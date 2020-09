Indul a roham a második hullám tetőzése előtt: ezt keresi mindenki az IKEA-ban, Praktikerben

Az emberek rengeteg mindent vásároltak össze 2020. március-május között miközben gyakorlatilag be voltak zárva otthonaikban. Mindenkinek több tárolóra, otthoni munkaállomásra, kertészeti eszközökre, illetve relaxációs berendezésekre volt szüksége, hogy átvészelje a koronavírus-járvány első hullámát. De mi lesz majd a másodikkal? Mik lesznek idén ősz végén, decemberben a slágertermékek, hogyan készül az előttünk álló hónapokra a legnagyobb bútor-, illetve barkácsáruházak? Ennek járt most utána a Pénzcentrum.

Látva a hivatalos koronavírus-statisztikákat, egyértelműen kijelenthető, hogy Magyarországon jelen pillanatban térdig gázolunk a második hullámban. És bár egyelőre a kormányzat kommunikációja szerint nem készülnek az előttünk álló hónapokban olyan szigorításokra, mint amilyeneket még tapasztalhattunk márciusban, azért nem árt mindenre felkészülni. Már csak azért is, mert Orbán Viktor szerdai bejelentése alapján úgy számolhatunk, hogy a

koronavírus-járvány második hulláma decemberben fog tetőzni Magyarországon.

Jobb tehát félni, mint megijedni, plusz az első nagy március sokk utána a lakosságot most már felkészülten érné bármilyen durvább szigorítás a mostaninál. Egyszerűen azért, mert most mindenki azt mondhatná, "már csináltuk". És amit már csináltunk, abból legalább - bármennyire szörnyű is volt - a jövőre nézve levonhatunk hasznos következtetések.

Ennek apropóján a Pénzcentrum megkeresett nagy bútor-, illetve barkácsáruházakat, mondják el, milyen tapasztalataik gyűltek össze a koronavírus-járvány első hullámakor; hogyan készülnek a második hullámra; illetve kíváncsiak voltunk arra is, hogy a március-május között aktív kijárási korlátozás idején az emberek milyen termékeket preferáltak otthonuk komfortosabbá tétele szempontjából. Ne feledjük, akkor hirtelen rengeteg embernek otthonról kellett dolgoznia, a gyerekek otthonról, digitálisan tanultak, ez pedig az élet összes területén újdonság volt mindenki számára.

Nincs elég hely

Megfigyelhető, hogy a legtöbben az online lehetőségekre, szállításra, a kerti bútorokra és a tárolási megoldásokra kerestek rá, utóbbi összefügghet azzal, hogy az online oktatás miatt otthon maradt gyerekek számára minél praktikusabb és kényelmesebb helyet szerettek volna kialakítani a szülők

- mondta el megkeresésünkre az IKEA a 2020-as március-május időszakra vonatkozóan. A vállalattól azt is megtudtuk, hogy ugyanezen az időintervallumon a legmagasabb eladási számokkal rendelkező kategóriák a következők voltak

hálószoba,

konyha,

munkaterület.

Ezen felül azonban a tavasszal bevezetett korlátozások érezhetően hatással voltak az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos megoldások iránti igényre - emelte ki a Pénzcentrumnak az IKEA. Ezzel együtt is a vállat azt olvasta ki adataiból, hogy a legmagasabb eladási számokat 2019-ben és 2020-ban is hasonló kategóriákban értük el.

A hálószoba- és konyhabútorok, valamint kiegészítők mindig népszerű termékek, emellett egyre gyakoribbak az irodai berendezést vásárlók is. Bár a kategóriák hasonlóak voltak a két évben, az eladott mennyiség 2020 tavaszán jelentősen megnőtt az előző évhez képest

- válaszolta lapunk kérdésére az IKEA, továbbá elmondták mi az az 5 termék, amiből a legtöbbet vásárolták a magyarok 2020. március - május között:

USTRUSTA sarokpánt,

MALM fiókos szekrények,

PAX gardrób,

BRIMNES gardrób,

és MICKE íróasztal.

Mindezek után arról is kérdeztük a vállalatot, hogy milyen stratégiával készülnek a második hullámra, illetve, hogy ez a készülés mennyire van hatással például a boltok termékpalettájára.

A tapasztalataink alapján igyekszünk a kapacitásainkat a Kattints és Vedd át szolgáltatáshoz és a házhozszállításhoz igazítani. Októbertől több olyan tartalmat fogunk közzétenni a weboldalunkon és a közösségi média felületünkön, amelyek inspirálhatják a vásárlóinkat. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy bővítsük az okostelefonon és számítógépen elérhető tervezési lehetőségeket.

- tudta meg lapunk az IKEA-tól.

