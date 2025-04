Friss videó látott napvilágot: itt vannak az első felvételek a 88 éves korában elhunyt Ferenc pápáról

A Vatikán által közzétett videó- és képfelvételeken látható, hogy a néhai pápa koporsóját a Svájci Gárda két tagja őrzi a Szent Márta-házban, amely Ferenc pápa vatikáni lakhelyéül szolgált. A hétfő esti ravatalozás után készült képeken az elhunyt egyházfő fehér püspöksüveget visel, vörös miseruhába öltöztették, kezébe pedig rózsafüzért helyeztek.

A szertartást követően Dr. Andrea Arcangeli, a Vatikánvárosi Állam Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságának igazgatója megerősítette, hogy a pápa agyvérzésben halt meg, ami kómához és visszafordíthatatlan szív-keringési összeomláshoz vezetett.

Az orvosi jelentés szerint a pápának korábban akut légzési elégtelensége volt, amelyet több kórokozó által kiváltott kétoldali tüdőgyulladás, többszörös hörgőtágulat, magas vérnyomás és II-es típusú cukorbetegség okozott.

The Vatican published Tuesday a photo and video of Pope Francis in his open coffin, dressed in a red robe with the papal mitre on his head and a rosary in his hand.



