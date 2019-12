Már tudjuk mi kerül a fa alá: ezt vették gyermekeiknek a magyar szülők

A JátékNet.hu webáruháznál az év legforgalmasabb időszaka a tél: a Black Friday napjai, az adventi hétvégék és az Ország Játéka verseny. Magyarország legnagyobb gyermekjáték webáruházának vasárnap zárult Black Weekend akciója során, csütörtök és vasárnap között közel 25 000 rendelés érkezett és 95 000 darab játékot adtak el. Ezalatt összesen 82,9 millió forint kedvezményhez jutottak a vásárlók, az összes rendelés eredeti és akciós ára közötti különbséget tekintve.

A webáruház szerint a Black Friday hétvégi forgalmának a háromszorosa várható decemberben. Idén a legnagyobb összegű rendelés 450 810 forint volt (egy ügyvédi irodából), a legkisebb 53 forint (Mikulás zacskó). A legnagyobb kedvezményt elérő vásárló 127 199 forinttal járt jobban, míg a leggyorsabb vásárló csütörtök 0 óra 0 perc 6 másodperckor adta le a rendelését, a legügyesebb pedig vasárnap éjszaka 23 óra 59 perc 59 másodperckor.

A webáruház prognózisa szerint az idei karácsony legnépszerűbb termékei a következők lesznek: a klasszikus játékok közül a Barbie és a Fisher-Price bébijátékok, a társasjátékok terén továbbra is hódít az Activity, a Gazdálkodj okosan és a Monopoly. Az interaktív társasok köréből az Igaz vagy Hamis? és az Igaz vagy Hamis? Junior már 2 éve tarolnak, ezekre láthatóan idén is hasonlóan nagy az igény.

A szerepjátékok kellékei - pl. a kiskonyha vagy a barkácsszettek - idén is erős forgalomra számíthatnak, valamint a kreatív játék kategóriában egyre nagyobb a kereslet a nemrégiben debütált Tybo batikoló készlet iránt. Ami pedig egész évre igaz, de a főszezonjukat mégiscsak karácsonykor élik, azok a tűzoltós játékok - márkától, ártól függetlenül. Az interaktív állatkákat is egyre többen keresik, közülük az idei karácsony legnagyobb meglepetése Betsy nyuszi, ami a kommentelők szerint már most a kislányok kedvence.

A JátékNet.hu webáruház játéksztárjai 2019 karácsonyán:

Kétnyelvű intelligens asztalka (Fisher-Price)

Igaz vagy Hamis? Junior (társasjáték)

BeatBo vonat (Fisher-Price)

Barbie: tengerparti álomház

Betsy nyuszi (Club Petz)

Barbie: álomrepülő

Monopoly Junior, többféle

Igaz vagy Hamis? (társasjáték)

So Bomb! Fürdőgolyó gyár (Canal Toys)

Kamu detektor társasjáték

