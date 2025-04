Ez aztán a gesztus: az elhunyt pápa kedvenc focicsapata stadiont nevez majd el róla

Stadiont nevez majd el Ferenc pápáról az argentin San Lorenzo labdarúgóklub, amelynek ismert támogatója volt az elhunyt katolikus egyházfő.

A klubot vezető Marcelo Moretti már tavaly, személyesen engedélyt kért a pápától ehhez. "A látogatás alkalmával több ajándékot is hoztam a csapattól, és a hozzájárulását kértem ahhoz, hogy az új stadiont, amelyet Buenos Aires Boedo városrészében fogunk megépíteni, Ferenc pápáról nevezhessük el. Hozzájárult ehhez és láthatóan meghatódott" - ismertette Moretti a Marca nevű sportlapban közzétett nyílt levelében.

Azon a napon kézjegyével látott el egy szimbolikus mezt is, amelyet megőrzünk, és a stadion felavatásánál kifüggesztem majd a központi csarnokban, hogy a csapatunk rajongói láthassák

- mondta. Ferenc pápa nagy focirajongó hírében állt, és tagja is volt a Buenos Aires-i csapat szurkolóklubjának. Az argentin Jorge Mario Bergoglio volt a katolikus egyház első latin-amerikai és egyben első jezsuita vezetője, és szintén ő volt az első, aki Assisi Szent Ferenc nevét vette fel pápaként. Halálhírét hétfő délelőtt jelentette be a Vatikán. Argentínában egyhetes nemzeti gyászt tartanak a pápa halála miatt. Javier Milei államfő bejelentette, hogy személyesen is részt vesz a szombati vatikáni temetésen.