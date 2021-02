Ügyes húzás: így kér el sokszoros árat a Tesco az almáért

Elutazni hétvégére, vagy étterembe, színházba, moziba menni a Valentin-napi hétvégén sajnos nincs lehetőségük a szerelmeseknek, így rendhagyó módon kell idén ünnepelniük. A magyarok 75 százaléka ajándékkal lepi meg a párját február 14-én - a férfiak jellemzően virágot, a nők főként édességet terveznek vásárolni. Igaz, átlagosan Magyarországon több mint 13ezer forintot költenek a párok Valentin napi ajándékozásra, nem lenne feltétlenül szükséges ennyi pénzt elszórni. A Pénzcentrum most összegyűjtötte a boltláncok legjobb Valentin-napi akcióit, ajánlatait. Mutatjuk, melyik üzletben milyen meglepetést csempészhetsz be a kosárba a szokásos bevásárlás alatt.

Egy friss felmérés szerint a megkérdezett magyarok 75 százaléka ünnepli a szerelmesek napját és ugyanennyi meg is ajándékozza választottját ezen a napon. A megkérdezett férfiak körében a leginkább választott ajándékok a parfüm és a virág (29-28%) lett. Nem sokkal maradt le a dobogós helyezéstől az édesség kategória sem (25%). A hölgyek részéről megosztóbbak voltak a válaszok: legtöbben az édesség és a kézzel készített ajándékok (19-19%) hívei. Arra a kérdésre, mire vágynak, a nők (42%) és férfiak (28%) körében is az éttermezés nyert, emellett a hölgyek leginkább virágra, koncert vagy színházjegyre, egy kis édességre, valamint és ajándékutalványra vágynak. Míg a férfiak körében a legnépszerűbb ajándékok az elektronikai termékek, édességek és ajándékutalványok lettek.

Az ételrendelés is népszerű mindkét nem körében.

Sajnos az éttermi randevúkról idén még le kell mondani Valentin-napon, viszont édességet, virágot szinte mindegyik bolt kínál, méghozzá akciós áron ezen a hétvégén. Azonban jobb vigyázni az ajándékokkal: a felmérés szerint a nők legkevésbé a pénzre, a háztartási gépekre és plüssökre, elektronikai cikkek és alkoholra vágynak, míg a férfiak körében a legkevésbé kívánt meglepetések a plüssök és szintén az alkohol (24%). Pedig bőven vannak plüssök és alkoholok is akcióban!

Kreativitásból nem volt hiány 2021-ben

A boltláncok minden évben próbálják meglovagolni a jeles napokat, ünnepi időszakokat, és többnyire édességet, bonbonokat, és virágokat árulnak ilyenkor akciósan. Azonban az akciós újságokat böngészve érezhető a próbálkozás valami újításra is - bár ez sokszor inkább viccként hathat, mint romantikusnak. A kedvenceink nem virág és bonbon kategóriában a következők voltak:

Craft Beer Grils és Boys sörpack (Interspar, 1699 forint)

Love Mix salátaválogatás (Lidl 349 forint, Tesco 399 forint)

Dare to Love fogkrém (Lidl, 799forint)

Szívecskés szuperpuha takaró vagy párna (Tesco, 1999 forint)

Szívalakú sushi válogatás (Lidl, 2199 forint)

Földieper (Tesco 399 forint/250g, Auchan 748 forint/500g)

I Love You feliratú Valentin-napi alma (Tecso, 249 forint)

Ez a "szerelemalma" már évek óta rendszerint bekerül a Tesco kínálatába Valentin-nap előtt, és úgy tűnik az ára is évek óta stabilan 249 forint (2015 előtt volt 300 forint is!). Bár azt nem tudjuk, milyen fajta alma, vagy akár azt, hogy magyar alma-e, az biztos hogy a felirat sokat dob az árán. A "Valentin-napi alma ránézésre lehet Jonagold, aminek 141 forint lenne a Tescóban darabja, de akár sajátmárkás Red Chief is, amiből egy darab mindössze 60 forintba kerül. Az I Love You felirat viszont megduplázhatja, vagy meg is négyszerezheti az alma árát.



