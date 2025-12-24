2025. december 24. szerda Ádám, Éva
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 24.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 24.)

Pénzcentrum
2025. december 24. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. december 24., szerda.

Névnap

Ádám, Éva

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.93 Ft
CHF: 420.98 Ft
GBP: 447.89 Ft
USD: 331.3 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 35440 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9720 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.25: Az ország délnyugati felén erősen felhős vagy borult lesz az ég, és ott továbbra is számítani lehet egyre gyengülő intenzitású csapadékra, melynek halmazállapota nyugat felé növekvő eséllyel ígérkezik havas esőnek, havazásnak. Eközben északkeleten szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Az északkeleti, északi szél fokozatosan veszít erejéből, de helyenként még élénk, reggel néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között várható, nyugaton lesz hidegebb, keleten pedig enyhébb az idő.

2025.12.26: Délnyugaton is csökken a felhőzet, így ott is mint másutt, derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható. Reggelre mindenütt megszűnik a csapadék. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban -8, +1 fok között alakul, a kevésbé felhős, derült északkeleti tájakon lesz a leghidegebb. Kora délután többnyire 2, 6 fok közötti értékek valószínűek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Északkelet felől hidegebb légtömeg érkezik, emiatt az időjárási változásokra érzékenyen reagálóknál hidegfronti hatások előfordulhatnak. Erősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok, valamint fejfájás, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. (2025.12.24)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:40
07:11
06:01
20:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 24.
Kassai Lajos: Egy tönkretett társadalom bizalmát helyreállítani sok esetben „mission impossible”
2025. december 23.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
2025. december 23.
Hihetetlen az ok, de nagyon komoly boltbezárási hullám jöhet Magyarországon: sokak kedvenc helye tűnhet el
2025. december 23.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
2025. december 23.
Legjobb karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatra: last minute egyedi ajándék, csináld magad ötletek, hasznos tippek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 24. szerda
Ádám, Éva
52. hét
December 24.
Szenteste
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
3 napja
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
3 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
4
2 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
5
2 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus-malus rendszer
A rendszer egy alap (A00), 10 bonus (B01-10) és 4 malus osztályból (M01-M04) áll. A legmagasabb B10 fokozat rendszerint 50% díjengedményt, a legalacsonyabb M04 fokozat 100%-os pótdíjat jelent az alapdíjhoz képest. Személygépjármű, illetve motorkerékpár esetén két kategóriát csúszik vissza az üzembentartó a bonus-malus skálán, egy-egy károkozás kapcsán, egy kármentes év pedig egy kategóriával kedvezőbb besorolást eredményez. (Tehergépkocsik, autóbuszok, vontatók és mezőgazdasági vontatók minden egyes károkozása egy kategória visszasorolást jelent az üzembentartónak.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 24. 07:40
Mégis fehér lehet a karácsony? Mutatjuk, hol számíthatsz hóra szenteste napján!
Pénzcentrum  |  2025. december 24. 07:11
Újra itt a tűzijáték-vásár a nagy áruházak parkolóiban: ennyibe kerül 2025-ben a szilveszteri durrogtatás
Agrárszektor  |  2025. december 24. 05:59
Szándékosan fertőzték meg a marhatelepet? Drónokkal vihették be a vírust