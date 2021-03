Óriási kamu, hogy olcsó a magyar sör: íme a kijózanító számok

A pandémia miatt jelenleg a világ számos országában vannak részlegesen vagy teljesen bezárva a vendéglátó helyek, így a lakosságnak sok helyen esélye sincs meginni egy korsó sört, akár egy kerthelyiségben sem. Annál jellemzőbb a járvány óta, hogy az ember otthonra bevásárol, és a négy fal között fogyasztja el folyékony kenyeret. Viszont az üveges sörök ára más ártartományban mozog, mint a csapolt sör. A Pénzcentrum most azt vizsgálta meg, hogy mennyiért vásárolhatják meg a világ polgárai a boltban az üveges söröket, a különbségek elképesztőek.

Több mint egy éve tart a pandémia, és ahogy az élet minden területén, a sörfogyasztásban is történt változás a világon és azon belül Magyarországon is. Ez annak tükrében egyáltalán nem meglepő, hogy a járvány terjedésének gátlására hozott intézkedések miatt a vendéglátóhelyek bezárni kényszerültek, vagy gondoljunk az időről időre fellángoló vásárlási lázra (Hollandiában például a második hullám idején lekorlátozták az alkoholvásárlást, mert 8 után nagyon fogyott a sör), vagy a sörgyártási problémákra világszerte. Ezek mellett természetesen a megváltozott helyzet, a rengeteg négy fal között töltött idő, és a lakosság mentális állapota is szerepet játszik a sörfogyasztási szokások alakulásában.

A magyarok sörfogyasztását vizsgálva 2020-ban az látható, hogy a bolti eladások nőttek, a vendéglátás szektor fogyasztása viszont bezuhant - a mérleg pedig nem egyenlítődött ki, a negatív felé billen, tehát a négy fal között nem fogyasztottunk annyi sört, hogy kiegyensúlyozzuk a kocsmák kiesett forgalmát. Az öt legnagyobb magyarországi sörgyártó teljes értékesítése 6,177 millió hektolitert ért el tavaly, az előző év óta 7,5 százalékkal csökkent a forgalom - közölte Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója. A belföldi értékesítés 9 százalékkal esett, (viszont az export 12 százalékkal nőtt).

Az éttermeket, kocsmákat, kisvendéglőket és szállodákat magában foglaló HoReCa-szektort érő negatív gazdasági hatásokat tükrözi, hogy a hordós sör forgalma tavaly csaknem a felére esett egy év alatt. A csapolt sör értékesítése mellett az újratölthető üveges sör forgalma szenvedte el a legnagyobb visszaesést: 26 százalékos zuhanást könyvelhettek el. 2020-ban viszont a kiskereskedelmi (bolti) sörforgalom meghaladta a 160 milliárd forintot és a 3,5 millió hektolitert, ami mennyiségben 4, értékben pedig 8 százalékos bővülésnek felel meg. Ezt összevetve a sörszövetség számaival, arra lehet következtetni, hogy a kiskereskedelmi többleteladás közel sem kárpótolta a söripart a vendéglátóipari értékesítésben elszenvedett károkért.

Itthon piszokolcsó, közben mégis méregdrága a sör

A VisualCapitalist megvizsgálta, hogy 2021-ben hogy állnak az átlagos sörárak a világban, ehhez szupermarketek, és szállodai bárok árazását vetették össze a 330 mililiteres kiszerelésű sörök esetében. Kiderült, hogy Magyarországon világviszonylatban is nagyon olcsó az üveges sör. Nálunk 875 forintos átlagos sörárat számoltak üvegenként - ami bár magasnak tűnhet, de ne felejtsük el, hogy a hotelek árait is nézték, nem csak a bolti árakat. A KSH egyébként 2021. februárjában a minőségi üveges sörök átlagárát 265 forintra hozta ki, és ez 0,4-0,5 literes kiszerelést jelent.

Ha megnézzük a térképet, Spanyolországban 844, Csehországban 767 forintra jön ki egy üveg a legdrágább bárok és olcsó boltok átlagában, Ukrajnában 542 forintra. Belgiumban már 1069, Ausztriában 1229, Hollandiában 1417, Németországban 1491, Svájcban 1919 forint egy üveges sör átlagosan:

Kínában egy 0,33 literes kis sörért 2375 forintot kérnek, az USA-ban 1463 forintot, Argentinában viszont mindössze 551 forintot átlagosan. A legrosszabb a sörfogyasztók helyzete Katarban, ahol az átlagár 3468 forint. Ennek a számításnak az érdekessége, hogy egyszerre veszi figyelembe a leginkább túlárazott söröket, és a legolcsóbban megvehető boltiakat, amiből látszik, hogy ahol drágák az éttermek, a szállás, ott a sörátlagárakat ez felnyomja, míg ahol olcsóbb turistáskodni, ott nincsenek is olyan horror értékek.

Hiába olcsóbb, ha a fizetés se sok

Az ilyen összehasonlításokkal szemben a klasszikus érv az szokott lenni, hogy hiába 875 forint a drágán és olcsón adott üveges sörök átlaga, ami Svájchoz képes szinte ajándék, ha a fizetések is sokkal alacsonyabbak. Nemrég vetette össze lapunk a bruttó medián béreket az EU-n belül: ez alapján például Dániában 4057 eurót lehet megkeresni havonta (bruttó!), míg itthon 801 eurót (295 ezer forint). Tehát Dániában hiába jönne ki 1602 forintra átlagban egy üveges sör, ha a medián bérből 3-szor annyit tud venni belőle, mint egy magyar.

Az utóbbi években megfigyelhető magyar kisüzemi sörforradalomnak is eléggé keresztbetett a járvány. Sok kisebb sörfőzde söreit csak vendéglátóhelyeken lehetett megtalálni, vagy sörre specializálódott italboltokban, de a közértben biztosan nem. Nekik a járvány miatt egy lehetőségük maradt: az online értékesítést.

Aki túléli ezt a válságot, az egyértelműen a webshopjának köszönheti majd

- mondta el a Pénzcentrumnak Gyenge Zsolt, aki szerint a sörfőzdéknek gyorsan rá kellett jönniük arra, hogy valahogy el kell juttatniuk a tartályokban álló sörüket a felhasználókhoz. Sokan ennek következtében kénytelenek voltak szélsebesen webshopot fejleszteni. Azok persze előnyből indultak, akiknek egyébként is volt már, de még közülük is sokaknak kellett hirtelen modernizálniuk a felületüket.

Azok a kisfőzdék, akik olyan helyekre szállítottak, amik a turizmusban érdekeltek, ők nehezebb helyzetben vannak, későbbi is fognak talpra állni, már ha addig tönkre nem mennek. 2020 biztosan a túlélésről fog szólni, idén már nem fog visszaállni az eredeti rend. De bízunk abban, hogy 2021-ben vissza tudunk térni a tavalyi szintre



- tette hozzá Gyenge Zsolt. A Pénzcentrum magyar kisüzemi sörfőzdékkel (Monyó, HopTop, Fóti Kézműves Sörfőzde, Horizont) készített járványkörképét itt olvashatod.