Valentin-napi alma a Tescótól Valentin-napi alma a Tescótól

Aki a fogkrém, salátamix vagy sör helyett maradna a klasszikus bonbon és virág vonalon, azok számára rengeteg akcióval készültek a boltok. (Ha mégis meggondolná magát valaki, minden sólámpa 20 százalékkal kerül kevesebbe az Auchan és az InterSpar áruházakban is!)

Virágot a világnak

A InterSparban most akciós cserepes hortenzia (1990 forint), egy nagy csokor virág 2490 forint. A Sparban a lepkeorchidea (Phalaenopsis) 1790 forint, a tulipáncsokor 749 forint, és a Valentin-napi jácint 699 forint. Úgy fest, a nőnapi - már március 8. is rohamosan közeleg! - jácintból az évek alatt Valentin-napi jácint lett, hiszen a Lidlben is árulnak hajtatott jácintot 279 forintért, Auchanban pedig jácintot, nárciszt és tulipánt is 219 forintért (ezeket kaspó nélkül).

A Lidl nem bízta a véletlenre: rengeteg féle virágot tett az akciós kínálatba kezdve a törzses azáleaval (1111 forint), a pillangó orchideán át (kerámiában, 3299 forint), a cserepes rózsán keresztül (799 forint) egészen a klasszikus korallvirágig (899 forint). Kifejezetten Valentin-napi csomagolású, hangulatú csónakorchideát (Cymbidium) is árulnak 1599 forintért, orchideát üvegben (849 forint), mini virágzó növényeket kerámiában (799 forint), rózsaszín egérfigurás virágmixet (1399 forint) és rózsa- vagy gerberacsokrokat 799 forintért.

Az Aldi virágkínálata vetekszik a Lidlével: a fokföldi ibolya és a korallvirág 899 forint, a mini orchidea most 1999 forint. A rózsa- vagy tulipáncsokrokat 799 forintért vesztegetik, a cserepes harangvirág 1799 forint. Más virágzó cserepesek 2999 forintba, a piros flamingóvirág 3499 forintba kerül.

A Tescóban a tulipáncsokor 1599, a rózsacsokor 1699 forint. A Valentin-napi vegyes virágcsokor 2499 forintba, a flamingóvirág kaspóban 1799 forintba kerül. Itt árulnak már liliomot is, 2799 forintért.

Egy szál rózsa az InterSparban 549 forint, az Aldiban és az Auchanban 599 forint.

Csak halkan jegyezzük meg, hogy 2019-ben Valentin-nap előtt a tulipáncsokor a Sparban 599 forint volt, a rózsacsokor 749 forint, Lidlben mindkettő 699, az Aldiban 799 forint. Tehát olyan sokat nem változtak két év alatt a valentin-napi vágott virág árak.

Bonbon, praliné, trüffel, édesség, desszert

Mind a férfiak, mind a nők előszeretettel adnak és kapnak édességet Valentin-napon, nem csoda, hogy a legtöbb bolt ebben a kategóriában hirdetett nagy akciókat. A Tescóban a Milka praliné most 599 forint, a Rafaello (230g) 1149 forint, 17 százalékkal olcsóbb, mint máskor. A Rafaello Tulipán 549 forint, a Merci desszert 1199 forint, a Ferrero Rocher pedig 1249 forint. A Lindor desszert most majdnem minden boltláncnál akciós, a Tescóban 1499 forint.

Továbbá most minden Szamos desszertre -20 %-os akciót hirdetett a boltlánc, de vehetünk kedvező áron csokoládéval borított mandulamixet (1159 forint, vagy akár Valentin-napi epres tortát (2499 forint). Az Auchan nem igazán lovagolja meg most ezt a Valentin-napi hétvégén, de a Lindor epres desszert náluk is 1499 forint.

