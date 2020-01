Így tehet tönkre mindent a koronavírus: a fizetésünk is megérezheti

Jól sikerült a tavalyi év a részvénypiacokon, és idén már a makroadatokat látva is optimistábbak lehetünk. A német feldolgozóipar kilábalni látszik a nehéz helyzetéből, a szolgáltatószektor pedig világszinten hasít. Minden tönkretehet azonban a koronavírus: ha még két-három hét múlva is arról beszélünk, akkor az jelentősen visszavetheti a világgazdaságot.

2019 nagyon érdekes volt, mert a világgazdaság lassult, a részvénypiacok mégis száguldottak. A kérdés az, hogy mi lesz az idei évben? A feldolgozóiparban látunk egy pici javulást, ezt tavaly megelőzte egy monetáris stimumulus. Tehát a feldolgozóiparbna jelentkező pici náthát a jegybankok a legdurvább antibiotikummal kezelték - mondta el Gyurcsik Attila, a Concorde Értékpapír Zrt. befektetési igazgatója a brókercég sajtótájékoztatóján.

Az Egyesült Államokban feszes az amerikai piaci pozícionáltság: az alapkezelők soha nem látott mértékben longolják az amerikai részvénypiacot. Ez alól kivétel a lakosság - ők tavaly eladói voltak az amerikai részvényeknek. Az is látszik, hogy az amerikai részvénypiac drágább, mint a világ többi része. A feldolgozóipar tekintetében a legfontosabb ország Kína - a beszerzésmenedzser index nőtt az utóbbi időben. A kínai gazdaság így várhatóan kilábal a gyengélkedésből.

Európa érdekes helyzetben van: makroadatok szintjén Európa meglehetősen jó teljesít, bár a német feldolgozóipar elég gyenge. A különféle várakozásindexek javulást mutatnak Európában. A szolgáltatószektor remekül teljesített, nem csak Európában, de a világon is, és ennek köszönhető a világgazdaság emelkedése.

A koronavírus önmagában képes lehet azonban letörni a pozitív fejleményeket : ha még két-három év múlva is a koronavírusról beszélünk, akkor baj lehet - hangzott el a sajtótájékoztatón. A várakozások ugyanakkor jellemzően optimisták, a piacok jól teljesíthetnek 2020-ban.

Kockázatok ugyanakkor vannak 2020-ban is: az egyik ilyen a "monetáris politika impotenciája". Abban bízhatunk, hogy a végrehajtott stimulusok sikeresek lesznek. Ha nem, az egy jelentős kockázat, mert ennél alacsonyabb kamatokat már nem nagyon láthatunk. Ellentétes előjelű kockázat is van ugyanakkor a rendszerben: ha túl jól sikerül a stimulus, akkor erőteljes inflációt tapasztalhatunk. Bár ez is inkább kockázat, mint alapforgatókönyv.

A tavalyi évnek úgy mentünk neki, hogy rosszabbnál rosszabb makroadatok érkeztek, és a rossz német autóipari eladások azzal a veszéllyel fenyegettek, hogy a magyar gazdaság a némettel együtt csökkenni fog, de nem ez történt: a magyar ipar levált a német iparról - mondta el Le Phuong Hai Thanh, a Concorde elemzési vezetője. A magyar munkaerőpiac még mindig feszes, emiatt pedig van infláció is, és egyelőre úgy néz ki, hogy a Magyar Nemzeti Bankot a gyenge forintárfolyam sem zavarja.

A forint a világ legalacsonyabb reálkamatú valutája, ezért nagyon szeretik shortolni. Népszerű például a mexikói pesót longolni a forinttal szemben, és ez az MNB statisztikáiból nem is látszik. Az infláció ugyanis ugyanaz, de míg nálunk van 0 körüli kamat, addig Mexikóban ez 7 százalék. Persze ha valamilyen pozíciózárás történik meg bármilyen okból, akkor erősödhetne a forint. Nem csak mexikói pesoval csinálják, hanem cseh koronát és lengyel zlotyit is. A hedge fundok számára ez egy aranybánya Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája szerint. Mindezzel együtt lehetetlen megmondani, hogy hol lesz a forint egy hónap múlva, mindazonáltal Móró szerint szándékolt a gyenge forint, hogy a kétszámjegyű bérnövekedést kompenzálja az MNB a gyenge forinttal.

Európában két jelentős kockázat van: az egyik a Brexit milyensége. Egyelőre nem látjuk, hogy az év végére milyen megállapodást hoznak össze. A másik nagy kockázat az EU és az USA közötti esetleges konfliktus. Móró Tamás szerint sok olyan tényező van a két gazdaság relációjában, amelyekben egyik fél sem engedhet, így előfordulhat, hogy az év során lesz még egy amerikai büntetőlépés. Ilyen kockázat például az EU például szeretne egy komoly szén-dioxid kibocsátási korlátot a vállalatai számára, és vámot vetnének ki az Európába érkező termékekre - az amerikaik kilátásba helyezték, hogy ebben az esetben büntetővámok lépnek életbe az európai autókra.

A Brexit nagyobb kockázat, mint amilyennek látjuk: a felek ugyanott tartanak, mint 2016 őszén - mondta el Kovács Krisztián, a Concorde üzletfejlesztési és stratégiai tervezésért felelős igazgatója. A megállapodásnak közel 9-10 hónap alatt kell kialakulnia, és jelenleg úgy néz ki, hogy a nulladik ponton állnak a felek. Az EU szabadkereskedelmi megállapodást 5-8 év alatt szokott kötni, ehhez képest lesz kevesebb, mint egy évünk. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy "no deal 2.0" válság lesz augusztus végén. A végén egy megoldás lehet, hogy megoldják, hogy az egységes piac elemei oszthatók lesznek, de ez sem kerülhet napirendre ősz előtt, addig a közösség ki fog tartani az egységes piac oszthatatlansága mellett. Egyébként az átmeneti időszak meghosszabbítható, ha mindkét fél szeretné, és von der Leyenen nem is múlna, a britek azonban kijelentették, hogy ők nem kérnek belőle - mondta el Kovács. A lényeges szereplő a brit kormány. A brit kormány a nagy parlamenti többséggel felhatalmazást kapott arra, hogy véghezvigye a Brexitet, és ezt szeretnék is kivitelezni.

Két további kockázat az USA-Iráni konfliktus, valamint a hongkongi válság. Ezek jelentős kockázatot jelenthetnek a világgazdaságra, és egyikről sem tudjuk előre, hogy hogyan oldódik meg. További kockázat az amerikai elnökválasztás: ez az a politikai esemény, ahol áttörhet a radikális baloldal, ami alapvetően rajzolná újra azt a gazdasági klímát, amit ma mi ismerünk. Amerikában nagyon nagy a jövedelmi egyenlőtlenség, és ez folyamatosan nő. Trump pontosan elvégzi azt a munkát, amit a republikánusok vártak - a szegények szavazták meg a gazdagok adócsökkentését. A demokrata pártnak erőteljes pozíciói vannak a radikális baloldaliaknak.