Fertőtlenítés, kert

Jóllehet a koronavírus okozta járvány időszakában egyértelműen megugrott a fertőtlenítéssel, a személyes higiéniával és a takarítással kapcsolatos termékek iránt a kereslet, annyira azonban nem, hogy ezek a TOP 10 körébe kerüljenek. Darabszám tekintetében az építőanyagok és építőelemek fogytak a legnagyobb arányban, úgymint a térkövek, a cement, a száraz beton, az építési fóliák, vagy éppen a falazóelemek

- értékelte a Pénzcentrum számára a március-május közötti időszakot a Praktiker. A barkácshálózat ezen felül megmutatta lapunknak azt is, hogy mely 10 termékük volt a legkeresettebb, illetve a legtöbbet vásárolt ugyanebben az időszakban:

2020. március - májusban a weben legkeresettebb 10 termék:

1. hintaágy

2. fürdőszoba szekrény

3. trambulin

4. konyhabútor

5. komód

6. laminált padló

7. beltéri ajtó

8. kerítés elem

9. tapéta

10. kerítés

2020. március - májusban a weben legtöbbet vásárolt 10 termék:

1. Fenyőmulch

2. Általános virágföld

3. Kerítésfestő ecsetkészlet

4. Trambulin védőhálóval

5. Szárazbeton

6. Kerti zöldhulladékzsák

7. Általános virágföld

8. Kerítés lamella elem

9. 3 személyes hintaágy

10. Játszótéri homok

Az összesített listák tehát ekképpen alakultak, ám azt fontos, megjegyezni, hogy a Praktiker szerint a járványhelyzet hatására a munkavédelmi célból tartott maszkokat, gumikesztyűket idén természetesen lényegesen szélesebb körben keresték.

Hasonlóan kiugró kereslet mutatkozott a fertőtlenítő klór tabletták és a permetező berendezések iránt, melyeket ezúttal nem csak a kertek fáinak permetezésére használtak. A festékkategóriában is kimagasló értékesítési adatokat látunk, a lakosság széles körben kezdett lakásfelújításba a bezártság heteiben

- értékelte a mögöttünk álló időszakot az áruházlánc. A bolthálózat szakértői azt is elmondták lapunknak, hogy a kormányzati intézkedések hatására és a tavasz miatt is, aki csak tehette a kertekben töltötte a pandémiás heteket, ezért a kerttel kapcsolatos termékek iránt is megugrott a kereslet.

Így például zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok, az ültetéssel kapcsolatos termékkörök cikkei (virágok, kerti szerszámok, virágföldek, balkonládák, virágkaspók, marhatrágyák és tápoldatok) nagyon jól fogytak

- tette hozzá a Praktiker. Igen ám, de ahogy a vásárlási adatokból látták, a magyarok nem csak dolgoztak a kertekben, igencsak megugrott a grill eszközök és a faszén iránti kereslet is. Illetve érdemes azt is kiemelni, hogy az áruházlánc üzleteiben a napozóágyak forgalma megduplázódott.

Ezeknél az eszközöknél is még egy fokkal érdekesebb volt az a tendencia, mely abból fakadhatott, hogy a játszóterekre sem lehetett sokáig kimenni, hogy a vásárlók részéről megugrott az érdeklődés a kerti szabadidős termékek iránt, mint például

a trambulinok,

ping-pong asztalok, vagy

a kerékpárok.

A pandémiás slágertermékeken túl kíváncsiak voltunk arra is, hogy a barkácslánc, miként készül a koronavírus-járvány második hullámára. Kérdésünk a Praktiker elmondta

biztosra vehető, hogy a maszkok, a gumi, latex, nitril kesztyűket, a kéz- és felületfertőtlenítő szerek, folyékony szappanok továbbra is keresettek lesznek. Így szélesebb választékok alakítottunk ki, és nagyobb mennyiségben helyezzük ki ezeket az áruházainkban. Annál is inkább, mert ezúttal az óvodák, iskolák is megnyíltak, sokkal nagyobb körben lesz szükség a maszkokra és fertőtlenítő kendőkre.

Ezen felül megtudtuk azt is, hogy az áruház úgy számol, mivel a második hullám ezúttal az őszi, téli időszakra esik, a tüzelőanyagokra, kiegészítő fűtés termékekre, légtisztítókra, páramentesítő termékekre nagyobb igény mutatkozhat. Ezen felül pedig az is valószínűsíthető, hogy a hidegebb időjárás miatt lassan-lassan behúzódnak a lakásokba, így a belső dekorációs, lakberendezési cikkekre is kinyílnak, fontosabb lesz számunkra a lakásbelső. Ráadásul a rövidebb nappalok miatt a világítás termékkör is biztosan fókuszba kerül.

