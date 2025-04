Kiderült a titok: pénzmosási botrányok után tette helyre a vatikáni gazdálkodást Ferenc pápa

Portfolio Link a vágólapra másolva

Ferenc pápa pápasága alatt nemcsak hitéleti reformokat vezetett be, hanem jelentős erőfeszítéseket tett a Vatikán pénzügyeinek átláthatóbbá és szabályozottabbá tételére is. Az elmúlt tizenkét évben végrehajtott gazdasági reformok ellenére az egyházi állam továbbra is komoly pénzügyi kihívásokkal néz szembe - írja a Portfolio.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK