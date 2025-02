Újabb fordulat a vámháborúban: Trump ideiglenesen felfüggeszti ezeket a vámokat.

Portfolio Link a vágólapra másolva

Az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi feszültségek enyhülhetnek, miután Donald Trump amerikai elnök ideiglenesen felfüggesztette a Kanadára kivetendő vámokat. A döntésről Justin Trudeau kanadai miniszterelnök számolt be, hangsúlyozva, hogy országa elkötelezett a határvédelem megerősítése mellett. A vámok elhalasztása időt ad a feleknek a tárgyalásokra, miközben egy új, közös amerikai-kanadai egység is létrejön a szervezett bűnözés és a fentanil-kereskedelem elleni küzdelem jegyében. Az Atlanti-óceán túloldalán azonban újabb kereskedelmi konfliktus körvonalazódik, mivel az USA az EU-termékekre kivetendő vámok bevezetését fontolgatja - számolt be a Portfolio.

Az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi feszültségek enyhülni látszanak, miután Donald Trump amerikai elnök legalább 30 napra felfüggesztette a Kanadára kivetendő vámokat. A döntésről Justin Trudeau kanadai miniszterelnök számolt be közösségi média platformon közzétett bejegyzésében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az eredetileg holnaptól életbe lépő 25%-os vámok bevezetését elhalasztották, miközben a két ország vezetői együttműködnek a helyzet megoldásán. Trudeau részletesen ismertette a telefonbeszélgetést, amelyet Trump elnökkel folytatott, és kiemelte Kanada elkötelezettségét a határvédelem megerősítése mellett. "Épp most beszéltem Trump elnökkel. Kanada végrehajtja az 1,3 milliárd dolláros határvédelmi tervet" - írta Trudeau. A terv részeként új helikoptereket, fejlett technológiát és további személyzetet vetnek be a határ megerősítésére, fokozzák az együttműködést az amerikai partnerekkel, és növelik a fentanil-kereskedelem elleni küzdelem erőforrásait. A kanadai kormányfő hangsúlyozta, hogy "közel 10 000 fős frontvonalbeli személyzet dolgozik és fog dolgozni a határ védelmén". Emellett Kanada új intézkedéseket vezet be, beleértve egy fentanil-cár kinevezését és a kartellek terrorista szervezetként való listázását. Trudeau bejelentette egy új Kanada-USA közös csapásmérő egység létrehozását is, amely a szervezett bűnözés, a fentanil-kereskedelem és a pénzmosás ellen lép fel. A miniszterelnök egy új hírszerzési irányelvet is aláírt, amelyet 200 millió dolláros támogatással erősítenek meg. JÓL JÖNNE 2,9 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 870 000 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 56 207 forintos törlesztővel a K&H Bank nyújtja (THM 12,75%), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 56 343 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Érdekes párhuzam, hogy Mexikó esetében is hasonló fejlemények történtek: Claudia Sheinbaum mexikói elnök szintén bejelentette a vámok egy hónapos elhalasztását Trump elnökkel folytatott egyeztetést követően. Miközben az észak-amerikai kereskedelmi feszültségek enyhülni látszanak, új kihívások körvonalazódnak az Atlanti-óceán túloldalán. Kiszivárgott információk szerint az Egyesült Államok 10%-os büntetővámot tervez kivetni az Európai Unió termékeire, ami újabb kereskedelmi konfliktus kialakulását vetíti előre.

