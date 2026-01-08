2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-4 °C Budapest
Vörös kezek a hidegben.A kéz vagy az ujjak fagyási kockázata a szabadban hideg időben a téli fagy miatt.
Otthon

Sokkoló, hányan fagytak halálra ebben a kegyetlen hidegben: egyre több magyar hűl ki saját otthonában

Pénzcentrum
2026. január 8. 10:14

Az országban vörös riasztás van érvényben a rendkívüli hideg miatt, és a fagyhalál továbbra is szedi áldozatait. A hivatalos statisztikák egyéves csúszással érkeznek, de civil források szerint már most több mint százan hűltek ki végzetesen az idei őszi‑téli időszakban – többségük fűtetlen otthonokban, embertelen lakhatási körülmények között. A jelenség évtizedek óta ismert, mégsem sikerült megakadályozni, hogy minden télen újabb tragédiák történjenek.

Magyarországon január első napjaiig 118-an lelték halálukat fagyhalálban, a kormány továbbra sem nyújt tájékoztatást a fagyhalál áldozatairól – tudatta a végzetes kihűlésben elhunytakról évről-évre hírt adó Magyar Szociális Fórum (MSZF) csütörtökön.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Noha szerdán vörös riadót rendeltek el a különösen fagyossá vált időjárás miatt, szerdán Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár sem tartotta szükségesnek megemlíteni, hogy a fagyhalál miatt előző télen bekövetkezett tömeges életvesztés a mostani őszi-téli időszakban is tömeges maradt.

A hypothermiában elhunytak számáról hivatalos adatot csak a Központi Statisztikai Hivatal közöl – egy évi lemaradással. Tavaly októberben közzétett adata szerint 2024-ben 216-an fagytak meg az országban.

Az MSZF nem hivatalos értesülései szerint a 2025. ősz óta elhunyt 118 ember többsége fűtetlen helyiségekben hűlt ki végzetesen, kisebb részük pedig a szabad ég alatt, illetve kórházba szállításuk közben, vagy beszállításuk után, mert már nem tudtak segíteni rajtuk.

A fűtetlen helyiségekben bekövetkezett halálesetek szorosan összefüggenek az emberhez méltó anyagi lét teljes hiányával, az elhagyatottsággal és a leromlott egészségi állapottal. Másrészt annak is a következménye, hogy sokan olyan lakhatási feltételek között, pl. pincelakásokban kényszerülnek élni, amelyek felfűthetetlenek.

Nem hivatalos egészségügyi forrásokból arról is értesült az MSZF, hogy a rendkívüli hideg beállta óta megnőtt a megfagyott végtag-amputálások száma. A tények azt mutatják, hogy a rendszerváltás óta nem küszöbölték ki a tömeges fagyhalál okait. Az MSZF meggyőződése szerint az életvesztés legfőbb oka abban rejlik, hogy több százezren évtizedek óta havi 28 ezer forintból tengődnek, kormányaink pedig a rendszerváltás óta adósai a társadalomnak az olcsón hozzáférhető szociális lakásokkal.  A rendszerváltás óta közel tízezren vesztették életüket fagyhalál következtében - áll a közleményben.

Hogyan segíthetünk?

Ha segítségre szoruló embert látsz az utcán Budapesten, azonnal hívd a Menhely Alapítvány éjjel-nappal hívható diszpécserszolgálatát: (06 1) 338 4186

Az orvosi meghatározás szerint a emberi test normál hőmérséklete 36-37 °C között mozog. Kihűlésről akkor beszélünk, amikor a testhőmérséklet tartósan 35 °C alá csökken. Ha a test hőmérséklete 32 °C-ra vagy alá esik, az már életveszélyes állapotot jelenthet, és minden esetben azonnali orvosi beavatkozás szükséges, ugyanis ez életveszélyes állapotot idézhet elő:

A hőszabályozás zavarai különböző tünetekkel járhatnak, ezek közül néhányat isorolunk fel.

  • libabőr, remegés,
  • sápadt vagy kékes bőr,
  • fáradtság, csendesség,
  • lassú légzés és pulzus,
  • hideg bőr,
  • a fájdalomérzékelés csökkenése,
  • zavaros beszéd, vagy
  • eszméletvesztés is.

Ha mi magunk segítünk például egy utcán fekvő, vélhetően kihűlt emberen, a legelső lépésként azonnal értesíteni kell a mentőket. Nyugtassuk meg a beteget, és védjük meg a további testhőmérséklet-csökkenéstől. Sokat segít, ha egyet vagy többet megteszünk a következő listából:

  • Ha lehet, vigyük meleg, védett helyre,
  • Távolítsuk el a nedves ruházatot és ékszereket,
  • Takarjuk be takaróval, pléddel vagy hálózsákkal,
  • Adjunk neki meleg, alkoholmentes italt és ételt (pl. csokoládé, szőlőcukor),
  • Eszméletlen beteg esetén biztosítsunk szabad légutat.

Kerüljük a dörzsölést, a meleg kályhához vagy radiátorhoz fekvést, a meleg vizes palackot és a forró vízbe ültetést, mivel ezek fokozhatják a sokk kialakulásának kockázatát. Ne adjunk alkoholt sem: ez az erek tágulásához vezethet, ami fokozza a hővesztést.
Címlapkép: Getty Images
