Meglepő fordulat az utazások körül: 2026-ban már senki sem úgy nyaral, mint eddig

2026-ban már nem az számít, hány utazást tudunk bezsúfolni egyetlen évbe, hanem az, hogy minden egyes út valóban emlékezetes legyen. Az utazók nagy pillanatokra és felejthetetlen élményekre vágynak – a téli olimpiára, a labdarúgó-világbajnokságra vagy különleges kulturális fesztiválokra –, nem pedig arra, hogy minél több helyet kipipáljanak a listájukról.

A Kayak adatai szerint a repülőjegy- és szálláskeresések mintegy 9 százalékkal nőttek az előző évhez képest, miközben a jegyárak csökkentek: a nemzetközi járatoké nagyjából 10, a belföldi útvonalaké pedig körülbelül 3 százalékkal. Ez a távolsági utazásokat is elérhetőbbé teszi, legyen szó Ázsiáról vagy Európáról. Kelet-Európa különösen felkapottá vált: a tíz legkeresettebb úti cél közül hét ide tartozik, köztük Prága, a bolgár Szófia, a lengyel Krakkó és Budapest. E városok vonzerejét a gazdag kulturális örökség, a kedvező árak és a javuló megközelíthetőség adja - írja a Travel&Leisure cikke.

Az American Express Travel listáján az indiai Himalája áll az élen azok számára, akik lélegzetelállító tájakat, kalandokat és mély kulturális élményeket keresnek. Mellette olyan klasszikus és feltörekvő célpontok szerepelnek, mint az írországi Killarney, Las Vegas, Marrákes, a spanyolországi Marbella, a japán Okinava-szigetek, Costa Rica Papagayo-félszigete, a coloradói San Juan-hegység, valamint a máltai St. Julian's.

A luxusutazások világa is átalakulóban van. A Capital One felmérése szerint a tehetősebb utazók ma már kevésbé a látványos státuszszimbólumokra, sokkal inkább a személyre szabott élményekre, az autentikus kapcsolódásra és a zökkenőmentes kiszolgálásra vágynak. A luxust 2026-ban nem elsősorban az ár határozza meg, hanem az, hogy az utazás milyen érzést kelt.

A Going elemzése szerint a járvány utáni utazási láz lecsengett, és beköszöntött az egy nagy utazás korszaka: a legtöbben kevesebb, de annál tartalmasabb útra készülnek. Kivételt a Z generáció jelent, amely továbbra is gyakrabban kel útra, és elsősorban élményvezérelt utazásokat keres. A közösségimédia-platformok és a vírusszerűen terjedő tartalmak egyre nagyobb hatással vannak az úti célok népszerűségére. A légitársaságok gyakran bővítik kapacitásukat a hirtelen felkapott helyekre, ami paradox módon csökkentheti a jegyárakat, miközben a helyszíni költségek emelkednek.

Az Expedia adatai alapján az élményközpontú utazás virágkorát éli. Egyre többen indulnak útnak kedvenc sportcsapatuk, illetve egy film vagy sorozat forgatási helyszíneinek nyomában. Mások a lassú, vidéki turizmust választják, és vannak, akik egyetlen városban több különböző szállást is kipróbálnak. Feltűnő trenddé váltak a könyvek által inspirált utazások is.

Az RVshare jelentése szerint az amerikaiak körében nő a kereslet a rövidebb, rugalmasabb utazások iránt, ahol a lakóautó szabadságot ad a saját tempójú felfedezésre. A nemzeti parkok és a csendesebb természeti helyszínek egyre vonzóbb alternatívát jelentenek a zsúfolt turistacsapdákkal szemben. A megkérdezettek 87 százaléka keres költséghatékony megoldásokat – például főszezonon kívüli utazást, többállomásos útvonalakat vagy mesterségesintelligencia-alapú tippeket rejtett kincsek felfedezéséhez.

Az Airbnb platformadatai azt mutatják, hogy a Z generáció vezeti az 1–2 napos, de intenzív nemzetközi kiruccanások trendjét. Ezek az utak a nagyvárosi kultúra, az ikonikus ételek és a közösségi médiában felkapott helyszínek köré épülnek. Ezzel párhuzamosan 35 százalékkal nőtt az amerikai nemzeti parkok közelében lévő szállások iránti kereslet, és az olyan nagy események, mint a téli olimpia, a Coachella fesztivál vagy a labdarúgó-világbajnokság, egyértelműen meghatározzák az év legnépszerűbb utazási időszakait.

A Pinterest keresési adatai két, látszólag ellentétes trendet rajzolnak ki. Egyrészt az adrenalinra épülő kalandutazások – például vadvízi evezés vagy sportesemények köré szervezett utak –, másrészt a misztikus, mesebeli tájak iránti egyre erősebb vonzalom. Utóbbiak közé tartozik a Skót-felföld, a Feröer-szigetek vagy a bolíviai Ujuni-sósivatag.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Hilton kutatása a whycation jelenségre hívja fel a figyelmet: az utazók egyre inkább a miértre fókuszálnak, nem csupán a hovára. A pihenés, a feltöltődés, a nosztalgia és a közös családi élmények válnak az utazás fő mozgatórugóivá. Emellett megjelent a hushpitality iránti igény is, vagyis a csendes, nyugodt környezetre, a zajtól való elvonulásra épülő vendéglátás iránti vágy.

A Marriott Bonvoy listáján Üzbegisztán selyemúti városai szerepelnek, amelyeket ma már nagysebességű vasút köt össze, valamint Glasgow, amely a 2026-os Nemzetközösségi Játékoknak köszönhetően pezsgő kulturális központtá válik. A felkapott célpontok között találjuk továbbá Szardínia strandjait, az Azori-szigetek vulkanikus tájait, a marokkói Rabatot és a dél-afrikai Nyugat-Fokföld régióját.

A Skyscanner által azonosított Glowmad trend a szépség- és wellness-rituálék köré épülő utazásokat takarja, míg a Shelf Discovery a helyi kultúra felfedezését helyezi középpontba – akár egy szupermarketben való céltalan nézelődésen keresztül is. A hegyi kiruccanások pedig már nem csak a téli sportolók kiváltságai: egész évben egyre népszerűbbek.

A SmartFlyer előrejelzése szerint Olaszország, különösen Milánó és a Dolomitok, a téli olimpia miatt kiemelt célpont lesz. Nő a magán- és félmagán repülőgépek iránti kereslet is, főként a nehezen megközelíthető vagy különösen vágyott helyszínek esetében. Az ünnepi családi utazásoknál sokan a napfényes tengerpartok helyett inkább európai városokat választanak.

Összességében 2026-ban az utazók tudatosabbak, mint valaha. Nem a mennyiség, hanem a minőség számít: minden út legyen emlékezetes, személyes, és valóban érje meg a befektetett időt és pénzt.