, míg az euró kamatszintje stagnál.

Miért érdekes ez egy magyar számára?

A magyar gazdaság importfüggő, és az árfolyamváltozások gyorsan megjelennek a mindennapjainkban – a tankolástól a nyaraláson át az online vásárlásig. Ha például valaki most vásárol amerikai webshopból, vagy amerikai utazást tervez, a forint–dollár árfolyam különösen érzékenyen érinti.

A dollár árfolyama a napokban 365 forint fölé kúszott, ami többhavi csúcsnak számít. Ez azt jelenti, hogy például egy 1000 dolláros elektronikai rendelés ma akár 20-25 ezer forinttal is többe kerülhet, mint ha valaki még júniusban fizetett volna. De nemcsak a vásárlók, hanem a befektetők is figyelnek: aki korábban dollárban tartotta a pénzét, most vastagon nyerhetett az árfolyamnyereségen.

Összességében a dollár erősödése azt jelenti, hogy:

a dollárban tartott megtakarítások többet érnek forintban kifejezve,

az euróval szemben is erősebb lett, így sokaknak alternatívává válhat, ha nem forintban akarnak tartalékot képezni.

A magyar piacon jellemzően az euró az első számú menekülővaluta, de a jelenlegi geopolitikai és gazdasági folyamatok alapján a dollár lehet a következő favorit – különösen akkor, ha valaki nem rövid távra gondolkodik, és dolláralapú eszközökbe fektet.

Van egy komoly árnyoldala is

A folyamatok természetes velejárója, hogy minden drágább lehet, ami dollárhoz kötött. Az importoldalon az erős dollár drágítja a magyar vásárlók számára az olyan termékeket és szolgáltatásokat, mint:

elektronikai cikkek (pl. iPhone, laptopok, konzolok),

amerikai szoftverek, előfizetések (Netflix, Spotify),

amerikai utazások, repülőjegyek,

üzemanyag (az olaj árfolyama dollárban számított).

Magyarul: ha tartós az erősödés, a magyar inflációra is rárakódhat egy újabb réteg.

Befektetési lehetőség vagy árfolyamrulett?

A devizapiac természeténél fogva ingadozó, és aki spekulál, az vállalja is a kockázatot. De nem csak spekulánsoknak érdemes most figyelni: sok magyar család rendelkezik devizában tartott megtakarítással (akár euróban, akár dollárban), sőt, egyre többen kapnak külföldről fizetést vagy utalnak haza – nekik nem mindegy, milyen árfolyamon váltanak.

Most, hogy a dollár stabilizálódni látszik a 360 forint feletti tartományban, sokan elgondolkodhatnak azon, érdemes-e hosszabb távra is dollárban gondolkodni. Aki például már korábban dollárba menekítette a megtakarításait, most akár kétszámjegyű hozamot is elkönyvelhet – pusztán az árfolyamnyereségen keresztül.

Mi várható ezután?

A jövő bizonytalan, és bár a dollár most erősödik, sok elemző szerint hosszabb távon az euró is visszanyerhet valamit a tekintélyéből, főként ha az eurózóna gazdasági kilátásai javulnak. Ugyanakkor az amerikai gazdaság lendülete, a magasabb kamatkörnyezet, és a globális befektetői bizalom átrendeződése mind a dollár mellett szólnak.

A magyar forint mindeközben saját küzdelmeit vívja: az inflációs nyomás enyhült ugyan, de a kamatpolitika még mindig feszes, és a forint továbbra is érzékenyen reagál minden külső sokkra. Ebben a bizonytalan közegben a dollár lehet a következő időszak menekülővalutája – nem csak a világban, de akár Magyarországon is.