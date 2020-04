Lehúzhatják a rolót a virágboltok is? Ennyire tett be a járvány a dísznövény ágazatnak

Betett a koronavírus a virágkereskedőknek, dísznövénytermesztőknek is. Sorra zárnak be a virágboltok, a legtöbben valamilyen jótékony akció során próbálják meg szétosztani felhalmozott készletüket. A virágipari szektor, a legtöbb gazdasági ágazathoz hasonlóan megrogyott a járvány terjedése miatt, azt pedig, hogy mire számíthatnak a következő hónapokban még egyelőre nem tudni. De milyen károkat tapasztalnak már most a virágágazat szereplők, illetve számíthatnak-e valamilyen segítségre?

Súlyos helyzetbe került a magyar dísznövényágazat. A szezonális termékértékesítés és zöldfelületi szolgáltatások elmaradása miatt nagyon komoly veszély fenyegeti a szektort. A koronavírus az ágazat legforgalmasabb tavaszi szezonját érinti, de a kialakult helyzet a következő hónapokra sem ígér jobb kilátásokat. Felcsillant ugyan egy kisebb reménysugár, amikor Nagy István agrárminiszter az operatív törzs keddi online sajtótájékoztatója előtt arról számolt be, hogy:

június végéig mentesülnek a munkáltatók a munkavállalóik munkabérei utáni közterhek megfizetése alól az olyan ágazatok is, mint a díszkertészek, a bor- és szőlőtermelők, a pálinka-előállítók, a kisüzemi sörfőzdék és a vadgazdálkodók is.

Az ágazatra további könnyítések vonatkoznak a továbbiakban. Ahogy a miniszter fogalmazott, döntöttek arról is, hogy a munkavállalóknak a járulékok közül csak a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megfizetniük, de annak mértéke nem haladhatja meg a 7710 forintot. A járvány a lehető legrosszabbkor, a legfontosabb értékesítési időszakában törte ketté a dísznövényekkel foglalkozó vállalkozások tevékenységét, ezért ezek a könnyítések őket is megilletik a kormány álláspontja szerint, rájuk is kiterjesztették - tette hozzá Nagy István, aki kitért arra is, hogy a legkisebb mezőgazdasági termelők számára is komoly pénzügyi segítséget jelent, hogy döntöttek a szabad felhasználású, akár három éves futamidejű Agrár Széchenyi Folyószámla Hitel ingyenessé tételéről és a felvehető hitelkeret megduplázásáról is.

Ez azt jelenti, hogy az év végéig megkötött új hitelszerződéseknél a felvehető hitel maximumát a jelenlegi 100 millió forintról 200 millió forintra növelték, az agrártárca költségvetési forrásaiból jelenleg is nyújtott kamat- és kezességi díjtámogatást 100 százalékra emelte, valamint vállalta a hitelek megkötésével-, fenntartásával kapcsolatos költségek 100 százalékának megtérítését

- magyarázta az agrárminiszter.

Milliárdos veszteség a virágágazatban

A HelloVidék megkereste a szektor kiemelt szereplőit, mondják el, milyen nehézségeket okoz számukra a kialakult járványhelyzet. Termelői oldalról a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete számolt be a koronavírus-járvány miatt kialakult nehézségekről. A szervezet a Magyarországon díszkertészeti tevékenységet, folytató vállalkozások érdekképviseletét ellátó legnagyobb és legrégebbi társaság.

