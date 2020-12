Online bevásárlás: új élelmiszerboltot indít a NetPincér

Üdítőt, fagyasztott halat és tusfürdőt is árul a NetPincér frissen indult saját webshopja, amely néhány budapesti kerületbe szállít egyelőre. Ha kell, akár több futárral is.

Ma jelentette be a NetPincér a NetPincér Market nevű, ma indult szolgáltatásukat. Ezzel már nem csak éttermekből és fizikai élelmiszerüzletekből szállítanak ki, de elindították saját webshopjukar is. Itt az ételek, italok mellett higiéniai és szépségápolási termékeket is kínál. Egyelőre a fővárosban három területen szállít: a Belvárosban, Budán és Újpesten.

Az oldalon lévő leírás szerint az új szolgáltatás abban jobb a jelenlegi webshopoknál, hogy nem kell előre foglalni, hanem akár fél órán belül kiviszik a rendelést. Azt is írják, hogy bár néhány terméknél van maximális rendelés, összességében nincs maximalizálva a vásárlások összege, ha kell, több futár viszi ki. "Ezzel Magyarországon is megjelenik a gyorskereskedelem" - fogalmaztak a mai sajtótájékoztatón. Mint elhangzott: a legtöbb piaci szereplő pár nappal későbbre számít és a nagyobb rendeléseket ösztönzi.



Ezzel szemben a NetPincér saját üzleteiből kisebb értékben is gyorsan házhoz szállít. Elhangzott: anyacégük, a Delivery Hero már 19 országban szállít házhoz ilyen módon, a cégük a gyorskereskedelemben legyőzné az Amazont is. A kezdeti időszakban ingyenes a kiszállítás, később bővítik a készletet például állateledelekkel is. Hangsúlyozta, hogy ezzel a szolgáltatással Budapest hetven százalékát lefedik a három stratégiai pontról kiszolgálva, de hamarosan az egész fővárosban és több nagy vidéki városban is elérhetővé tennék.

Címlapkép: Getty Images