Leginkább a magasabban fekvő területeket boríthatja ma be hóréteg, riasztásról eddig nem jött hír.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 24.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. december 24., szerda.
Névnap
Ádám, Éva
Friss hírek
- Kassai Lajos: Egy tönkretett társadalom bizalmát helyreállítani sok esetben „mission impossible”
- Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
- Hihetetlen az ok, de nagyon komoly boltbezárási hullám jöhet Magyarországon: sokak kedvenc helye tűnhet el
- Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
- Legjobb karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatra: last minute egyedi ajándék, csináld magad ötletek, hasznos tippek
- Rejtett veszély leselkedik a magyarokra karácsonykor, sokan nem is sejtik, mik a következmények
Deviza árfolyam
EUR: 390.93 Ft
CHF: 420.98 Ft
GBP: 447.89 Ft
USD: 331.3 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 35440 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9720 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.25: Az ország délnyugati felén erősen felhős vagy borult lesz az ég, és ott továbbra is számítani lehet egyre gyengülő intenzitású csapadékra, melynek halmazállapota nyugat felé növekvő eséllyel ígérkezik havas esőnek, havazásnak. Eközben északkeleten szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Az északkeleti, északi szél fokozatosan veszít erejéből, de helyenként még élénk, reggel néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között várható, nyugaton lesz hidegebb, keleten pedig enyhébb az idő.
2025.12.26: Délnyugaton is csökken a felhőzet, így ott is mint másutt, derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható. Reggelre mindenütt megszűnik a csapadék. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban -8, +1 fok között alakul, a kevésbé felhős, derült északkeleti tájakon lesz a leghidegebb. Kora délután többnyire 2, 6 fok közötti értékek valószínűek.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Északkelet felől hidegebb légtömeg érkezik, emiatt az időjárási változásokra érzékenyen reagálóknál hidegfronti hatások előfordulhatnak. Erősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok, valamint fejfájás, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. (2025.12.24)
Az olasz versenyfelügyelet rekordösszegű, 256 millió eurós bírságot szabott ki a Ryanairre.
Tovább csúszhat a Gellért és a Rác fürdő újranyitása: ez az új céldátum, ha végre megkapják a hitelt
A gyógyfürdők 60 millió eurós hitelkérelmét ugyan elutasította a kabinet, de a felújítások előkészítése ennek ellenére folytatódik.
A Pénzcentrum 2025. december 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden maradnak a felhők, kezdetben párás, ködös lehet az idő. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás előfordulhat.
A Pénzcentrum 2025. december 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A fuvarozók tiltakozásának fő oka, hogy míg a gyorsforgalmi utakon csak 4,3 százalékkal, az infláció mértékével emelkednek az útdíjak
Karácsony előtt jelentős átalakulás kezdődik Európa időjárásában.
A jövő hét elején még párás, ködös idő várható, szenteste napján viszont kiterjedt csapadékzóna érkezik az ország felé, van, ahol havas esőre, havazásra is számítani...
Vasárnap kezdődik a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor lesz
Lassan javuló látási viszonyok mellett is többnyire borult, párás idő várható vasárnap
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
A havazásra leginkább a nyugati és délnyugati országrészben van némi esély, míg az ország nagy részén csak minimális valószínűséggel fordulhat elő hóesés az ünnepek alatt.
A Pénzcentrum 2025. december 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közösségi médiában mindenki utazik és mindenki boldognak tűnik – de vajon tényleg így van?
Itt a friss előrejelzés, kemény fordulat készül az időjárásban: már körvönalaződik, milyen idő is lesz karácsonykor
A karácsonyi ünnepek időjárása változékony lesz Magyarországon: a jelenlegi hideg, ködös idő megszűnik, helyette mérsékelten hűvös, csapadékos napok várhatók.
A Pénzcentrum 2025. december 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az 1762-ben elkészült késő barokk remekmű, amely Oceanust, a vizek istenét ábrázolja.
Brutális drágulás a magyarok kedvenceinél: lélektani határ fölé kacsintottak az árak, ez sokaknak már nem fér bele
Az osztrák síterepek napijegy árai új rekordot értek el, egyes prémium helyszíneken már 80 euró feletti összegeket kell fizetni.
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
Karácsony után egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy hidegebb, téliesebb időjárás éri el Európa nagy részét, benne a Kárpát-medencét is.