Az Aldiban a Salzburg-i Mozart-golyók és a vegyes trüffel praliné is 300 forinttal kerülnek kevesebbe, most 799 forintba, az alkoholos praliné pedig 500 forinttal olcsóbb (1699 forint). A darabjával vásárolható Marcipán szívdesszert 99 forint most, 33 százalékos akcióban.

A Lidl a bonbon akciókat sem aprózta el, de más édességekkel is csábítja a vásárlókat, például a szív alakú gumicukor csomaggal (999 forint), a Nutella muffinnal (545 forint), a képviselőfánk csomaggal (1199 forint) vagy az óriás szívecskés túrórudipakk (1074 forint). A jól ismert csokis habcsók most 20 százalékkal kevesebbe, 539 forintba kerül.

A klasszikus bonbonok közül a Szívalakú praliné 749 forint, a Milka I love You praliné 599 forint, a Toffee & Hearts 499 forint. A Rafaello (150g) 699 forint, a Stühmer szamóca-, vagy málnadesszert 1499 forint, míg a Cherry Queen bonbon 799, a Mon Cherry 1099 forintba kerül.

Az InterSparban a Szamos Aranykocka 16 százalékkal olcsóbb (1499 forint), a Mozart tallér 17 százalékkal (1199 forint), a Stühmer Szívdesszert pedig 18 százalékkal (1299 forint. A Szamos marcipán szíveken most 100 forintot lehet spórolni, 299 forint az áruk - ez pedig nem csak az InterSpar, hanem a sima Spar üzletekben is így van.

A Sparban továbbá a Lindor desszert 38 százalékkal le van akciózva, így csak 799 forint. A szívalakú Celebrations desszert 1899 forintba, a szintén szívalakú Roshen bonbon 859 forintba, a Stühmer epres joghurtos szívdesszert 799, a Köszönöm! desszert 1599 forintba kerül kedvezményesen. Ahogy elnéztük, a tavaly előtti szinthez képest keveset változtak az idei évi Valentin-nap akciós bonbonárak.

Plüssök, alkohol, miegymás

Bár a felmérésből az tűnik ki, hogy az alkohol és a plüssök nem túl népszerűek, a boltok polcait ellepik az akciós romantikusnak titulált italok és cukiságok. Az InterSparban a Blue Nun 24 karátos aranylemezkés pezsgő például 16 százalékkal olcsóbb most (2499 forint), a Sparban a Törley pezsgő olcsóbb most 24 százalékkal (899 forint). A Lidl Szerelmi bájital néven futó epres csokoládé likőrje 1799 forintba kerül - éppúgy, ahogy 2019-ben ebben az időszakban -, a Frakk félszáraz rozé pezsgő pedig 999 forint.

A Tescóban vannak kifejezetten Valentin-napi csomagolású borajánlatok 1229 forintért, és minden pezsgő, prosecco legalább 10 százalékkal olcsóbb. Ezen kívül válogatás nélkül minden plüssre legalább 20 százalékos akciót hirdettek. Ez talán főként a kisgyermekes szülők számára lehet fontos információ, mert hiába Valentin-napi akció, senki sem kérdezi, kinek lesz az olcsó plüss. Az STR8 parfümök is minimum 26-kal olcsóbbak, de akár szívecskés gyertyát és szív mintás ágyneműhuzatot is vásárolhatunk akciósan.

A Lidlt szintén elárasztották a plüssállatok, amik Love feliratú plüssszívet szorongatnak a mancsukban (1199 forint az áruk), de ki tudja, a szerelmünk lehet, hogy jobban örülne egy Pringlesnek, amire egy átlagos napon sajnálná a pénzt. Viszont most nem is kell, hiszen a Sparban most 200 forinttal olcsóbb, 799 forint egy dobozzal.

Címlapkép: Getty Images