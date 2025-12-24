Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 24.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. december 24., szerda.

Névnap

Ádám, Éva

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.93 Ft

CHF: 420.98 Ft

GBP: 447.89 Ft

USD: 331.3 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 35440 Ft

MOL: 2900 Ft

RICHTER: 9720 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.25: Az ország délnyugati felén erősen felhős vagy borult lesz az ég, és ott továbbra is számítani lehet egyre gyengülő intenzitású csapadékra, melynek halmazállapota nyugat felé növekvő eséllyel ígérkezik havas esőnek, havazásnak. Eközben északkeleten szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Az északkeleti, északi szél fokozatosan veszít erejéből, de helyenként még élénk, reggel néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között várható, nyugaton lesz hidegebb, keleten pedig enyhébb az idő.

2025.12.26: Délnyugaton is csökken a felhőzet, így ott is mint másutt, derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható. Reggelre mindenütt megszűnik a csapadék. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban -8, +1 fok között alakul, a kevésbé felhős, derült északkeleti tájakon lesz a leghidegebb. Kora délután többnyire 2, 6 fok közötti értékek valószínűek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Északkelet felől hidegebb légtömeg érkezik, emiatt az időjárási változásokra érzékenyen reagálóknál hidegfronti hatások előfordulhatnak. Erősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok, valamint fejfájás, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. (2025.12.24)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!